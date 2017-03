Kinh hoàng kiểu sex bầy đàn của giới trẻ

Tham gia thú vui suy đồi này, đám dân chơi tụ bầy cả nam lẫn nữ ăn nhậu thừa mứa, dùng chất kích thích, chất kích dục và kết thúc cuộc vui bằng màn múa sex và truy hoan tập thể.



Sau cơn lốc săn sex, xem phim sex loạn luân, tự đóng phim sex rồi tung tràn lan lên mạng, nay đến lượt cơn lốc đen “sex party” nhuộm đen sự lành mạnh trong lối sống của một bộ phận giới trẻ!



Cụm từ “sex party” mới xuất hiện trong khái niệm ăn chơi tới bến của đám trẻ hoang đàn trong thời gian gần đây nhưng kỳ thực đó không phải là cụm từ quá đỗi xa lạ. “Dịch ra tiếng Việt, nó chỉ đơn giản là buổi tiệc sex thôi.



Ngặt nỗi tiệc sex ở đây không phải là màn tụm năm tụm bảy của đám mày râu đặng xem phim đen hay kéo mấy em cave, vũ nữ vào khách sạn làm trò vợ chồng. Tiệc sex ở đây theo đúng nghĩa đen của nó, trai gái tề tựu cùng ăn uống, tắm rượu, nhảy nhót và sau cùng thì sex, nghĩa là cùng nhau lõa thể và… “chiến đấu”.



Đang “mài đít” năm thứ 2 ở giảng đường đại học tại một trường dân lập nhưng Sáng, nhà gần chợ Bến Thành (trung tâm quận 1), tỏ ra rất sành sỏi mọi khoản ăn chơi trong đời.



Thằng nhóc chưa làm ra đồng bạc nào nhưng đã cầm vô-lăng con xe trị giá hơn 100.000 USD (hơn 2 tỉ đồng) khoe đã từng 2 lần xuất ngoại vui tới bến tại tiệc sex party tại một số hộp đêm ở Mỹ với màn trai gái cùng nhau tắm rượu tắm bia và “mây mưa” xả láng.



Riêng cái thú vui tiệc sex tại thành phố được mệnh danh Hòn ngọc Viễn Đông thì nó nhớ không xuể: Chẳng rõ có “quăng bom” hay không nhưng Sáng tỏ ra rất am tường cái vụ tiệc sex. Nó nói chắc như đinh đóng cột: “Bây giờ mà còn cái kiểu “yêu” ém kín thì xưa như trái đất rồi. Yêu như vậy nó lỗi thời, lạc hậu, không thể nào lên đến đỉnh. Dân chơi mà chơi như vậy thiên hạ nó cười cho thối đầu”.



“Yêu kín” theo giải thích của giới dân chơi quen kiểu sống lầy là “tình yêu cổ điển”, nghĩa là đôi trai gái kéo nhau vào phòng kín làm chuyện vợ chồng không để ai trông thấy cái cảnh mình “lâm trận”. Với sex party, sự thể hoàn toàn trái ngược.



Một thằng bạn cùng nhóm cũng có thú vui đập phá xả láng như Sáng, hào hứng: “Như tui đã nói, sex party là buổi tiệc sex. Đã là tiệc thì phải đông vui, càng đông càng vui. Và vì là tiệc sex nên những người tham gia buổi tiệc đều ý thức rằng đến chung vui nghĩa là chấp nhận cái thú hoan lạc cùng nhau, chẳng giấu giấu diếm diếm như kiểu yêu truyền thống”.



Lần theo chia sẻ của đám chip hôi ăn chơi tầm cao ấy, chúng tôi mò vào trang danchoivip…. để được chiêm ngưỡng các cảnh “ăn chơi sống động” của những kẻ máu me cái buổi tiệc mà những người đứng đắn chỉ nghe tên thôi đã biết đó là “tiệc nhớp nhúa”.



Riêng với những dân chơi “bất kể mưa rơi” như Sáng, đó là thiên đường. Cần nói rõ danchoivip… là diễn đàn tập hợp các kiểu ăn chơi tới bến của những chàng trai cô gái giàu nghèo khoan luận tới, nhưng về khoản “chơi hết mình, chơi buông lơi, chơi đến ông trời cũng phải kêu trời” (câu slogan của các thành viên danchoivip) thì đúng điệu… “số dzách”.



Chỉ vài cú nhấp chuột, đập vào mắt chúng tôi la liệt những hình ảnh, đoạn clip, dòng nhật ký ghi lại những khoảnh khắc buông lơi của đám dân chơi trên khắp mọi miền vốn không hề ém nhẹm cái sự “nghiện sex” của mình. Qua “nghiên cứu” một vài sêri hình ảnh cùng đoạn clip ăn chơi bất cần thân thể, chúng tôi bắt gặp Sáng.



Có clip quay cảnh Sáng đang phấn khích hò reo trước mấy cô gái trắng trẻo, dáng người đẫy đà đầy nhục dục chỉ mặc mỗi đồ lót đang uốn éo trong điệu nhạc ầm ĩ, kích động. Có clip quay cảnh Sáng cùng đám bạn dân chơi cả nam lẫn nữ sau khi say rượu, say thuốc đã say sex, từng cặp quấn chặt lấy nhau diễn cái trò mà chỉ có chốn phòng the người ta mới tỏ.









Theo Công an nhân dân

Không ngần ngại thổ lộ rằng mình là “nô lệ của sex”, V.Tường, trạc tuổi Sáng nhưng về cái khoản “chơi lầy” thì cao cơ hơn nhiều, e hèm bật mí đã là dân đập đá, cắn lắc, phê hàng trắng…, nói chung là dân nghiện thuốc kích thích thì bất kể là nam nay nữ khi phê thuốc đều nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục: “Có lắm đứa con gái lúc chìm trong làn khói đê mê rồi thì sẵn sàng buông lơi, mặc bạn trai và những thằng bạn cùng hội cùng thuyền ôm ấp, giày vò mà chẳng cần gìn giữ gì hết”.V.Tường nhấn mạnh: “Chất gây nghiện nó kích thích con người ta ham muốn chuyện giường chiếu dữ dằn lắm. Nên chuyện nam nữ cùng hội cùng thuyền tại đoạn cuối của buổi tiệc sex siết lấy nhau làm chuyện vợ chồng, từng cặp từng cặp mặc sức âu yếm, rồi đổi bồ cho nhau và lại cùng nhau xoắn chặt… thì quá thường tình.Nhưng như thế không gọi là sex party mà là thú vui “sex bầy đàn”. Thú vui này nó tục, nó tạp… nó như một kiểu thúc đẩy của bản năng chứ không mang tính chất thưởng thức có chủ đích như tiệc sex”.Nói theo chia sẻ của “môn đồ” sex party thứ thiệt thì để tổ chức một buổi tiệc sex, đòi hỏi “ban tổ chức” phải là những người có đồng chí hướng và tổ chức kỳ công.Nếu không đủ dũng khí tổ chức “tiệc sex” tại nhà riêng vì sợ phụ mẫu biết chuyện, đám dân chơi sẽ thuê hẳn biệt thự kín cổng tường cao, biệt lập nào đó rồi tập kết mồi màn, bia rượu về đặng để chiến tới bến: “Yêu cầu của một buổi tiệc sex là phải có chất đưa cay, phải có nhạc, phải có hàng để cắn và tất nhiên, không thể thiếu mỹ nữ” - Quốc, chơi cùng nhóm với V.Tường, vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong tổ chức sex party, giải thích!Mỹ nữ trong những buổi tiệc sex có rất nhiều dạng, nhưng khu trú lại có thể phân thành 3 dạng em út. Nhóm thứ nhất là bồ của các tay chơi, tất nhiên là những cô bồ chịu chơi, sành sỏi chuyện ăn nhậu, nhảy nhót và… giường chiếu.Dạng mỹ nữ thứ 2 là các vũ nữ, tiếp viên massage vốn dĩ ham vui được các tay chơi quen trong những lần đi xông hơi, nhảy nhót. Nhóm em út dạng này khi đến với các buổi tiệc sex được các dân chơi “chẻ” thành 2 dạng, dạng đến vì thích xả láng, không đặt nặng chuyện tiền nong và dạng đến góp vui với mục đích nhận tiền “cát-sê”.Lúc “chat” với nhau về chuyện “em út” trong các buổi tiệc sex, X., ngụ quận Phú Nhuận vốn rất máu me cái vụ “sex party” thổ lộ: “Đã là nô lệ của tiệc sex thì thằng nào cũng kết dạng em út thứ 3, nghĩa là đưa cô bồ ngây thơ hồi giờ chưa biết gì đến đại tiệc giường chiếu”.Đề cập đến cái sự một cô gái lần đầu đến chốn ăn chơi “hơi bị lầy” sao có thể chấp nhận cho bạn trai rồi sau đó đến lượt đám bạn của bạn trai “quan hệ”, X. kêu trời: “Sao ông ngây thơ dzậy? Đã nói rồi, đây là tiệc.Mà đã là tiệc thì bao giờ lúc đầu cũng khởi sự êm ái, dịu dàng. Mọi người tham dự tiệc cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Sau đó tăng tốc, uống cho say, cắn cho phê. Và khi phê rồi em ngây thơ, em đứng đắn hay em lỡ làng, từng trải gì cũng như nhau, nghĩa là vui tới bến”.X., Quốc, V.Tường… không nói nhưng đã là dân nghiện sex mà lại khoái cái vụ sex party, cả thảy chúng đều rành rẽ các thủ đoạn để đưa “con nai tơ” nào đó hết mình với cuộc vui lầy của chúng. “Đám bệnh hoạn đó có cái thú “săn” con gái nhà lành. Lúc săn gái chúng đội vỏ bọc con nhà tử tế, hiền lành, rất ga-lăng, lịch thiệp. Mục đích là để con nhỏ ngu tin đó là thằng boy hiền lành mà xóa bỏ mọi sự hoài nghi. Sau một vài lần lân la, thằng nọ sẽ mời “con mồi” đến dự sinh nhật tại nhà bạn thân hay gì gì đó...Lúc này chỉ cần con nhỏ dại dột đồng ý thì coi như đời nó xong. Điệu được nai tơ đến hang hùm, thằng bồ tử tế sẽ ra mặt ác thú, trong quá trình ăn uống, thừa lúc con nhỏ sơ ý, nó hay đám bạn sẽ nhỏ vài giọt kích thích (chúng tôi sẽ nói rõ về điều này ở một bài viết khác). Cũng có khi chúng chơi chiêu xa luân chiến, hết đứa này đến đứa khác cụng ly làm quen, mục đích làm cho con nhỏ say rồi… xử”.Lột trần sự việc đến đây, Thủy, vũ nữ vũ trường Q. trên đường 3-2, khẽ lắc đầu: “Khi con mồi chẳng thể tự chủ, tụi nó muốn làm gì mà chẳng được”.Một số vũ nữ như Thủy, nghĩa là sẵn sàng hy sinh thân mình để có được tiền, cho biết đã từng đôi ba lần hoặc nhiều hơn thế nữa tham dự những bữa tiệc sex của các cậu ấm cô chiêu. T.Huyền-vũ nữ múa cột có tiếng trong giới vũ nữ Sài Gòn cũng không ngoại lệ. Nhờ có thân hình bốc lửa và khuôn mặt như trăng rằm nên cô được rất nhiều thiếu gia vốn rất có năng khiếu trong lĩnh vực ăn chơi “dòm ngó”.Tiếng đồn rằng để điệu được Huyền cùng phi đội của mình gồm 3 vũ nữ hoạt động ở các vũ trường trên đường Đồng Khởi (quận 1) đến bữa tiệc sex, “ban tổ chức” của sex party phải trả cho nhóm mỹ nữ này mỗi cô ít nhất 2.000 USD. Theo lời kể của những kiều nữ trong cuộc, tham dự cuộc vui các cô sẽ có màn nhảy nhót, càng nhảy càng lột đồ đến khi không còn gì….Quá trình tìm hiểu về thú vui sex party, chúng tôi được một số tay chơi lưu truyền về cái thú tổ chức sex party của H., thiếu gia là con của một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh siêu xe. H. chuyên tổ chức tiệc sex ở nơi có hồ bơi, sau khi ăn uống linh đình thì cả chủ lẫn khách tha hồ nude (khỏa thân) lao xuống hồ tắm táp và… tới bến bằng màn truy hoan lang chạ!“Với sex party, giữa các nhóm dân chơi thực ra có sự ganh đua nhau dữ thần lắm chứ chẳng phải mạnh nhóm nào nhóm đó chơi” - Q. từng làm quản lý bar M.T. trên đường Hai Bà Trưng, nay đã giải nghệ làm lại cuộc đời bởi quá ngán chuyện binh đao sau ánh đèn màu, chép miệng: “Vào bar hay vào vũ trường, các nhóm dân chơi dạng cậu ấm 10 nhóm thì hết 9 nhóm có kiểu kẻ cả, hơn thua nhau.Ví như nhóm này gọi chai rượu giá 10 chai (10 triệu đồng) thì nhóm khác gọi chai giá gấp đôi, gấp ba. Trong lĩnh vực tiệc sex cũng vậy, nhóm này tắm bia ken thì nhóm kia tắm rượu Tây. Nhóm này quy tụ dăm bảy cặp thì nhóm khác quy tụ cả chục cặp, có khi hơn. Rồi có nhóm hơn thua nhau qua cái độ lầy, cái độ bốc lửa, quyến rũ, gợi dục của các em…Có nhóm trước khi vào trận đã tổ chức những màn em út múa cột múa sex đặng kích thích dân chơi, làm cho bữa tiệc thêm phần sôi động, hoành tráng”.Trong phạm vi bài viết, khó có thể để lột tả những cảnh chơi lầy lội, nhớp nhúa, bệnh hoạn của những “tín đồ” sex party. Tuy mức độ lầy của mỗi nhóm dân chơi mỗi khác nhưng cả thảy có điểm chung là khi nhập tiệc, chúng rất phấn khích với màn quan hệ tình dục kiểu bầy đàn, sẵn sàng trao đổi người yêu cho nhau mà chẳng chút áy náy, bận tâm…, thậm chí còn lấy đó làm vui, làm điều phấn khích vì được chia sẻ bạn tình với chiến hữu.Nhiều đứa bật mí thú vui của chúng thực chất là “sống theo lối sống của người nguyên thủy”. Nhưng chúng không hiểu người nguyên thủy sống văn minh hơn chúng. Họ tuy mang tiếng ăn lông ở lỗ nhưng không có kiểu quần thoa bầy đàn, lang chạ như cái kiểu mà chúng đang đâm đầu vào!Bắt nguồn từ lối sống lầy của các nước phương Tây, sex party - cuộc vui lầy đã và đang là thú tiêu khiển thời thượng của một bộ phận giới trẻ cũng như nhấn chìn chúng vào vô vạn mối nguy, cạm bẫy.Bác sĩ Trương Thế Dũng (Trưởng đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin, chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS) lưu ý rằng khi “đâm đầu” vào những bữa tiệc sex, dân chơi sẽ trở thành con nghiện và khi đã say thuốc, say sex, với cái kiểu quan hệ tình dục lang chạ, bừa bãi kia, tình trạng các dân chơi lây truyền bệnh tật cho nhau, nhất là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS là chuỵên khó tránh khỏi.Không chỉ “làm bạn” với những nguy cơ hút chích, bệnh tật kể trên, đến với sex party, giới dân chơi bất cần thân thế còn tự nhấn chìm mình trong lối sống suy đồi, băng hoại, đánh mất tư cách, nhân cách.Hơn lúc nào hết kiểu ăn chơi đổ đốn, bạt mạng này rất cần được các ông bố bà mẹ “dòm ngó” và rất cần được các cơ quan chức năng loại bỏ bằng những định hướng về lối sống, giá trị sống cho giới trẻ, cả những hình thức xử lý nghiêm bằng án phạt, án tù mới mong có tính chất răn đe, giáo dục.