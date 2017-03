Khi teen yêu chỉ để bớt…cô đơn

Yêu vì quá cô đơn

Liên (19 tuổi) chia tay bạn bè, xa gia đình để bắt đầu làm quen với môi trường học tập mới ở Sài Gòn hoa lệ. Mới đặt chân đến đây, chưa quen ai, cảm giác xa gia đình rồi xa cả người yêu ở quê nhà, Liên nghĩ không còn ai ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho mình như trước kia nữa.

Cô bắt đầu thấy chán cuộc sống cũ nhàm đã theo mình suốt 18 năm qua. Sau khi làm quen với mấy cô bạn cùng lớp thuộc dạng chơi bời, quen đi bar đến thâu đêm suốt sáng, cô nàng cũng tập cho mình những thói quen đó. Son phấn, áo váy sành điệu và những quán bar trở thành tụ điểm ăn chơi quen thuộc.

Rồi từ đây, xa gia đình, không còn tin tưởng vào tình yêu xa ở quê nhà, cô nàng bắt đầu những mối quan hệ mới với những đại gia trẻ tuổi quen đổ tiền vào bar để ăn chơi. Nghĩ rằng đây mới chính là cuộc sống của mình, nàng thấy nghiện cái thú vui đến trường – bar và về nhà vào lúc đồng hồ điểm 1, 2h sáng.

Rồi những đại gia trẻ tuổi cũng chán nàng và đi tìm những “mối” khác như một thói quen, Liên bỗng chốc từ cô nàng tiêu tiền của kẻ khác mà quen với cuộc sống hưởng thụ đã trở thành kẻ trắng tay và không tìm thấy lối thoát... Không những không lo lắng học hành, lãng phí tiền bạc vô bổ mà cô nàng đã tạo cho mình một cuộc sống mới làm thay đổi chính con người trước kia của mình!

Hay có những bạn cảm thấy rằng bản thân mình luôn cần một chỗ dựa nên họ đồng ý trao tình cảm một cách tự nhiên khi tình cảm ấy chưa sâu đậm. Có thể thứ tình cảm họ cần tạm thời là để lấp đi chỗ trống những khi cảm thấy quá cô đơn. Cũng có những trường hợp, họ đồng ý sống thử với nhau và rồi có hoặc không, đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.



Yêu là để thay thế

Đôi khi đến với một người là do họ muốn quên đi ai đó thật nhanh. Thu (18 tuổi) quen và yêu Hiếu được 2 năm. Hai người cũng đã có những năm tháng thật hạnh phúc, tình yêu đến với họ thì không cần lí do. Nhưng khi Hiếu nói lời chia tay thì chính Thu cũng không hiểu nổi lí do chia tay đâu ra mà nhiều thế?

2 năm – quãng thời gian không quá dài nhưng với Thu, đó là những kí ức đẹp nhất của tình yêu, thứ tình yêu cô đã cố gắng nuôi dưỡng mỗi ngày. Thế mà, Hiếu - người cô yêu thương nhất lại bỏ mặc cô giữa những bộn bề cuộc sống…

Qua bao nhiêu chuyện như thế, Thu dựa vào Quân như một chiếc phao cứu sinh khi cô dường như bị nhấn chìm trên biển sâu. Quân quan tâm tới cô một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Anh đến với cô để lắng nghe những tâm sự, cùng cô trải qua vết thương lòng sâu hoắm đang hành hạ cô từng đêm...

Và có lẽ không thể một mình chịu đựng những chuyện đã qua, Thu và Quân chấp nhận đến với nhau như một sự cảm thông sâu sắc. Nhưng rồi thứ mà cô nàng cảm nhận được không phải là tình cảm của những cặp đôi yêu nhau nữa.

Cô chợt nhận ra rằng, con người của Hiếu luôn xuất hiện nơi Quân, điều đó làm cô thấy khó chịu và cho rằng, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào đang lừa dối tình cảm của Quân… Lặng lẽ chia tay rồi lại lặng lẽ chịu đựng những dằn vặt, lần này, Thu lại làm Quân tổn thương…

Hay như chuyện của Trang, cô nàng có người yêu là Việt du học tận Australia, khi hai người đang có những trục trặc trong chuyện tình cảm, cố gắng tháo gỡ nhưng chưa đâu vào đâu, lại ở xa nhau, Trang bực mình “cặp” ngay với một cậu bạn cùng lớp đại học là Sơn trong thời gian “chiến tranh lạnh”.

Thấy cũng vui, Trang post lên facebook những hình ảnh thân mật của cô với Sơn. Khi người yêu cô nàng đang có kế hoạch “hoà bình lập lại” cũng là lúc lên facebook thấy đập ngay vào mắt mình những hình ảnh của bạn gái và người-yêu-mới. Không thể chấp nhận hơn được nữa và cũng không cần biết đó là giả hay thật, Hoàng dứt khoát chia tay dù Trang đang cố gắng biện minh.

Tạm kết

Có thể bằng lí do này, lí do khác, có những người đã dùng tình yêu như một con rối hay một thứ thuốc giảm đau để tạm thời xoa dịu những nỗi đau tinh thần. Nhưng bạn có biết rằng, Tình yêu cho đi rồi sẽ được nhận lại nhưng tình yêu thực sự sẽ không bao giờ đến với những ai lấy nó ra để trêu đùa. Đừng cho phép mình cợt nhả tình cảm của chính mình, để mình luôn là mình và có hạnh phúc trọn vẹn bạn nhé!