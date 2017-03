Khi cha đồng tính nuôi con

Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, 33% cặp đồng giới nữ và 22% cặp đồng giới nam đang sống với ít nhất một người con dưới 18 tuổi. Để có con, họ thường xin con nuôi, thụ tinh nhân tạo hoặc nhận đỡ đầu hoặc có khi con là con riêng của một người với vợ hoặc chồng cũ. Ước tính năm 2005, ở Mỹ có khoảng 270.313 trẻ em là con của những cặp đồng giới. Một vấn đề quan tâm là khi con cái được nuôi bởi những cặp đồng giới có khả năng trở thành đồng tính khi lớn lên hay bị rối loạn về giới tính hay không. Khi nghiên cứu các cặp sinh đôi, bằng chứng cho thấy thiên hướng tình dục không chỉ do một yếu tố gây ra là yếu tố sinh học hoặc yếu tố môi trường. Một số nghiên cứu so sánh những người con của hai người mẹ và của một cha một mẹ cho thấy không có sự liên quan giữa việc nuôi con của một người đồng giới và sự hình thành thiên hướng tình dục là đồng tính của con. Cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Demography (nhân khẩu học), sử dụng tư liệu thống kê dân số Hoa Kỳ làm căn bản cho việc nghiên cứu. Kết quả cho thấy 7% trẻ em được nuôi dưỡng bởi những cặp dị tính kết hôn ở lại lớp một năm, trong lúc 9,5% trẻ em được nuôi dưỡng bởi những cặp phối ngẫu đồng tính nhồi lại một lớp. (Tổng hợp từ Internet) Với vai trò của người làm trong một tổ chức về Quyền của người đồng tính, lưỡng tính và người chuyển giới (LGBT), tôi có ba điều muốn chia sẻ như sau: Đừng để chuyện con cái làm “bình phong” xảy ra, dù có bất cứ lý do nào. Tốt nhất đừng mang những nguyên nhân như dòng tộc, nối dõi hay thèm thích có con… v.v… để xem nhẹ hạnh phúc của một người khác. Nghiên cứu ở Mỹ về những cặp đồng tính nuôi con cho thấy không có sự khác biệt về mặt chất lượng khi những cặp ông bố hay bà mẹ đồng tính nuôi con, tất nhiên cũng không có cách nào đặc biệt hơn để chăm sóc hay cần phải chuẩn bị tâm lý gì cho chúng. Nếu có những trường hợp tệ hơn xảy ra thì đó là do chính sự kỳ thị của xã hội mang lại. Gia đình hạnh phúc cần sự yêu thương, chăm sóc và chia sẻ. Mà tình yêu của hai người cha, hai người mẹ hay một cặp cha mẹ dành cho đứa con của mình đều như nhau. HUỲNH MINH THẢO, đại diện Nhóm Kết nối và chia sẻ ICS