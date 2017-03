Làm gì để người phụ nữ của mình vừa lòng?

Theo Khánh Hà (Lady.ru/PNO)

Trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ cũng như nam giới ai cũng mong muốn thành đạt, địa vị xã hội, tiền bạc, tình yêu chân thật, hôn nhân hạnh phúc… Nhưng ngoài ra họ còn có những nhu cầu rất phụ nữ của riêng mình.Người phụ nữ cần những biểu hiện yêu thương chân thành và độc đáo. Những người mong ước một tình yêu đích thực thường ngại ngùng trước những quà tặng đắt giá, bởi những món quá ấy khiến người ta có cảm giác bị mua chuộc. Món quà làm hài lòng những người phụ nữ ấy phải chứng tỏ sự chân thành quan tâm, chăm sóc thường xuyên.Sự lên ngôi quá mức của tuổi trẻ và sắc đẹp hiện nay có khi làm cho những người mẹ, người vợ có tâm lý hoài nghi dung nhan của mình. Sự mất tự tin dễ dần đến những biểu hiện tâm lý nặng nề. Chỉ có người chồng với sự quan tâm chăm sóc gắn bó mới giúp người vợ có niềm tin đề trang điểm, làm đẹp, sống hưng phấn.Người phụ nữ có nhu cầu nhận được sự tôn trọng của chồng. Các ông để tâm đến việc vợ mình làm, chia sẻ buồn vui và chân thật sẽ tạo nên hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ thích được lắng nghe. Ngay cả trong khi tranh cãi, người phụ nữ cũng ít có nhu cầu chiến thắng. Họ thường tìm cơ hội để chia sẻ tâm tình, để được an ủi, lắng nghe. Phần nhiều là chính những người đàn ông làm cho những cuộc đối thoại trở nên ồn ào bởi họ thường bảo thủ và hay cắt ngang lời vợ.Người phụ nữ cũng cần những phút riêng tư. Đây là cái mà họ mất đi nhiều nhất trong hôn nhân. Trong khi bảo vệ những riêng tư của mình như một người tự do thì đàn ông bao giờ cũng muốn vợ mình hoàn toàn là người của gia đình với những bổn phận và nghĩa vụ. Hãy để cho phụ nữ đôi khi được sống lại những kỷ niệm thời con gái. Thiên hướng làm vợ, làm mẹ sẽ đưa họ mau chóng quay về với gia đình nhưng hào hứng hơn, hạnh phúc hơn và ân cần hơn.Sự thông cảm, chia sẻ công việc nhà là một trong những điều tối quan trọng. Sau công việc ở công ty là đến bếp núc, con cái, người phụ nữ dễ bị stress do cảm giác mình bị khai thác đến kiệt sức.Người phụ nữ ngày nay không còn ở địa vị nô lệ, phụ thuộc như thời xa xưa nữa. họ vẫn là người chăm sóc gia đình, chồng con, nhưng ở vào thế bình đẳng, xứng đáng được tôn trọng, được khoan dung, độ lượng với những nhược điểm của mình. Vợ chồng chỉ hạnh phúc khi là những người bạn tốt, là đôi tình nhân, là những cộng sự tin cậy của nhau.