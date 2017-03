Lạ kỳ cách trả thù tình yêu bằng… đám cưới

Làm đám cưới sau ba lần gặp gỡ



Theo quan điểm chung của nhiều người, thì đám cưới thường là kết tinh tình yêu của những đôi tình nhân đã qua một quá trình tìm hiểu. Ấy thế nhưng sự thật là vẫn có rất nhiều đám cưới ngoại lệ khi nó được tổ chức chỉ với mục đích duy nhất là… trả thù tình.



Hoàng Hà (20 tuổi, Hưng Yên) vốn có một mối tình khá sâu sắc với một anh chàng hơn cô 3 tuổi ở cùng làng. Đôi bạn trẻ đã từng nghĩ rằng kết tinh cho mối tình ấy sẽ là một đám cưới linh đình được cả hai bên nội ngoại chúc tụng.









Mọi chuyện chỉ thực sự rắc rối khi cả gia đình nhà anh chàng kia đều đồng ý cuộc hôn nhân, chỉ duy nhất người bà nội khó tính của anh chàng này là dứt khoát không chịu. Để gây áp lực, bà còn dọa sẽ từ hết mặt con cháu nếu đám cưới diễn ra.Mặc dù rất yêu Hà nhưng dưới sức ép của bà nội cùng một hai cô, bác bên nội, anh chàng kia vẫn cứ dùng dằng, không biết nên quyết định nghe theo gia đình hay chạy theo tiếng gọi trái tim.Khi nghe người yêu bảo hãy đợi thêm một thời gian để anh về thuyết phục người thân, Hà vô cùng căm tức vì cho rằng anh chàng không ra dáng một người đàn ông, không dám bảo vệ người yêu và đưa ra chính kiến của mình. “Hận thù” dâng cao nên khi Hà được người họ hàng xa giới thiệu cho một anh chàng khác, không cần phân vân nhiều, Hà gật đầu làm đám cưới khi cả hai mới nói chuyện được đúng ba lần.Hỏi Hà rằng có yêu người ta không mà làm đám cưới vội thế, cô chỉ cay đắng: “Yêu đương gì, làm đám cưới để trêu tức gã người yêu cũ. Tao phải làm thế cho gã và cả gia đình gã phải đau khổ, vật vã, tiếc nuối…”.Gần ngày làm đám cưới, Hà tung tăng cùng chồng sắp cưới cầm thiệp hồng đến mời người yêu cũ khiến anh chàng kia gần như phát điên. Sự tức giận, buồn bã của người đó khiến Hà hỉ hả vô cùng.Nhưng điều mà Hà không ngờ nhất là gói tặng phẩm của người yêu cũ mà cô nhận được trong đám cưới lại là một ngôi nhà diêm có dính màu máu khiến cô và cả gia đình thất kinh. Đi kèm với nó là một bức thư tình ướt át để bộc lộ rõ tình yêu mà người này dành cho cô.Lúc này Hà mới nhận ra mình đã quá dại dột và nóng nảy khi trong thâm tâm biết rằng mình vẫn còn yêu anh chàng đó rất nhiều.Những đám cưới được tổ chức với mục đích trả thù tình thường được “khổ chủ” quyết định rất nhanh, rất dứt khoát trong cơn tức giận.Lúc đưa ra những quyết định ấy, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ khiến người kia đau khổ, dằn vặt vì đã không biết coi trọng mình. Ngỡ tưởng giải pháp chọn và cưới thật nhanh một người mới thường là “chiêu độc” của phái nữ vì họ dễ bị tổn thương hơn, song thực tế lại có không ít đấng mày râu cũng chọn cách thức thiếu khôn ngoan này để trả thù, thỏa mãn “cục tức”.Yêu nhau được 2 năm, D. (Hải Dương) và H. (Thanh Hóa) được bạn bè đánh giá là khá đẹp đôi. Nhưng rồi đùng một cái, Huyền đòi chia tay với lý do không hợp.Gặng hỏi mãi cuối cùng H. cũng nói với D. rằng gia đình H. không đồng ý cho lấy D. vì “D. trẻ con và trình độ học vấn hai đứa vênh nhau quá” (H. học cao đẳng, D. thì chỉ học hết cấp 3). D chưa hết đau khổ vì bị coi thường thì H. đã ngay lập tức làm đám cưới với một anh chàng học thức khác khiến D. càng thêm căm giận.Vì hận thù, D. cũng gấp rút tổ chức đám cưới ngay một tuần sau đó với lý do: “Tao phải cho nó thấy nó chưa phải là bà hoàng, nó lấy được chồng chẳng lẽ ngoài nó ra tao không lấy vợ được chắc. Nếu đã muốn “chơi đểu” nhau thì tao cũng đấu đến cùng”.Thiệp hồng đám cưới được D. nhờ một người em họ mang đến mời H. chỉ với mục đích thông báo. Vì hai ngày sau nó đã được em họ D. thu hồi lại: “Chị cho em xin lại cái thiếp. Anh ấy nhờ em gửi người khác nhưng em gửi nhầm”.Kết quả của những đám cưới do một phút bốc đồng ấy rồi sẽ đi đến đâu khi mới lấy nhau xong D. và vợ đã vài lần cãi vã. Một người chồng và một người vợ không hiểu nhau thì không thể mơ tưởng tới một hôn nhân hạnh phúc.Kết quả tệ hại ấy sẽ bám theo “khổ chủ” suốt một thời gian dài trong khi sự vui mừng vì chọc tức thành công lại quá ngắn ngủi. Và tất nhiên, trả thù một kẻ phụ tình bằng bằng chính hạnh phúc của mình sẽ chẳng bao giờ là giải pháp không ngoan cả