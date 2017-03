Khi trộm cướp là người thân

(BS.CK2 Phạm Quỳnh Diệp, phòng khám Tâm Gia An, TP.HCM) Trộm cắp là hệ luỵ của một quá trình Ngờ người ở ngoài chứ chẳng ai ngờ được hành vi của người thân trong gia đình. Các thói hư như trộm cắp là hệ luỵ của một quá trình chứ không bất chợt trong một ngày. Vì vậy, chúng ta nên yêu thương người thân bằng sự thẳng thắn, để ý, quan sát. Trong gia đình, hạn chế sự phô bày của cải, bởi đó cũng có thể là nguyên nhân khiến những người có thói xấu ỷ lại, nảy lòng tham. Gia đình giáo dục một phần, phần còn lại do những tác động từ xã hội. Vì vậy, nếu có con cái, hãy tìm hiểu bạn của con là ai. Nếu người bạn đó không tốt thì cũng nên có những tác động tích cực để con nhận ra mặt trái, phải, từ đó định hướng đúng đắn lối sống của mình. (Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, TP.HCM) Đừng chủ quan với hành vi xấu Về trường hợp của cô gái cùng người yêu giết mẹ lấy vàng, nguyên nhân phạm tội nói chung của nhóm tội này là do ăn chơi, đua đòi và đặc biệt là nghiện ma tuý. Một nguyên nhân nữa là nền tảng đạo đức gia đình đang có vấn đề: như cách giáo dục con cái, cha mẹ không hoà thuận, mọi người không quan tâm đến nhau... Đối với người thân, đối tượng càng dễ dàng thực hiện vì lợi dụng sự chủ quan, tin tưởng của người thân. Do vậy, gia đình nào có thành viên ham chơi, đua đòi hay nghiện hút thì hết sức cẩn thận trong việc quản lý tài sản và ứng xử với họ. Cần thường xuyên quan sát xem người thân của mình giao du với đối tượng bạn bè nào, có những dấu hiệu gì bất thường trong sinh hoạt hàng ngày để kịp thời khuyên bảo, đề phòng. Nguyễn Gia Phong, ngụ ở Bình Thạnh, TP.HCM) Thân tình cũng phải dựa trên pháp luật Nguyên nhân dẫn đến hành vi sát hại người thân cũng vì chúng ta chủ quan với mối quan hệ ruột rà, còn kẻ phạm tội thì ung dung cho rằng dù có gây ra lỗi lầm gì cũng sẽ được tình thâm tha thứ. Pháp luật luôn có khung hình phạt cho những tội trên, nhưng dù án đã quyết thì nỗi đau máu mủ vẫn còn đó. Bởi vậy, ngay khi nhận thấy hành vi bất thường của người thân trong gia đình, nên kịp thời ngăn chặn bằng mọi hình thức. Nếu một khi người thân phạm tội, bản thân chúng ta không thể khuyên can họ trước đó, thì hãy để pháp luật uốn nắn để họ được tốt hơn sau này. Cách tốt nhất là hãy dạy cho con cái ngay từ khi chúng còn tấm bé đức tính nhân hậu và sự kiềm chế bản thân. Nguyên Cao (thực hiện )