Khi học trò nghiện đọc truyện về thần tượng

Thức thâu đêm để đọc fanfic



Fanfic là câu chuyện về thần tượng của giới trẻ. Không chỉ có fanclub dành cho những người chung một thần tượng, giới trẻ ngày nay còn tự sáng tác những truyện về thần tượng của mình. Những câu chuyện sinh động này đang cuốn hút nhiều bạn trẻ.







Couple KyuMin của Super Junior, ngoài đời họ

là những người bạn tốt, nhưng trong fanfic

họ lại là người yêu của nhau.

Và đây là hình ảnh của họ trong fanfic

Nội dung fanfic không có giới hạn



Lời giới thiệu của một fan khi viết truyện về thần tượng

Fanfic còn là thế giới của những câu chuyện đồng giới



DBSK là một trong những nhóm nhạc có nhiều Fanfic nhất

Theo Nguyễn Tâm Thùy (VTC)

T.Anh (học sinh lớp 9, Hà Nội) mỗi ngày không vào mạng lướt qua mấy chuyện đang theo dõi dở thì không thể yên tâm để ngồi vào bàn học. Có hôm em bỏ ra cả nửa buổi tối tự học vì “hôm đó chuyện nào cũng ra chap mới, em không thể để nó đến hôm sau mới đọc, không đọc ngay cảm thấy rất bứt rứt”.Cô bạn T đang là sinh viên đại học, cũng đã có thâm niên đọc fanfic từ nhiều năm. Tâm sự về lí do nghiện đọc chuyện này cô bạn này tâm sự: “mình không bỏ được bởi nhân vật trong đó là thần tượng của mình, theo dõi lâu rồi, khó mà dứt ra được”.Thời gian đọc chuyện của T rất ngẫu hứng. Nhiều khi lên giảng đường chán quá lại đọc truyện trên điện thoại di động, có đêm nàng đọc đến khuya lắc khuya lơ rồi mới đi ngủ”Thu Vân (SV ĐH Văn hóa Hà Nội) là fan hâm mộ của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior, cho nên khi trở thành thành viên của một diễn đàn dành cho fan hâm mộ nhóm nhạc này, cô bạn đã nhanh chóng biết đến và trở thành một con nghiện fanfic. Vân chia sẻ: “Đó là một cách để mình yêu thần tượng thôi, không ai cấm đoán được người viết nên cũng không thể cấm chúng mình đọc”.Có thể nói fanfic về các thần tượng Hàn Quốc thu hút được nhiều độc giả nhất, có thể kể đến fanfic về DBSK, Super junior, SNSD, Big Bang…. Là những nhóm nhạc nổi tiếng và có rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam.Không thể phủ nhận có rất nhiều câu chuyện có nội dung hay và hấp dẫn nhưng ngược lại cũng còn rất nhiều câu chuyện có tính chất bạo lực và kinh dị. Fanfic lại được post công khai và miễn phí trên mạng nên thu hút lượng người xem rất mạnh.Những câu chuyện đi sâu vào tâm lý nhân vật, để cho nhân vật được hạnh phúc hoặc buộc nhân vật phải đau khổ, nhận lấy một kết thúc bi thương. Việc hành hạ nhân vật, thậm chí buộc nhân vật phải chết… Tất cả không có gì là không thể xảy ra trong thế giới của fanfic.Có hai thể loại chính: fic SA và Non SA. Thể loại Non SA thường ít được quan tâm hơn nhưng nội dung lại có sự hợp lí do không biến nhân vật trong chuyện thành lệch lạc về giới tính.Có nhiều fic nội dung hay, hấp dẫn và khá nổi tiếng trên các diễn đàn, được đa số các thành viên bình chọn như “Bus stop” của Haeki, “Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh” của Kun126, chuyện của Rồng, chuyện của Wj…Mặc dù vậy có rất nhiều fanfic không phải hoàn toàn sáng tác mà sử dụng nội dung của một bộ phim, bài hát hay một tiểu thuyết nổi tiếng. Ví dụ như phim “lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” và fanfic “lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý”, tiểu thuyết “ nếu em không phải một giấc mơ” của tác giả Marc Levy và fanfic “ nếu em không phải một giấc mơ”, bài hát “ 7 years of love” và một số fanfic “7 years of love”…Fan hâm mộ của những nhóm nhạc nam thường có hình thức ghép cặp các thành viên trong nhóm lại với nhau thành các cặp đôi (gọi là couple). Và khi viết fanfic thì nhân vật chính thường viết về các cặp đồng giới nam, thể loại này được gọi là chuyện shounen - ai, viết tắt là SA, còn gọi là thể loại boy love.Rất nhiều những câu chuyện như vậy được đặt rating rất cao ở mức M, MA, nc-17 (đây là mức độ chuyện dành cho người lớn độ tuổi từ 17, 18 trở lên mới được phép vào đọc) nhưng rất nhiều bạn mới 14, 15 đã vào đọc và comment nhiệt tình. Có khi các author (người viết chuyện) cũng vẫn chưa đến độ tuổi đó.Cô bé T.Anh chúng tôi nhắc ở trên còn chưa đến tuổi đọc nhưng cũng thú nhận đã “vượt rào” để đọc những câu chuyện như vậy từ lâu. Thậm chí khi nhắc đến các cặp đôi, cô bé còn tỏ ra hào hứng và nói: “Nếu họ yêu nhau thật thì mới thích, em sẽ ủng hộ cả hai tay”.Sở dĩ đặt ra rating, là để các bạn chọn được fic phù hợp với lứa tuổi và nhận thức, nhưng chỉ vì sự tò mò mà nhiều bạn trẻ vào đọc những câu chuyện không dành cho độ tuổi của mình. Chính sự tò mò đó, theo nhiều nhà tâm lý, nó có thể dẫn tới lệch lạc tư tưởng, giới tính sau này.Chưa kể, việc lúc nào cũng cắm cúi đọc truyện, sống với thế giới ảo, nên không ít bạn bỗng bị “tự kỷ” vì ngại giao tiếp với thế giới thực, lười học vì thức đêm nhiều, mệt mỏi…