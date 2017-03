Khi chồng... làm lơ

Thay đổi sinh lý



Đó là tình trạng mất cân bằng hormone nam giới xảy ra không hiếm ở đàn ông. Nó tương tự phụ nữ tuổi mãn kinh, đàn ông cũng xảy ra tình trạng tắt dục.



Thực chất của tình trạng này là sự sụt giảm testosterone, hormone tình dục nam giới. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng giảm nhu cầu quan hệ, giảm khối lượng cơ, mật độ xương, thay đổi tính khí và giảm năng lượng sống, yêu.



Hôn nhân không tình yêu



Cuộc hôn nhân do ép buộc hay mai mối mà không có tình yêu cũng có thể khiến người đàn ông không có hứng thú trong "chuyện ấy". Việc "yêu" chỉ có thể mặn nồng khi cả hai yêu đương nồng nàn.



"Lệch pha"



Nếu đã đôi lần bạn gượng gạo trong chuyện chăn gối thì chồng sẽ cảm thấy không vui. Khi đó anh ấy cảm thấy rằng bạn dường như "yêu" chỉ để chiều chứ không hề hứng thú. Hoặc là, lịch trình "yêu" của cả hai đã trở nên nhàm chán, không có gì mới khiến các quý ông chán.



Chàng thích... "tự sướng"



Chồng bạn sử dụng tay, sex toy để tự thỏa mãn. Điều này rất nguy hiểm. Nó khiến anh ấy rời xa cuộc sống vợ chồng và đắm chìm vào những thứ mông lung.



Khó "lên đỉnh"



Hai bạn làm "chuyện ấy" thường xuyên mà chàng ít khi được thỏa mãn như ý thì chàng sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Điều này có thể do nhiều nguyên do, ví như vợ kém nồng nhiệt hoặc cơ thể vợ kém hấp dẫn...



Mệt mỏi



Công việc bận rộn, căng thẳng hay thiếu ngủ cũng khiến chồng bạn lơ là "chuyện ấy". Có lẽ vì thế mà mỗi khi bạn ham muốn thì anh ấy lại "khất lần".



Ảnh hưởng của thuốc



Các loại thuốc chống suy nhược cơ thể và thuốc chống cao huyết áp cũng có tể gây nên tình trạng suy giảm khả năng tình dục thường thấy ở nam giới. Theo một số nghiên cứu khoa học, cứ 7 người đàn ông cao huyết áp thì có một người là nạn nhân của hội chứng rối loạn cương dương.



Bệnh tiểu đường cũng có thể dẫn tới tổn thương về thần kinh, nguyên nhân của rối loạn cương cứng.



Đã có "của lạ"



Một khi chàng lạnh nhạt, nhiều bà vợ đã nghĩ tới phương án chồng "ăn phở". Đúng là không ít ông đã "no phở" thật. Trường hợp này, người vợ chỉ còn biết dùng giác quan thứ 6 để nhận biết và có cách xử lý riêng.



Cho dù là nguyên nhân nào, người vợ cũng cần hiểu và thông cảm cho chồng. Hãy hỏi chồng để cả hai tìm ra cách giải quyết và hâm nóng lại tình cảm giữa hai người.





Theo giadinhnet/ Đẹp