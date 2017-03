“Kẻ hủy hoại” tình yêu của các nàng

Đàn ông là thứ chẳng ra gì

Câu nói này thốt ra từ người phụ nữ từng bị tổn thương trong tình yêu hoặc lời răn đe của người từng trải cho những cô gái mới yêu. Nếu có tư tưởng và thái độ coi thường đàn ông thì liệu bạn có hạnh phúc với người mình lựa chọn chung sống cả đời?

Người phụ nữ đáng yêu hơn khi độc lập về kinh tế

Trong cuộc sống hiện nay, phần lớn chị em đều quan niệm bản thân cần độc lập về kinh tế hoặc có công việc ổn định, có như vậy mới yên tâm khi tiến tới hôn nhân và không phụ thuộc vào chồng. Khi người đàn ông dũng cảm theo đuổi mời bạn dùng cơm, bạn sẵn sàng chia tiền; khi người ta tặng quà, bạn nhất định phải có qua có lại…

Thông thường cho rằng người đàn ông coi trọng sự nghiệp hơn cả tình yêu, nhưng thực tế khi sự nghiệp thành công, họ cần có người để chia sẻ niềm hạnh phúc đó. Khi yêu, đàn ông tình nguyện tiêu tiền cho người yêu, bạn không nên quá do dự về điều đó!

Phụ nữ dễ đồng cảm hơn

Một số bạn gái thích chia sẻ hoặc tâm sự với bạn cùng giới hơn là tìm đến người yêu để giãi bày. Bạn cùng giới mang lại cảm giác yên tâm, thanh thản và an toàn hơn. Thực tế cách làm đúng đắn là họ cần tin tưởng vào người đàn ông mình đã lựa chọn và chia sẻ với chàng để hai người hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

“Em yêu anh nên anh cần thay đổi”

Đa số nữ giới không chịu nổi thói hư tật xấu của người yêu, họ coi mọi thói quen không thuận mắt của người yêu là thói xấu, vì vậy một mực yêu cầu chàng thay đổi bản thân vì tình yêu giữa hai người.

Thực tế đây chỉ là cách giúp họ đạt được mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Tình yêu trở thành khẩu hiệu vạn năng. Chàng trai không nghe lời người yêu khiến nàng hờn dỗi, tự nhận thấy sự hấp dẫn của bản thân bị mất đi. Kết quả, chàng không thay đổi thói quen mà thay luôn cả người yêu!

“Nếu yêu em anh nên biết rằng…”

Nhiều bạn gái chưa từng biểu đạt nhu cầu thực sự của bản thân, họ mong muốn bạn trai tự hiểu và nắm bắt được suy nghĩ của mình. Thực tế, bạn không nói ra làm sao chàng có thể hiểu và chia sẻ cùng bạn? Đừng gán tội thiếu quan tâm đến người yêu cho chàng!

Cùng bàn bạc để giải quyết mọi việc

Một nghịch lý là khi nảy sinh mâu thuẫn hoặc cãi cọ với người yêu, phái nữ thường tìm đến người khác để giãi bày tâm sự rồi tìm đến người yêu để nói lý lẽ, kết quả không như mong muốn, mọi việc trở nên tồi tệ và phức tạp hơn. Điều này là tối kị với đàn ông, họ khó có thể chấp nhận người mình yêu vô cớ trở thành cô giáo sẵn sàng dạy dỗ mình!

Yêu là không hối tiếc

Phái nữ thường dễ dàng đắm chìm trong tình yêu hoàn hảo do mình tưởng tượng ra. Nhưng tình yêu cũng thay đổi theo thời gian. Rất nhiều người vì tình yêu không nỡ chia tay dù đối phương đã mệt mỏi, vì vậy tìm mọi lí do biện minh để an ủi tình cảm của chính mình, điều này chỉ khiến họ càng bị tổn thương.

Khi yêu cần là người phụ nữ ra sao

Thực tế mỗi người phụ nữ đều có đặc điểm ngoại hình, tính cách, hoàn cảnh riêng biệt. Bạn không nên quá câu nệ việc mình phải ra sao khi gặp đúng đối tượng, quan trọng hơn, hãy thể hiện chính con người của bạn, chỉ cần tin lựa chọn của mình là sáng suốt và đúng đắn.

