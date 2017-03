Lại xuất hiện clip sex của sinh viên

Một thành viên đã tải video này lên trên trang Youtube với 5 clip phòng the nóng bỏng của một đôi bạn trẻ.

Video này còn được chú thích rõ ràng tên nhân vật trong clip đang học tại khoa tiếng Đức, năm thứ 4, Đại học Hà Nội. Trong clip còn có tiếng nhạc và sau đó là trò chơi game show trên TV. Clip có độ dài tổng cộng hơn 20 phút.

Hiện chưa xác định được danh tính của đôi uyên ương cũng như thủ phạm phát tán clip nói trên.

Mới đây, ngày 29.4, trên mạng Youtube đăng tải một clip sex của đôi nam nữ được cho là học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội. Đoạn clip quay bằng điện thoại di động nên có chất lượng khá mờ, bối cảnh là một căn phòng rộng chừng 12 m2.

Cách đó, vào tháng 3.2011, trên Youtube xuất hiện một đoạn video clip được nhiều người nhận ra là của một đôi bạn trẻ trường ĐH Xây Dựng HN. Sau khi điều tra, được biết cô gái này quê ở Hưng Yên, 22 tuổi, vừa học xong cao đẳng và đang học một trường ở Hà Nội. Bạn trai của cô học năm thứ 4 một trường đại học ở Hà Nội.

Clip được quay khoảng hơn một năm trước để làm kỷ niệm. Sau khi quay cảnh ân ái bằng máy ảnh, nam sinh đã copy vào máy tính cá nhân. Do một lần sơ suất, đoạn clip đã bị một người bạn của nam sinh phát hiện và tung lên mạng, gây phiền toái cho hai nhân vật chính.

Theo một chuyên gia tâm lý, việc giới trẻ hiện nay quay clip sex đa phần là do học đòi, bắt chước và thích thể hiện mình đẳng cấp, chịu chơi với bạn bè đồng lứa. ... "Lứa tuổi của các em chưa ý thức được giá trị cuộc sống, nhiều khi hành động còn bồng bột, chưa kiểm soát được bản thân. Do đó, chỉ đến sau khi sự việc bị lên án, các em mới cảm thấy hối hận", người này nói. Cũng theo vị chuyên gia tâm lý này, các teen ngày nay quan niệm về tình dục rất thoáng do không phân biệt được tình yêu và tình dục. Do đó, cứ yêu là các em cho rằng phải có tình dục.

"Qua một số vụ lộ clip đen xảy ra gần đây, các phụ huynh, nhà trường cần phải có trách nhiệm hơn trong việc quản lý, giáo dục đạo đức, quan niệm sống, nhất là vấn đề tình dục trước hôn nhân cho các em học sinh, sinh viên để các em tránh được những tai nạn đáng tiếc sau này", chuyên gia tâm lý khuyến cáo.