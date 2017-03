Khó ở vì bố mẹ chồng kỹ tính

Ngọc Anh (25 tuổi), nhà ở Hoàng Mai – Hà Nội mới về nhà chồng chưa được bao lâu đã không thể nào chịu đựng được bản tính xét nét từng ly từng tý một của bố mẹ chồng.



Ngọc Anh tâm sự: “Mẹ để ý tôi từ dáng đi đứng, đến quần áo ăn mặc, đến cách ngồi vào bàn ăn, cách gắp thức ăn. Tôi chỉ không may sơ sẩy một chút thôi là bị mẹ lên tiếng trách móc ngay: ‘Con gái không ai bước bước dài như thế. Bước ngắn lại. Mà đi ra khỏi cửa thì cũng phải biết ý tứ, đừng có mà quay lưng, chổng mông vào mặt bố mẹ chồng’.



Có khi thấy con dâu đang rửa bát, mẹ chồng lại đi vào nói oang oang: ‘Cơm thừa thì mang ra thùng nước gạo ngoài đầu ngõ đổ chứ ai lại đổ chung vào túi đựng rác. Bát thì cô cứ rửa có hai lần là sao. Rửa như thế đến lúc ăn lại toàn mùi nước rửa bát cho mà xem’.



Có khi ngồi trong mâm cơm rồi mà mẹ chồng cũng chẳng tha cho Ngọc Anh: “Con gái ăn uống thì gắp từng ít một thôi”, “ấy, đừng đặt cái muôi canh xuống mâm, đặt vào trong cái bát kia kìa. Cô gắp cái gì thì cho bát vào gần cho khỏi rớt ra mâm”…



Mỗi lần nghe mẹ chồng nói, Ngọc Anh không khỏi ấm ức, vì bà để ý quá mức. Dù sao thì từ trước đến nay cô luôn được bạn bè và người thân đánh giá là cô gái biết cư xử, ăn nói lễ độ. Vậy mà mẹ chồng bao giờ cũng tìm ra được những điểm sai sót dù là nhỏ nhặt nhất để trách móc cô.



Cũng cùng cảnh ngộ có mẹ bố mẹ chồng quá kĩ tính và hay xét nét, nhưng Huyền (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Nại – Hà Nội còn buồn bực hơn khi bố mẹ chồng lúc nào cũng ngấm ngầm nói xấu cô với những người xung quanh.



Huyền luôn phải âm thầm chịu đựng những điều gièm pha của mọi người sau lưng mình. Có lần đi làm về, tình cờ Huyền thấy mấy người trong ngõ ngồi chơi tụ tập với nhau. Thấy Huyền đi qua, họ ra vẻ chỉ trỏ và thì thầm: “Con dâu nhà bà Vân đấy. Gớm! Nghe bà ấy than, cô con dâu này làm gì cũng cẩu thả. Lúc nào cũng chỉ cốt cho nhanh, còn lại thì bếp núc cứ gọi là nham nhở, bẩn thỉu…”.



Nghe những gì họ nói khiến cô tức đến uất nghẹn trong người mà không biết phải thanh minh thế nào.



Huyền tâm sự rằng: “Từ ngày về làm dâu tôi đã cố gắng rất nhiều để chiều lòng bố mẹ chồng, nhưng họ luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Chẳng phải vì tôi không làm tốt việc nhà mà vì bố mẹ chồng muốn tôi ở nhà hẳn luôn, không đi làm nữa, vì lương của chồng tôi đủ cao để nuôi sống cả nhà rồi. Bố mẹ chồng càng ngày càng để ý, chỉ cần tôi làm sai, hay thiếu sót điều gì là bị mắng ngay.



Mà ông bà còn ngấm ngầm nói xấu sau lưng tôi với chồng, bạn bè của chồng, rồi hàng xóm xung quanh. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ sống đến ngần ấy tuổi rồi, đã trải qua biết bao nhiều chuyện rồi mà còn ích kỉ đến như vậy”, Huyền thở dài ngán ngẩm.



Cô còn chia sẻ, ở với bố mẹ chồng tốt nhất phải chú ý từng chút một. Dù họ có tỏ ra dễ tính nhưng thực ra lúc nào họ cũng để ý những hành vi nhỏ nhất của mình. Đừng để vì những chuyện nhỏ ấy mà ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của các bạn.



Còn một điều nữa là, đừng đem chồng ra để trách mắng hay than thở, vì đó là chuyện mà những người vợ chúng ta phải tự biết tìm cách để giải quyết. Như thế sẽ tránh những xung đột không nên có với hai vợ chồng.





