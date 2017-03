Không còn yêu, đừng cố!

Theo HA (DT/ Glam)

Tôi có cô bạn gái, cô ấy yêu một anh chàng đã được vài năm. Song cái điều kỳ lạ là dù đã đến tuổi kết hôn, đám cưới với hai người họ dường như còn rất xa vời. Gần đây cô ấy tỏ ý không thoải mái khi đi đến đâu cũng bị hỏi khi nào sẽ kết hôn. Cô ấy tìm tôi, muốn biết nên làm gì trước những lời thăm hỏi đó.Song tôi hiểu, tìm ra một câu trả lời thỏa đáng không phải vấn đề của cô ấy. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao vẫn còn ở bên cậu bạn trai kia, cô ấy không nói rằng vì cô ấy yêu, mà lại trả lời “vì anh ấy chẳng làm gì sai cả”. Chúa ơi nhưng đó không phải lý do để hai người níu kéo, càng không phải lý do để cùng nhau gây dựng cuộc sống sau này!Nếu bạn cũng trong hoàn cảnh của cô bạn tôi, hẳn là bạn đã từng quan tâm rất nhiều đến người đàn ông ấy. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Tình cảm con người có thể thay đổi, và bạn đã thay đổi, đừng nghĩ chia tay là một quyết định độc ác. Nếu bạn chọn ở lại, hãy ở lại vì duy nhất một lý do - bạn còn yêu chứ không phải vì ở lại là quyết định của một người tử tế.Nghe có vẻ như bạn là người ngọt ngào và luôn biết cân nhắc, song hãy nghĩ rộng hơn một chút, thực ra ý nghĩ này bắt nguồn từ sự ích kỷ cố hữu. Bạn đang tự cho mình là trung tâm cuộc sống của người kia, tưởng như nếu không có bạn, người ta không sống nổi.Sở dĩ tôi dám nói như vậy vì nhiều năm trước, tôi cũng yêu một người. Anh ấy hết lòng vì tôi đến nỗi đã chuyển nơi ở để đi theo tôi. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thực sự không suôn sẻ. Tôi đã nghĩ rằng mình như vậy là hủy hoại cuộc sống của anh ấy rồi, nếu tôi nói chia tay, anh ấy sống tiếp làm sao?Một người bạn già từng trải của tôi khi ấy đã nói: “Này cháu, cháu không thực sự quan trọng như mình nghĩ đâu”.Chú ấy hoàn toàn đúng. Tôi biết cuối cùng quyết định chia tay của mình là chính xác. Vì ngã rẽ đó, người đàn ông (từng là) của tôi đã trưởng thành và tự học được cách xoay xở với mọi vấn đề của anh ấy.Hẳn nhiên, không dễ dàng khi bạn là người muốn ra đi trong lúc nửa kia chưa sẵn sàng. Nhưng một khi ý bạn đã quyết và sự chia tay diễn ra đẹp, trong chân thành, thì bạn không phải chịu trách nhiệm với việc người kia hồi phục thế nào sau đổ vỡ. Bởi thế, đừng sợ người ta sẽ đau, hãy đối xử với người ta như một người trưởng thành.Mọi cuộc chia tay đều để lại ít nhiều cảm giác hụt hẫng, thậm chí là sốc, giống như khi bạn ra ngoài ở thời tiết đóng băng vậy. Lúc đầu bạn có thể hoảng loạn, nhưng rồi sẽ ấm dần lên thôi khi bạn bước tiếp. Con người luôn có khả năng tự điều chỉnh, thích nghi với hoàn cảnh mới. Và ý nghĩ “tôi sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thêm lần nữa” là hoàn toàn ngớ ngẩn. Thôi tỏ ra bi kịch đi nhé, bạn có biết, còn đầy người ngoài kia 75 tuổi rồi vẫn tìm được tình yêu mới hay không? Bạn chắc chắn rồi sẽ ổn.