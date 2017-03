Khi chàng bất ngờ chia tay với giải thích “trời ơi”

Chia tay vì nàng không có quan điểm

Là hot girl của trường, Uyên nhận được rất nhiều thư tỏ tình và sự đeo đuổi của nhiều chàng trai từ những năm cấp 2. Xác định việc học là chính nên cô không đọc bất kỳ lá thư hay tạo cơ hội cho những cây si quanh mình. Nhưng cũng một ngày, trái tim cô bắt đầu lung lay trước sự theo đuổi như cái bóng từ lớp 8 đến lớp 12 của Hiệp, cậu bạn dáng dấp thư sinh cùng lớp.

Quen nhau, Uyên càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng khi Hiệp không những lãng mạn, yêu thương, quan tâm cô mà còn tỏ ra là người có bản lĩnh, có ý chí trong cuộc sống. Song vài tháng sau, thái độ và tình cảm Hiệp dành cho Uyên cứ nhạt dần, nhạt dần. Gặp nhau trong lớp, cậu bạn xem như không thấy cô, thậm chí còn phớt lờ những tin nhắn, những cuộc gọi.

Nghĩ Hiệp bận hay có việc, Uyên im lặng chờ. Sự im lặng của cô được hồi đáp khi nửa tháng sau, Hiệp công khai cặp kè với một cô bạn xinh không kém khối 11. Uyên sững sờ, không biết nói gì, làm gì. Cô không tin tình cảm, sự theo đuổi dai dẳng của Hiệp lại thay đổi trong vòng vài tháng.

Hiệp đã tỉ tê với cô bạn thân về Uyên. Về việc từ khi quen nhau anh làm gì, đúng hay sai, Uyên đều không quan tâm, mà hiển nhiên coi đó là việc của Hiệp. Thậm chí anh cố tình làm sai với hy vọng Uyên sẽ ngăn lại, thì cô vẫn lặng im. Sự im lặng của Uyên dẫn đến quyết định ra đi trong im lặng của Hiệp. Anh biện giải, nói rõ nguyên nhân chẳng ích gì, Uyên thế nào, bản thân cô tự biết.





Chia tay vì cuộc sống

Cũng bị chia tay không một lời giải thích, nhưng Hằng may mắn hơn vì ít nhất còn nhận được tin nhắn từ Tuấn. Có điều không biết rõ nguyên nhân nên trong lòng Hằng vẫn mang nỗi ấm ức, đành gặm nhấm một mình vì anh đổi số điện thoại, tránh gặp mặt cô và bạn bè.

Ba năm sau, cô gặp lại Tuấn trong một lần họp lớp. Vẫn đau đáu vì không biết lý do anh tự nhiên quay lưng, trong buổi gặp mặt, Hằng không ít lần nhìn Tuấn. Cô phát hiện Tuấn cũng hay nhìn mình với ánh mắt yêu thương. Cô chủ động xin và lưu lại số điện thoại của anh. Vài ngày sau, Hằng nhắn tin cho Tuấn, mong biết lý do ngày trước, không phải để hàn gắn lại mà để cô cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Để biết nếu nguyên nhân do mình, hay do không còn hợp nhau, sau này việc đối mặt với Tuấn cũng dễ dàng hơn.

Một tuần sau, cô nhận được tin nhắn trả lời: “Giữa tình yêu và cuộc sống, lý trí và tình cảm, tiền bạc và H, lúc đó Tuấn chỉ có thể chọn một”. Hằng thẫn thờ, bởi cô biết trường hợp khó khăn của gia đình Tuấn. Anh có người mẹ một mình một nách 8 con. Cô cũng biết anh là người con có hiếu, người anh có trách nhiệm. Nhận lời quen Tuấn đồng nghĩa với việc cô mong muốn chia sẻ mọi khó khăn cùng anh. Rồi cô thấy buồn khi Tuấn đánh giá cô thấp, buồn vì anh chọn trốn tránh thay vì đối đầu. Cô đâu đòi hỏi anh dành nhiều thời gian và tâm trí cho mình, càng không muốn trở thành gánh nặng của Tuấn.

Chia tay vì không cảm thấy ổn định

Tính ra Hằng còn may mắn khi Tuấn quyết định chia tay, để cô tự chọn một hướng đi ngay lúc đầu, còn Trang thì ngược lại. Cô và Thà dành tình cảm cho nhau từ lớp 11. Biết tính Thà muốn có một cái gì chắc chắn cho tương lai, mới quyết định mọi việc, Trang im lặng đi bên cạnh anh với mối quan hệ cao hơn bạn, nhưng chưa phải là người yêu. Cứ thế 10 năm tính từ ngày tốt nghiệp trung học phổ thông thoáng qua như một cơn gió.

Rồi đột nhiên Thà hẹn Trang gặp mặt để "rõ ràng mọi chuyện". Cô vui lắm vì tưởng công bao năm chờ đợi đã có kết quả. Nhưng Trang chết lặng khi Thà cho biết mình chưa thấy có gì ổn định, vì thế Trang đừng chờ nữa, không có kết quả gì đâu.

Trang hụt hẫng hoàn toàn. 10 năm chờ đợi, 10 năm tuổi xuân trôi trong lặng lẽ, từ chối sự đeo đuổi của bao người, kết quả lại là số 0. Cô đâu hy vọng Thà làm đến ông này ông kia. Cô càng không trông chờ anh có thu nhập cao chóng mặt. Cô chỉ cần Thà và tình cảm của anh, còn việc ổn định hay không, chẳng lẽ với hai tấm bằng đại học, với công việc ổn định, cả hai không thể cùng gây dựng?

Theo An Huỳnh (DT/BĐVN)