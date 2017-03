Khi chàng chẳng "đầu tư" vào sex

Cosmopolitant đã liệt kê ra những khiếm khuyết của chàng và lời khuyên "chữa trị".

Hành động có thể dự đoán trước



Khi bạn và chàng đã gắn kết trong một thời gian khá dài, thật dễ dàng mắc phải “lối mòn” với các tư thế "yêu". Vì vậy, đây là thời điểm tốt để bạn đưa chàng tới "con đường mới". Tránh những cú va chạm đột ngột và hãy dẫn dắt chàng từ các tư thế cổ điển tới những bất ngờ tiếp theo.



Kỹ thuật tồi

Hành động vuốt ve và mớn trớn không đúng chỗ của chàng khiến bạn bắt đầu khó chịu. Đừng tỏ ra cáu giận hay gắt gỏng, như vậy chỉ khiến chàng bực mình, mất hứng. Dùng câu nói ngụ ý để chàng biết hành động của mình là đúng hay sai, có thể đưa ra lời khen ngợi hay chê trách khéo léo và chậm rãi hướng chàng tới những vùng bạn hưng phấn.

Thiếu kiểm soát



Tính kiểm soát của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Trong khi các chàng nhanh chóng muốn lên "đỉnh" thì chị em phụ nữ lại thích mọi việc diễn ra từ tốn. Hãy làm chủ tốc độ bằng cách chọn lựa vị trí để kìm hãm chàng và điều khiển "cuộc chơi" theo ý của bạn.

Xuất tinh sớm



Có rất nhiều nguyên nhân xung quanh việc chàng " vội vàng" xuất tinh. Đôi lúc, do trạng thái tâm lý lo lắng hoặc bị kích thích quá mức. Bạn có thể thử khiêu khích với những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, từ tốn và lôi kéo cảm giác của chàng ngay cả khi đã lên tới đỉnh. Nếu làm mọi cách vẫn không thể ngăn chặn chàng "bay" quá nhanh, nên khéo léo khuyên chàng tới gặp bác sĩ bởi đàn ông thường rất nhạy cảm với vấn đề này.



Coi chuyện ân ái là điều đương nhiên



Khi chàng bắt đầu coi sex như hoạt động thường nhật, tới lúc cần phải "hâm nóng" lại. Đầu tiên, bạn hỏi chàng cảm nhận như thế nào về đời sống tình dục, những điều diễn ra trong cuộc sống có ảnh hưởng tới đời sống chăn gối hay mối quan hệ của hai bạn không... Tiếp theo, thử thay đổi quang cảnh, không gian và thời gian diễn ra các "cuộc yêu", giữ hôn nhân của hai bạn luôn ngọt ngào như tuần trăng mật.



Quá hăng say



Hăng say là một điều tốt nhưng nếu chàng "quá" hăng say và quên mất cảm giác của bạn, điều đó thực sự rất tệ. Hãy kiên quyết nói với chàng, bạn thích "cuộc dạo chơi" diễn ra thật từ tốn và muốn cảm giác được vuốt ve, nuông chiều.



Bất lực



Cũng giống như xuất tinh sớm thì bất lực là một vấn đề nhạy cảm và khá nan giải của phái mạnh. Khi không thể kéo cảm giác của chàng quay về, cách tốt nhất bạn có thể giúp là cùng chàng tới gặp chuyên gia để kịp thời chữa trị.

Theo Ngôi sao