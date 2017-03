Khi kẻ phá bĩnh tình yêu mang tên…facebook

Chỉ vì không kịp... gỡ tag



Minh Tuấn (17 tuổi) vẫn còn buồn khi kể lại câu chuyện “xui xẻo” của mình. Chỉ vì vài phút ngắn ngủi không kịp gỡ tag mà anh chàng đã đánh mất luôn tình yêu vừa vun đắp trong 5 tháng.



“Mình nói hôm đó bận học nên không thể đi chơi với nhỏ. Thế nhưng một tên bạn đã vô tình “tố cáo” khi hồn nhiên ghi status “hẹn hò cuối tuần with Minh Tuấn and Yến Linh at U Café” rồi tag mình vào. Về nhà kiểm tra Facebook mới phát hoảng, xóa thì đã muộn”.



Người ấy của Tuấn bảo rằng, mới quen nhau đã thích nói dối như thế thì về sau sẽ thế nào. Tuấn càng giải thích, cô nàng càng ghen tuông vì “có Yến Linh đi theo”. Thiếu kinh nghiệm trong tình cảm, lại “trót dại” nói dối và bị Facebook “mách lẻo”, Tuấn đã đóng Facebook cả tháng để trấn tĩnh.







Facebook đôi khi cũng khiến các cặp gà bông "đau đầu". (Ảnh minh họa)

Facebook đôi khi cũng khiến các cặp gà bông "đau đầu". (Ảnh minh họa)

“Khẩu chiến” vì like và comment

Trong friendlist có kẻ phá hoại

Theo DT/ Mực tím

Khi yêu nhau, có nhiều bạn cho mình quyền… kiểm soát Facebook của nhau. Khi người này up ảnh, người kia có quyền vào nhận xét. Hoặc khi người này bị nói xấu, nếu đúng thì người còn lại vẫn “like”. Từ đó, họ cãi nhau và rạn nứt bắt đầu.Khi T.Dương (16 tuổi) đăng ảnh mình lên Facebook, rất nhiều bạn bè “like” và comment ngợi khen như: “Xinh quá!”, “ăn ảnh ghê”, “dễ thương quá nha”… thì T. Kiệt (cùng lớp, bạn trai của Dương) lại bình luận “chẳng liên quan”: “Em gỡ hình xuống đi, nhìn “khó đỡ” vậy mà ai cũng khen”.Dương nổi giận và Facebook biến thành bãi chiến trường để "đôi ếch" này “đấu khẩu”. Như để trả đũa, khi Kiệt bị bạn bè đăng những bức ảnh nhằm mục đích trêu chọc thì Dương “like” rất nhiều, thậm chí còn comment để chọc tức Kiệt. Và thế là cả hai cãi nhau to...Khi gặp nhau trực tiếp, quan sát thái độ người này có thể đoán được người kia đang đùa giỡn hay nói thật. Còn trên Facebook, điều này gần như không thể. Vậy mà có nhiều "đôi ếch" lại chọn “Phây” làm nơi để giải quyết mọi vấn đề.Thu An (17 tuổi) có thói quen dạo Facebook người yêu (tên B.Hùng) mỗi ngày. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên An thấy một người bạn viết lên “tường” nhà Hùng: “Hôm qua chở em nào xinh quá! Đã vậy còn tình cảm nữa!”.Hùng không thanh minh, còn đùa đùa: “Còn phải nói, tao mà!”. Thu An tưởng rằng bạn trai của mình bắt cá hai tay, hôm qua chở mình về nhà xong, tiếp tục chở “tập hai” đi chơi nữa nên lập tức nổi đóa, comment tỏ thái độ trên… Facebook.Thấy Thu An đã “sập bẫy”, tên bạn thân còn đổ thêm dầu vào lửa. Thế là đôi này giận nhau cả tháng cũng chỉ vì một chuyện hết sức vớ vẩn.Khéo léo để “Phây” thành một trợ thủ đắc lực cho tình yêu của tụi mình chứ đừng vô tình biến "bạn ấy" thành kẻ phá bĩnh, teen nhé!