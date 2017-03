Khoảng trời riêng trong hôn nhân: bao nhiêu thì đủ?

Tự do trong thoả thuận

“Chủ nhật này mình cưới chồng, các bạn nhớ đến dự đông đủ đấy”, tin nhắn của Thư Anh, 32 tuổi, gửi đến bạn bè khiến ai cũng bất ngờ, tò mò không biết trong danh sách những anh bồ điển trai của Thư Anh, ai là người may mắn được rước nàng về dinh. “Là anh Nam Hoàng à, vậy chắc anh chàng Minh Huy kia buồn lắm”. “Ơ, tớ vẫn tiếp tục tình cảm với Minh Huy trong sự thoả thuận của anh Nam Hoàng đấy nhé!”. “Lạ đời, thế anh Hoàng không biết ghen à?”. “Ghen gì, anh ấy cũng vẫn giữ liên lạc với tình cũ đấy thôi”.

Hỏi tại sao vợ chồng Thư Anh lại chọn lối sống tự do yêu đương riêng cho mỗi người, cô nàng chia sẻ không do dự: “Không ai hoàn hảo cả, mỗi người có một cái hay riêng. Ví như, anh Nam Hoàng được tính chu đáo, chiều vợ, biết cách kiếm ra tiền. Còn Minh Huy thì lãng tử, phong trần. Tớ yêu những tính cách ấy. Trước khi cưới, vợ chồng tớ đã thoả thuận với nhau, vẫn luôn cố gắng mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng và đủ hấp dẫn người bên cạnh. Sống với nhau ở tinh thần là chính, không ngại những cái nhìn từ thiên hạ và cũng không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau”.

Cũng không ít các cặp vợ chồng trẻ có xu hướng sống như Thư Anh. Nguyễn Lai Hoàng, 27 tuổi, hành nghề nhiếp ảnh, tâm sự chuyện hôn nhân của mình: “Chúng tôi vẫn có những chuyến du lịch cùng nhau, nếu thấy vui, thích hợp. Còn lại, mỗi khi chán đời sống thực tại, tôi lại thích vác balô đi đâu đó một mình trong vài ngày, rong chơi cho khoả rồi lại về nhà, tiếp tục đời sống gia đình. Vợ tôi cũng vậy. Cô ấy làm nghề truyền thông, công việc khá áp lực, nên đôi khi cần thời gian riêng cho mình để giải toả căng thẳng. Những lúc đó, tôi khuyên cô ấy nên đi chơi đâu đó thật xa, chồng con đi theo chỉ tổ vướng víu. Chúng tôi hài lòng với cuộc sống này”.

Một lần du lịch ở Nha Trang, người viết có cuộc trò chuyện với một phụ nữ tên Mai Hoa, 35 tuổi, chủ một doanh nghiệp, và bắt gặp những suy nghĩ khá mới của chị: “Mỗi tháng, tôi bỏ ra một tuần, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cá nhân. Thường là những chuyến đi đến Singapore, Thái Lan, hoặc ở gần thì Đà Lạt, Sa Pa. Những chuyến đi này thật sự là của tôi, cảm nhận mọi thứ, hưởng thụ mọi thứ, tự do đọc sách, ăn uống, trải nghiệm khám phá, và có khi bổ sung thêm những cảm giác mới lạ khác. Trong khi đó, chồng tôi vẫn ở nhà chăm con, làm việc mà không hề phàn nàn. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống vợ chồng cần có những khoảng trời riêng cho mỗi người, không chỉ riêng trong suy nghĩ, mà còn riêng về cách sống, cách hưởng thụ trên thực tế. Tất nhiên, với những vấn đề con cái, hạnh phúc gia đình thì hai người phải có trách nhiệm chung”.

Đâu là giới hạn của tự do riêng?

Sau những cuộc tình ỡm ờ, Trâm Hạnh, 28 tuổi đã phải kết thúc tất cả để giữ gìn ông chồng của mình. Cô tâm sự: “Tôi không ngờ anh chàng đó lại ghen ngược với chồng mình. Trong một lần đi bar với đồng nghiệp, tôi quen Quyền – là đối tác làm ăn với công ty tôi. Từ làm ăn, chúng tôi nảy sinh tình cảm, và điều này cũng nằm trong sự thoả thuận của hai vợ chồng tôi. Quyền cũng biết tôi đã có chồng và đứa con hai tuổi, và tình cảm của cả hai được xem như câu chuyện qua đường. Tuy nhiên, những lần ăn trưa, đi chơi tối dần dần làm cho Quyền muốn sở hữu tôi riêng cho anh ta. Quyền liên tục tặng hoa, trang sức, và thường xuyên mời tôi qua đêm đâu đó. Tất nhiên tôi không đồng ý. Quyền phản ứng bằng cách gọi điện thẳng cho chồng tôi, bảo “anh hãy buông tha cô ấy, cô ấy là của tôi”. Vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra những xung đột, suýt dẫn đến ly hôn. Dù gì mọi lỗi lầm cũng bắt nguồn từ phía tôi, đã quá vô tư cho một tình cảm. Tôi ân hận, xin lỗi chồng, giải thích mọi ngọn ngành cho anh hiểu và chấm dứt mối tình làng nhàng kia”.

Câu chuyện của chị Đặng Quyên, 33 tuổi, Bình Thạnh càng trớ trêu hơn. Trong một lần công tác nước ngoài, chị gặp và có “trải nghiệm” trong vòng bí mật với một anh chàng người Pháp nhỏ hơn chị vài tuổi. Bảy tháng sau, anh chàng này đến Việt Nam và tình cờ gặp lại chị trong một hội thảo. Khi nhìn thấy chị Quyên với cái bụng sáu tháng lùm lùm, chàng rú lên khiến mọi người xung quanh há hốc: “Đó là con tôi, tôi đã có con rồi, trời ơi!” “Lúc đó, tôi ước gì có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cũng may chồng tôi không biết gì về chuyện này. Sau mọi giải thích đến mỏi mồm, nói rằng tôi đã có gia đình, anh chàng kia mới chấm dứt liên lạc. Nhìn anh ra đi trong đau khổ, tôi cũng vô cùng ái ngại, không ngờ mọi chuyện lại trầm trọng đến vậy”, chị Quyên kể.

Vậy đâu là giới hạn của “riêng một góc trời” trong cuộc sống hôn nhân? TS Quách Thu Hồng, viện trưởng viện Nghiên cứu xã hội chia sẻ: “Nói là xu hướng thì không đúng, mà đó chỉ là cách sống, cách hưởng thụ của một số trường hợp cá biệt. Có thể những tác động bên ngoài xã hội đã phát sinh lối sống đó. Có thể do lợi ích của công việc kinh doanh nên người trong cuộc ngấm ngầm thoả thuận với nhau. Nếu tình cảm giữa hai vợ chồng là chân thật, thì những cuộc tình bên ngoài của họ chỉ mang tính qua đường, và sẽ dừng lại một sớm, một chiều. Chúng ta cũng không thể nói đây là mặt trái hay mặt phải của một lối sống, mà điều này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nếu cả hai biết cách khéo léo vun vén tính cảm cho nhau, họ sẽ không bị những tình cảm ngoài rìa chi phối quá nhiều. Trong hôn nhân, tự do cá nhân cũng rất quan trọng, và hai vợ chồng phải biết cách tạo cho nhau. Ví như, bạn có thể tách gia đình, chồng con, cho phép mình những chuyến du lịch tận hưởng riêng. Nhưng, trong mối quan hệ vợ chồng, tự do trong tình cảm với người thứ ba là một trò chơi mạo hiểm. Tốt hơn hết bạn không nên đùa với sự mạo hiểm này”.

Theo Nguyên Cao (Sài Gòn tiếp thị)