Khổ vì vợ là bợm nhậu

Xã hội ngày càng hiện đại, phụ nữ càng bình đẳng với nam giới từ công việc, cuộc sống… cho đến việc nhậu. Nhưng uống như thế nào vẫn giữ duyên dáng, mang tính ngoại giao thì lại là cả một nghệ thuật. Phụ nữ khi nhậu quá đà đến mức thành bợm nhậu thì hậu quả thật khôn lường.

Mất hình ảnh

Anh Mạnh Hùng (35 tuổi, Gò Vấp, nhân viên công ty kiểm toán của nước ngoài) có cô vợ xinh đẹp, phụ trách đối ngoại cho một công ty lớn cứ về nhà muộn trong tình trạng say khướt, ăn nói huyên thuyên. Anh rất hiểu và thông cảm việc vợ thường xuyên phải tiếp khách và uống rượu. Quen nhau khi du học ở bên Úc, anh cũng đã chứng kiến chị nhậu nhẹt cho vơi nỗi nhớ nhà. Việc vợ anh ăn nói hoạt bát, ngoại hình xinh đẹp và tài uống rượu là những điều anh từng trân trọng.

Từ khi lấy nhau, đặc biệt là từ khi chị đi làm, tần suất nhậu của chị ngày càng tăng, “đô” nhậu ngày càng lên hạng. Mới đầu anh khó chịu, càm ràm nhưng khi chị thường về nhà trong tình trạng say xỉn, ăn nói huyên thuyên, anh thực sự hết sức chịu đựng và nghĩ đến chuyện chia tay.

Anh kể: “Nhiều lần cô ấy về nhà muộn, vất xe ngay trước cửa, lảo đảo vô nhà. Chuyện rất vu vơ nhưng cô ấy khóc lóc ầm ĩ, tâm sự bị sếp đì, bị cô bạn đồng nghiệp chơi xấu… hoặc lao thẳng vào phòng ngủ, để nguyên cả quần áo, giày dép. Có hôm cô ấy ói văng cả lên người. Giận tím mặt nhưng tôi cũng phải cắn răng chịu đựng, vì lúc đó có nói cô ấy cũng không biết gì. Sáng hôm sau, cô ấy ăn năn hối cải với muôn vàn lý do: Nào là uống đỡ sếp, có cô bạn thân mới ở nước ngoài về, đi họp lớp cấp 3,… hay là tại uống phải rượu dởm. Lâu lâu xỉn một lần còn chấp nhận được chứ cứ tuần 1-2 lần như thế này thì quá lắm”.

Mất đồ, suýt mất mạng

Vợ anh Bùi Văn Kiên, 38 tuổi, Tân Bình được mệnh danh là “sát thủ máu lạnh” bởi chị uống dù rất nhiều thì mặt vẫn lạnh tanh, không biến sắc, chỉ mỗi chứng... hay quên. Chị là giám đốc công ty chuyên sản xuất nhựa. Cá tính mạnh mẽ, chị gần gũi hòa đồng với anh em trong công ty, thường xuyên có mặt trong những buổi liên hoan, tiệc tùng. Mỗi lần như vậy là chị lại “chơi” hết mình.

“Tôi có ưu điểm là dù uống nhiều hay uống ít thì mặt tôi không hề bị đỏ và không có hành động ăn nói huyên thuyên. Nhưng khi uống nhiều quá thì tôi mắc chứng “mất trí tạm thời”. Nhiều lần tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà mà không thể nào hiểu nổi mình về nhà bằng cách nào. Và khi cần đến thứ gì đó y chang là không thấy đâu như bóp, điện thoại… thậm chí là cả xe. Năm qua tôi đã mất một chiếc xe đời mới, năm cái điện thoại đắt tiền, bóp thì một vài lần. Tiền nong là một chuyện nhưng đôi khi mất hết giấy tờ, danh bạ điện thoại là rắc rối và phiền toái.

Chị Thảo Vân, 28 tuổi, Bình Thạnh, kế toán công ty xây dựng, kể rằng mỗi khi trái gió trở trời là đau nhức đến tê buốt do một lần tai nạn bị gãy xương quai hàm. Nguyên nhân cũng chỉ vì say xỉn. “Hôm đó sau giờ làm tôi đi với mấy người bạn. Đang uống thì trời chợt mưa tầm tã, lúc tạnh mưa cũng là lúc bia rượu ngấm vào người. Tôi xin phép về trước. Bạn bè gợi ý đưa về nhưng lúc đó tôi thấy mình có thể tự về được. Tôi cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Tôi rồ ga, phóng chạy tự đâm vào vỉa hè và ngã. Chỉ đến khi toàn thân đau nhức, máu me be bét, tôi mới thực sự tỉnh. Khi chồng tôi đến khoa cấp cứu bệnh viện, tôi quằn quại đau đớn, miệng vẫn còn nồng nặc mùi bia. Kể từ sau lần đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ bia rượu cho đến tận bây giờ”.

Uống quen thành nghiện

Người trẻ nhậu đã đành, một số phụ nữ uống đã thành quen, khi lớn tuổi trở thành nghiện rượu, họ sẵn sàng nhậu ở nhà, nhậu một mình. Ông Phạm Văn Công, quận 3, kể: “Vợ tôi hồi còn trẻ cũng thường xuyên phải tiếp khách. Khi tuổi đã lớn, không còn bạn bè để tụ tập, ăn nhậu thì bà uống ở nhà. Tháng trước thằng con trai lớn đi công tác về biếu mật ong rừng. Sau đó, bà bị phát ban, người mụn nhọt… đi khám bác sĩ nói do ăn uống nhiều đồ nóng. Đến lúc này bà mới khai là mới uống hết chai mật ong ngâm rượu. Và tôi cũng phát hiện ra dưới gầm giường bà lổn nhổn toàn chai với lọ, cái đầy cái vơi… chứa toàn rượu. Qua đó các chỉ số về đường huyết, mỡ trong máu, huyết áp của bà đều ở mức báo động đỏ”. Chỉ định của bác sĩ là cấm tiệt rượu nhưng đã đến mức nghiện thì khuyến cáo đó rất khó thực thi.

Say mèm, nói huyên thuyên không phải là hình ảnh đẹp Phụ nữ uống bia rượu không phải là xấu. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, không biết điểm dừng sẽ làm mất đi hình ảnh dịu dàng, nữ tính vốn có, chưa kể đến là những hậu quả đáng tiếc ngoài vòng kiểm soát dễ xảy ra. Người vợ thường xuyên bia rượu tới mức gọi là “bợm” thì thực sự đánh mất đi hình ảnh người vợ, người mẹ. Việc chăm sóc chồng con, nhà cửa bị bê trễ dẫn đến cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hôn nhân tan vỡ là điều hiển nhiên xảy ra. Dù bình đẳng giới thế nào đi nữa thì hình ảnh cô gái say mèm, ăn nói huyên thuyên không phải là hình ảnh đẹp. Đàn ông dễ bị chinh phục bởi một phụ nữ khéo léo trong giao tiếp, cầm ly rượu mở đầu câu chuyện một cách lịch sự chứ không phải phụ nữ uống bia rượu như nước lã. PGS-TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI Hãy ngăn từ độ nhậu đầu tiên Có bà xã là bợm nhậu là điều tệ hại nhất mà một quý ông phải lãnh nhận! Vì thế, nên nhắc nhở khi thấy vợ liên tục phát triển đường nhậu nhẹt. Người nữ nào chẳng muốn đẹp, vì vậy nên nhắc vợ việc uống rượu quá đà sẽ làm mất đi vẻ đẹp. Dĩ nhiên là bản thân ta cũng phải biết tiết chế, gương mẫu. Ta không thể cấm bà xã thành bợm nhậu nếu chính ta đang là một bợm nhậu! Cũng nên lưu ý là có thể việc bia bọt của bà xã là một phản ứng trước một thái độ hay cách sống nào đó của mình hoặc cũng có khi cô ấy đang có một khó khăn, ức chế trong công việc. Việc quan tâm ngăn chặn ngay từ những “độ nhậu” đầu tiên của bà xã sẽ giúp cho ta tránh hệ lụy đáng tiếc khi vợ trở thành ma men. Chuyên gia tâm lý LÊ KHANH,

Phòng Tư vấn tâm lý Gia đình và Trẻ em

PHẠM THỦY