Khác biệt tôn giáo làm trắc trở tình yêu

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Giữa hai người luôn có một vách tường thật cao không thể nào vượt qua nổi. Hiện tôi đã 26 tuổi, anh hơn tôi 12 tuổi. Từ khi bắt đầu quen nhau, cả hai đều hứa rằng chỉ yêu mà không bao giờ đi đến hôn nhân. Nhưng rồi tình yêu ngày càng mãnh liệt làm cho cả hai phải đau khổ. Gia đình tôi không đồng ý vì không cùng đạo, trong khi anh ấy cũng lớn tuổi và không có nghề nghiệp ổn định.



Ba mẹ đốc thúc anh lấy vợ. Anh ấy lo nghĩ cho ba mẹ và cũng nghĩ cho tôi. Anh sợ nếu sống với tôi chỉ làm khổ, không bảo đảm hạnh phúc cho tôi. Vì thế anh ấy đã đồng ý lấy một người khác do ba mẹ mai mối, qua Tết sẽ cưới nhưng xin tôi cho anh gặp đến Tết. Vì thương anh nên tôi đồng ý, một tháng chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi phải làm sao đây? - (Trần Minh Châu).









Theo VNE



Minh Châu thân mến,Bạn tâm sự rằng “Giữa hai người luôn có một vách tường thật cao không thể nào vượt qua nổi”, tôi tưởng tượng chắc là bạn gặp phải một điều gì khó khăn cực kỳ ghê gớm. Thật sự tôi thấy bức tường đó cũng chỉ cao bình thường như các bức tường rào ở các ngôi nhà nông thôn mà thôi.Bạn Châu mến, trong thế kỷ 21 này, vấn đề tôn giáo giữa 2 người yêu nhau không còn là trở ngại quá lớn như những năm cuối thế kỷ 20. Đã có rất nhiều cặp đôi yêu nhau vẫn đến được với nhau mà không nhất thiết một trong hai người phải bỏ tôn giáo của mình để theo tín ngưỡng của người kia. Đã có khi nào bạn và người yêu của bạn trao đổi về vấn đề “đạo ai người đó giữ" chưa?.Dưới góc độ tư vấn, tôi chia sẻ vấn đề thế này để hai bạn tham khảo nhé. Việc tin theo một tôn giáo nào đó cũng giống như nhận lời yêu một người trong cuộc đời vậy. Tình yêu chỉ có thể bền vững khi bạn tự nguyện yêu chứ không phải “hy sinh yêu” như nhiều bạn lầm tưởng.Cũng vậy, bạn chỉ nên theo một tôn giáo nào đó khi thật sự cảm nhận niềm tin đó là nhu cầu cần thiết của cuộc đời bạn. Nếu theo đạo vì ai đó hoặc một lý do khác, chứ không phải có nhu cầu muốn theo, thì tôn giáo mất đi ý nghĩa đẹp của nó mà trở thành một gánh nặng cuộc đời bạn. Người ta hay nói đùa “theo Chúa thì dễ, đi lễ quá khó” là vì thế bạn ạ.Hai bạn nên trao đổi với nhau rõ ràng về vấn đề tôn giáo và những trách nhiệm, nghĩa vụ phải tuân thủ để có thể vượt qua "bức tường không quá cao" này.Trong thư của bạn, tôi thấy thấp thoáng một bức tường thật sự cao mà có lẽ bạn không để ý đến chăng? Đó là sự thiếu trưởng thành và thiếu quyết đoán của người đàn ông mà bạn đang yêu. Tôi không thể hiểu được vì sao anh ấy đã 38 tuổi rồi, cái tuổi mà ông bà nói là “tam thập nhi lập” mà lại chưa có công ăn việc làm ổn định, không dám quyết định cho vấn đề hạnh phúc cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có thái độ vô trách nhiệm với chính bản thân anh ấy, với những người anh yêu thương và với cả những người chung quanh.Sở dĩ tôi nhận xét thế là vì anh ấy yêu bạn mà lại không có đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình. Anh không yêu vợ sắp cưới nhưng vẫn nhắm mắt cưới để vui lòng mẹ cha. Như vậy anh ấy có xứng đáng là một người đàn ông không?Tại sao anh ấy sắp lấy vợ mà vẫn muốn được yêu bạn? Phải chăng anh ta chẳng hề yêu bạn và cũng chẳng hề tôn trọng người vợ sắp cưới? Nếu vậy thì anh ta quá ích kỳ, chỉ biết thụ hưởng cho bản thân mình. Châu có bao giờ nghĩ đến cảnh mình sẽ cư xử thế nào nếu sau khi cưới vợ anh ấy vẫn đề nghị giữ mối quan hệ yêu đương "qua đường" với bạn. Lúc đó nếu tiếp tục bạn sẽ là người thứ 3, còn nếu không, liệu bạn có đủ can đảm dứt tình?Thực ra bức tường tôn giáo mà hai bạn gặp phải không hề cao, nó chỉ “có vẻ cao” vì cả hai không ai đủ can đảm để vượt qua bức tường đó mà thôi. Đặc biệt là khi người đàn ông của bạn không đủ mạnh mẽ để nắm tay bạn vượt bức tường đó. Qua những chia sẻ trên, tôi hy vọng hai bạn sẽ đủ tỉnh táo, dũng khí và cả sự bình tĩnh để bảo vệ tình yêu của mình và cùng nhau đi đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thân ái.