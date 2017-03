Khiếp sợ vì chồng lúc nào cũng "đòi"

Nguyên nhân là vì chồng tôi lúc nào cũng ‘phát cuồng’ với ‘chuyện đó’ làm tôi quá chán nản và thất vọng.



Chúng tôi có nhà riêng, thu nhập ổn định tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Ai cũng tưởng tôi hạnh phúc lắm nhưng kỳ thực, tôi chán chồng, thậm chí giờ tôi thấy khiếp sợ chồng mình. Anh ấy là người có nhu cầu cao trong chuyện đó. Hầu như ngày nào anh ấy cũng “đòi hỏi”. Tôi tự nhận mình không có nhiều ham muốn lắm (có khi nào do vợ chồng bằng tuổi nên tôi “già” trước chồng mình không?).



Có những lúc xem phim xong, đến giờ đi ngủ mà tôi thấy nặng nề đến thế. Anh nhất mực đòi khiến tôi đành “cắn răng” đáp ứng. Dần dần khiến tôi mệt mỏi, ức chế. Ngược lại, chồng tôi không là người tinh ý nên không thể nhận ra tôi khó chịu đến thế nào. “Xong việc” là anh ấy ngủ ngon lành. Đôi khi, tôi cứ nghĩ đại, hay là cứ “cố” để có thai. Khi đã có thai và nuôi con nhỏ, tôi sẽ có lý do để bắt chồng phải “nhịn” nhưng chẳng biết có phải do tôi luôn mệt mỏi, ức chế không mà mãi chưa có tin vui gì?



Liệu nhu cầu của chồng tôi như vậy có bình thường không? Tôi phải cư xử thế nào với chồng mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình?



Ý kiến tư vấn



Đã không thích sao bạn không nói? “Cắn răng” cố mãi thì sẽ có lúc bạn “kiệt quệ”, nản lòng và muốn buông tay. Đã là vợ chồng thì bất kể chuyện gì làm bạn khó chịu, ức chế, bạn phải chia sẻ ngay với chồng của bạn. Chắc chồng bạn không đến nỗi “tàn nhẫn” bằng cách ép buộc vợ phải chiều mình, chỉ là chồng bạn chưa tinh ý nhận ra sự khó chịu của bạn để biết tự điều chỉnh.



Bạn nên nói sớm, không được để lâu vì càng để lâu, “bệnh” càng khó chữa. Nó khiến bạn tổn thương tâm lý (khiếp sợ chồng), trong khi nào anh ấy có tội tình gì (bởi nhu cầu như của chồng bạn là hoàn toàn bình thường).

Ngoài ra, bạn cũng nên giữ sức khỏe và đi khám để sớm có thai.





Theo Ngọc Bình (Giadinhnet/ Mẹ&Bé)