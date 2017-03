Kiểm soát chồng sẽ giết chết hôn nhân

Một mối quan hệ sẽ trở nên không tốt đẹp khi một bạn tự tạo cho mình vị trí cao hơn người bạn đời của mình. Trong cuộc sống của các cặp vợ chồng hạnh phúc, sự bình đẳng luôn luôn cần phải được thiết lập. Khi bạn cố gắng kiểm soát và điều chỉnh hành động của chồng, bạn hoàn toàn có thể đang tạo ra một hậu quả ngoài ý muốn.



Bạn thấy nghi ngại điều gì đó ở anh ấy, bạn có thể nghĩ rằng anh ấy suy nghĩ và xử lí kém hơn bạn…tất cả những điều đó đều là nguồn gốc của sự căng thẳng. Khi một người chống lại điều đó, nó sẽ luôn là một kết thúc trong thảm họa.











Điều gì xảy ra khi bạn kiểm soát chồng trong mối quan hệ?

Kiểm soát chặt khiến mọi thứ lọt qua vòng tay bạn

Nên kiểm soát cảm xúc của chính mình

Tự do cá nhân

Theo Giadinhnet/ Eva

Bạn cho rằng chồng kém cỏi, không bằng bạn, bạn không tin tưởng anh ấy. Tất cả những điều đó tạo ra sự kiểm soát - điều làm cho hôn nhân "nghẹt thở".Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang hoang tưởng về một số chuyện hay không? Hoang tưởng giống như sự lo lắng và nó là nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng trong mối quan hệ của bạn. Khi bạn không tin tưởng vào người bạn đời của mình, cho dù là về tình cảm hay về các vấn đề trong cuộc sống, bạn cũng đặt anh ấy ở vị trí dưới bạn. Do đó, bạn vô hình chung đã phá vỡ sự bình đẳng trong mối quan hệ của hai người. Điểm mấu chốt là, khi bạn nghĩ rằng đối tác của bạn không bằng bạn, ở dưới bạn thì dù bạn có yêu anh ấy nhiều tới bao nhiêu, vấn đề cũng không thể được giải quyết.Vấn đề kiểm soát thường được sinh ra từ sự thiếu tin tưởng vào người bạn đời và sự tự tin thái quá ở bạn.Vấn đề bất bình đẳng không chỉ có nghĩa là bạn nghĩ rằng người bạn đời của mình kém cỏi, thấp hơn bạn mà nó còn có nguồn gốc từ bên trong chính con người bạn. Có thể bạn đang tự thấy lòng tự trọng của mình bị giảm sút và bạn tìm cách để nuôi sống cái tôi của mình bằng cách áp đặt sự thống trị nên người bạn đời của bạn. Bằng cách này, bạn đang cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ và giỏi giang hơn người bạn đời. Điều này không bao giờ là tốt cả, nó thường sẽ khiến chồng của bạn cảm thấy ức chế, thấy mình không được xem trọng và tình cảm của hai người vì thế mà giảm sút.Kiểm soát và thống trị có thể dễ dàng để mọi thứ lọt qua bàn tay bàn bạn và thường không thể cứu vớt mối quan hệ của bạn. Một ví dụ hoàn hảo cho điều ấy là khi bạn hạn chế mọi hoạt động của chồng. Bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chồng đi ra ngoài với bạn bè mà không có bạn. Vì thế bạn liên tục gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ấy để kiếm tra. Anh ấy hoàn toàn có thể hiểu được bạn đang cố tình kiểm soát anh ấy và nó thực sự nguy hiểm. Sự thiếu tin tưởng của bạn có thể biến thành một hành vi ám ảnh và phá hoại.Hãy thử suy nghĩ, nếu bạn là người bị anh ấy cho rằng kém cỏi, bị đặt ở dưới chồng và bạn đang bị kiểm soát gắt gao từ phía chồng, liệu bạn có cảm thấy dễ chịu khi anh ấy luôn muốn biết, muốn chỉ đạo thường xuyên các hoạt động hàng ngày của bạn, thậm chí đưa ra mệnh lệnh với sự lựa chọn của bạn hay không? Tất nhiên là không dễ chịu một chút nào phải không?Con người được sinh ra với ý chí tự do và không có gì ngăn cản được điều đó, thậm chí là tình yêu cũng không thể khiến người ta đánh mất đi chính mình. Hãy tưởng tượng bạn bị cấm đi chơi với bạn bè, cấm theo đuổi các hoạt động độc lập …khi ấy bạn sẽ hiểu lí do vì sao việc kiểm soát trong mối quan hệ thường tạo ra cái mà người ta gọi là “nghẹt thở”.Là người bạn đời, bạn nên thiết lập một ranh giới chung và khoảng không gian riêng để mỗi người thưởng thức cuộc sống và phát triển sở thích cá nhân của mình một cách tốt hơn. Hãy lưu ý rằng, việc bạn đưa ra những lời khuyên không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ từ đối phương nên cả hai cần có sự bàn bạc và quyết định để đưa ra những điều hợp lí nhất cho cả hai.Một cách khác để dập tắt các vấn đề kiểm soát là kiểm soát chính cảm xúc của bạn. Sự ngờ vực sẽ tạo ra sự căng thẳng về cảm xúc, hơn nữa nó sẽ tạo ra hàng loạt những tưởng tượng tiêu cực và tạo nên một cuộc chiến. Hãy kiểm soát cảm xúc của chính bạn, tránh vội vàng đưa ra kết luận khi bạn mới chỉ nhìn thấy hoặc nghe thấy một điều gì đó. Tốt nhất, hãy lắng nghe những gì mà đối tác của bạn nói trước khi bạn phán xét anh ấy và làm điều gì đó gây tổn hại cho hôn nhân.Trao đổi giữa hai vợ chồng là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề kiểm soát khi nó vừa chớm hình thành trong mối quan hệLắng nghe và chấp nhận các quan điểm, ý kiến của người bạn đời cũng là một cách để tránh những vấn đề xung đột. Việc tranh cãi là bình thường của tất cả các cặp vợ chồng nhưng cần phải ngăn chặn không cho nó “leo thang” thành một cuộc chiến tranh lớn bằng cách hỏi về quan điểm và ý kiến của nhau, tôn trọng và cố gắng đáp ứng phần nào ý kiến đó ngay cả khi ý kiến của hai người là khác nhau.Tự do là rất quan trọng với con người. Thói quen, hành động và các quyết định của họ đều bắt nguồn khi sự tự do của họ được tôn trọng và thấy phù hợp. Nếu bạn muốn tránh bị gắn cho cái mác “người thích kiểm soát” từ người bạn đời của mình, bạn phải tôn trọng sự độc lập của anh ấy và của chính mình. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập các nguyên tắc cơ bản từ ban đầu để đảm bảo rằng người bạn đời không có những hành động gây tổn thương cho đối phương và hủy hoại mối quan hệ của hai người nhưng sau đó hãy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn và tốt cho anh ấy.