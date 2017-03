Không dám ăn lòng heo

Tuy có nhiều khó khăn nhưng do quy định của Bộ Y tế nên công tác nghiên cứu khoa học có nhiều thuận lợi. Tất cả bệnh nhân trong bệnh viện khi tử vong đều được mổ xác tại khoa Giải phẫu bệnh của bệnh viện. Điều này giúp thầy thuốc rút ngay được kinh nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân chính xác, làm cơ sở chuyên môn giúp ích cho những trường hợp sau.

Bữa đó, một bệnh nhân bị tử vong sau khi nối ruột non do bệnh viêm ruột hoại tử 10 ngày. Sau khi giao ban xong, chúng tôi xuống phòng mổ xác để mổ bụng bệnh nhân xem nguyên nhân nào đưa đến tử vong. Hai tay lùa vào đám ruột non lầy nhầy đầy mủ suốt gần 30 phút, cuối cùng tôi cũng tìm ra lỗ xì ruột gần manh tràng. Đây là nguyên nhân gây viêm phúc mạc và đưa đến tử vong cho bệnh nhân.

Buổi tối, khi về nhà, bữa cơm dọn ra với món lòng heo luộc nhưng tôi không nuốt nổi lấy một miếng, cảm giác ghê sợ và buồn nôn theo tôi suốt hơn một tháng trời.

PGS-TS NGUYỄN HOÀI NAM, ĐH Y Dược TP.HCM