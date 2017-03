Khi chấm dứt độc thân

Chuẩn bị kết hôn, bạn vừa cảm thấy háo hức với niềm hạnh phúc lớn lao, vừa lo lắng trước bước ngoặt lớn. Những thay đổi dưới đây được xem là thường gặp nhất khi các đôi tình nhân chấm dứt cuộc sống độc thân.



Cần nhau nhiều hơn



"Sau khi kết hôn, sinh con, tôi thấy mình cần anh ấy nhiều hơn", là tâm sự của chị Kiều Thanh Lam, 32 tuổi, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Hầu hết phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ đến mấy vẫn mong có một chốn bình yên để quay về. Chính người chồng sẽ đắp gạch xây cầu cho nơi bình yên ấy.



Trang phục



Các cặp vợ chồng thường chịu ảnh hưởng "gu" ăn mặc của nhau. Ngoài ra, phụ nữ có xu hướng thận trọng hơn trong cách ăn mặc để luôn đẹp và chững chạc trong mắt người bạn đời cũng như gia đình chồng.

Tranh cãi công bằng



Cảm giác an toàn trong hôn nhân khiến bạn và ông xã tranh cãi tích cực hơn. Mục đích của cuộc tranh luận là để giải quyết vấn đề chung. Cả hai không còn xét nét và cố giành phần thắng như lúc yêu nhau. Giờ đây, bạn luôn cố gắng nhường nhịn để tìm ra giải pháp tốt nhất.



Sống thật hơn



Khi yêu, người ta thường tìm cách che giấu khuyết điểm. Sau khi kết hôn, bản chất thật sẽ dần bộc lộ. Điều này có thể khiến "nửa kia" thất vọng trong thời gian đầu. Tuy nhiên, đây là giai đoạn "thử lửa", giúp vợ chồng hiểu hơn về tình yêu của đối phương và khả năng chấp nhận, chịu đựng của mình.



Thận trọng với sự ra đời của em bé



Khi yêu nhau, các đôi hay trò chuyện về những đứa trẻ. Sau khi cưới, phần lớn các cặp vợ chồng đều thận trọng khi cho em bé "xuất hiện" trong câu chuyện của mình. Cuộc sống chung với nhiều lo toan khiến bạn và chàng có cái nhìn thực tế hơn và cân nhắc nhiều khi "lên chức".



Chững chạc hơn trước



Những cuộc vui thâu đêm với bạn bè, những lời tán tỉnh vu vơ của các chàng được "dọn dẹp" gần như sạch sẽ khi hai người đeo nhẫn cưới vào tay. Hôn nhân là một người thầy giỏi, giúp chúng ta trưởng thành, giảm đi tính bốc đồng, học được lòng vị tha, sống có mục đích và trách nhiệm hơn.



Sống lâu hơn, khoẻ hơn



Những người có gia đình thường sống lâu và khoẻ mạnh hơn người độc thân. Điều này thể hiện rõ nhất ở độ tuổi trung niên.



Tỷ lệ các ông chồng ở độ tuổi 48 có thể sống khoẻ mạnh, tràn trề sinh lực tới 65 là 90% trong khi các chàng độc thân (có cùng trình độ, thu nhập, sức khoẻ) chỉ chiếm 60% mà thôi. Còn với phái yếu, 9 trong 10 bà vợ ở độ tuổi 48 có thể làm thượng thọ 70 trong khi chỉ có 8/10 bà đã ly dị và độc thân đạt được điều này.



Ngay cả những người ốm yếu hay mắc bệnh nan y nhưng có gia đình cũng sống lâu hơn những người độc thân cô quạnh. Dường như hôn nhân hạnh phúc có thể giúp nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể.



Thành đạt hơn



Quan niệm mình luôn phải là tấm gương mẫu mực trước mặt vợ con khiến cho người đàn ông xác định hướng đi của mình rõ ràng hơn. Và điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ thành đạt hơn.



Thoải mái làm "chuyện ấy"



Một tổ ấm riêng biệt và "khép kín" giúp những người kết hôn chẳng còn phải "nhìn trước ngó sau" khi yêu. Sự an toàn và thoải mái ấy cũng khiến người ta dễ đạt được khoái cảm hơn, mãn nguyện hơn.



Quan hệ xã hội



Những người đã kết hôn có khuynh hướng dành nhiều thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp hơn. Khi yêu, bạn muốn kè kè bên chàng 24/24h. Lấy nhau rồi, bạn nghĩ "có cả đời để sống với nhau mà". Và thế là các mối quan hệ khác có dịp để "lấn sân".



Quan hệ gia đình



Tất nhiên, cách đối xử của bạn sẽ khác nhiều so với lúc còn yêu nhau. Quan niệm "gia đình chung" sẽ giúp các đôi vợ chồng đối xử bao dung và biết hy sinh hơn cho người thân của "nửa kia".



Nữ công gia chánh



Nhiều cô gái không biết nấu nướng khi còn độc thân. Vậy mà, sau khi lấy chồng, tài nấu ăn của họ tiến bộ vượt bậc. Bởi người vợ nào cũng ý thức rõ tầm quan trọng của bữa cơm gia đình. Họ cũng không nỡ để chồng ăn cơm bụi mãi.



Tiền bạc và các khoản nợ



Khi cùng nhau xây dựng tổ ấm và ổn định cuộc sống, các đôi vợ chồng thường sẵn sàng gánh vác những khoản nợ của đối phương. Không chỉ thế, việc chi tiêu trong sinh hoạt gia đình cũng được cả hai chia sẻ và tính toán thống nhất hơn.





Theo Lô Thư ( Giadinhnet)