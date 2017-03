Phụ nữ đang trưởng thành hơn, độc lập hơn, tham gia đảm nhiệm nhiều vị trí trong xã hội hơn. Tuy nhiên, trên con đường tình yêu và hôn nhân, phụ nữ vẫn được biết đến như những sinh linh đầy đam mê và đau khổ, từ khi yêu đến khi lấy chồng, lúc hạnh phúc hay bị phản bội, khi được nâng niu hay bị dập vùi… Những tâm tình của nữ giới xưa nay vẫn gắn chặt với gia đình mình, với người đàn ông của mình nhưng giờ trên con đường ấy, đã xuất hiện những niềm đam mê khác.









Đam mê đầu tiên là chồng, đó cũng là đam mê kéo dài và được chị em ý thức chăm sóc, giữ gìn hẳn hoi. Nhưng cũng có khi, dù rất cố gắng chăm sóc, nuôi nấng, tưới tắm mà cái “cây đam mê” ấy vẫn không thể đâm chồi nảy lộc được nữa. Không phải ai cũng khổ đau vì chuyện ấy. Phụ nữ đã nhận thức rõ ràng hơn khi tình yêu say đắm thời son trẻ đến giai đoạn lắng lại chuyển sang một dạng tình cảm khác. Nhiều chị đã chọn cho mình những niềm say mê mới, để tiếp tục với ngọn lửa năng lượng sống trong mình: công việc - kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy, học tập, quản lý… Và khi lao vào núi công việc ấy, họ trưởng thành hơn, tiến bộ, giỏi giang hơn lên mỗi ngày. Một cách lặng lẽ, họ chuyển một phần tình cảm, một phần niềm đam mê của mình sang công việc. Trong khi các ông chồng yên tâm mình là con cá to nhất trong rổ cá của vợ, thì người đàn bà đã âm thầm quăng những mẻ lưới khác, rộng hơn, sâu hơn, có khi chẳng cần bắt cá nữa - với họ bây giờ con cá to hay bé cũng chỉ là cá cả thôi - các nàng quăng lưới tìm những giá trị khác hơn, lớn hơn.Khi đam mê không phải là chồng, ngọn lửa trong gia đình có lụi tắt? Thông thường, người ta nghĩ, tất yếu là như thế. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi câu trả lời là không hẳn. Thực tế, người phụ nữ coi việc gia đình, việc chăm lo giữ lửa trong nhà… cũng là một phần của công việc và cũng cần được lên kế hoạch, được sắp xếp hợp lý, được hoàn thành trong những khoảng thời gian hạn định, và đừng để nó trở thành gánh nặng, đừng gây thêm stress. Nhiều chị đã coi đây là một bài toán, mà lời giải, cách giải không mấy phức tạp hơn những bài toán họ từng giải trong quá trình làm việc của mình. Thực sự các chị đã cân đối được công việc, hay nói cách khác, khi không quá đam mê, người ta sẽ không quá đau khổ; khi chia đều đam mê cho cả công việc và chồng con, người ta bất ngờ thấy mình cân bằng hơn, bình tĩnh hơn.Cũng khi đó, các chị ít cần tìm người tư vấn, hiến kế hơn vì các chị cân bằng được đời sống và tự giải quyết được vấn đề của mình. Sự trưởng thành của một nhóm tiên phong trong giới nữ giống như hình tượng những nữ chiến binh Amazôn ngày trước: để hoàn thành nhiệm vụ nữ chiến binh, họ đã từ bỏ đời sống gia đình, thậm chí có truyền thuyết nói rằng họ đã cắt bỏ một bên vú để động tác giương cung bắn trên lưng ngựa được chính xác hơn.Những người phụ nữ tiên phong của ngày hôm nay đã không cần phải chọn con đường cực đoan như thế. Họ trưởng thành hơn bằng chính nỗ lực của mình và bằng chính sức mạnh của phụ nữ; hiểu biết, thu vén, sắp xếp khéo léo công việc và gia đình, giữ gìn tình yêu, gìn giữ gia đình trong một thế cân bằng hợp lý, để tự do và bền sức đi xa hơn trên con đường của mình.