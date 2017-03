Làm gì khi bị dương cương?

Bệnh chứng này được y học cổ truyền gọi bằng nhiều tên khác nhau như: cương trung, dương cương, bất đảo, dương cử bất đảo, hành cương bất nuy, ngọc hành trường ngạch bất nuy, âm tung, âm tung bất thu, thận lậu…

Thế nào là dương cương?

Theo các nhà tình dục học hiện đại, ở những người đàn ông bình thường, khi có ham muốn tình dục, dương vật sẽ cương lên trong vòng vài phút đến một giờ. Nếu không có ham muốn hoặc khi trạng thái kích thích tình dục đã được giải tỏa (sau giao hợp có phóng tinh) mà dương vật vẫn ở trong tình trạng cương cứng kéo dài đến vài giờ, thậm chí vài ngày, mà vẫn không tự mềm ra được, kèm theo triệu chứng ngọc hành sưng đau thì được gọi là bệnh lý dương vật cương cứng dị thường. Theo Darwish (1974), tỷ lệ này chiếm chừng 0,4% các bệnh lý đường tiết niệu.

Ảnh minh họa

Y học cổ truyền cho rằng, dương cương do nhiều nguyên nhân gây nên như: tổn thương về tâm thần kinh (tình chí sở thương), ăn uống không hợp lý (ẩm thực bất điều), lạm dụng các thuốc bổ dương cường dục (dược thạch sở thương), tình dục thái quá (túng dục quá độ), thương tổn do huyết ứ (trật đả tổn thương)... Tất cả đều khiến cho thận âm bị thương tổn, can khí uất kết, uất lâu hóa hỏa mà làm cho tinh ứ huyết trở ở tông mạch, dương vật vì thế mà cương cứng không dứt. Về mặt trị liệu, Y học cổ truyền có rất nhiều phương thức xử trí khác nhau. Dưới đây, chỉ xin được giới thiệu với bạn đọc một số kinh nghiệm thông dụng và đơn giản.

Phương pháp dùng thuốc uống trong

- Trạch tả 15g, rửa sạch, thái vụn, hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày.

- Đào nhân, hồng hoa, thăng ma, nhục thung dung lượng bằng nhau 9g; vương bất lưu hành, thỏ ty tử lượng bằng nhau 12g; đẳng sâm, hoàng kỳ, lượng bằng nhau 15g; cát cánh 6g. Tất cả sắc kỹ chia uống 2 lần trong ngày.

- Sài hồ 10g, hoàng cầm 10g, bán hạ chế 7g, đẳng sâm 7g, hoàng bá sao rượu 10g, xa tiền tử 15g, trạch tả 12g, sinh khương 5g, đại táo 5g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

- Tri mẫu, hoàng bá 12g; hà thủ ô, thục địa, quy bản, đan bì, xích thược, hoài sơn, kỷ tử lượng bằng nhau 15g; sinh địa, nữ trinh tử 20g; nhục quế 3g; sắc uống mỗi ngày 1 thang.

- Huyền sâm 90g, mạch môn 90g, nhục quế 3g, bạch thược 60g, cam thảo 10g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

- Sa sâm, kỷ tử, sinh địa, mạch môn 15g; đương quy, xuyên luyện tư, đào nhân, xuyên khung, xích thược, hồng hoa 10g; sắc uống mỗi ngày 1 thang.

Phương pháp tác động bên ngoài

- Mang tiêu 120g rang nóng, gói vào túi vải đắp lên các huyệt trung cực (ở dưới rốn 4 tấc) và quan nguyên (ở dưới rốn 3 tấc), mỗi huyệt 30 phút, mỗi ngày 2 lần.

- Nước ép quả mướp hòa với bột ngũ bội tử rồi xoa đắp vào dương vật.

- Nhục quế 20g, ngải cứu khô 20g, hai thứ nghiền thành bột mịn, hòa với nước sôi thành dạng hồ rồi đắp lên huyệt dũng tuyền (nằm ở điểm nối 2/ 5 trước và 3/5 sau của đoạn nối đầu ngón chân hai và điểm giữa bờ sau gót chân, trong chỗ lõm ở gan bàn chân) và dùng băng cố định.

- Mang tiêu và băng phiến lượng bằng nhau, tán thành bột mịn. Dùng bột mì trộn với nước rồi làm thành những miếng mỏng đặt vào rốn, ấn lõm ở giữa và cho 5g bột thuốc vào, nhỏ từ từ nước lạnh cho thuốc tan dần.

- Dùng 1 củ hành tây to, nhục quế 10g, xuyên luyện tử 20g. Hành tây giã nát, nhục quế và xuyên luyện tử tán thành bột, ba thứ trộn đều với nhau rồi đắp lên huyệt dũng tuyền.

- Dùng nước đá xoa xát vào dương vật trong 15 phút. Chú ý không được xoa lâu hơn để tránh bị tổn thương do lạnh.

- Khép chặt ngón tay trỏ và ngón tay giữa rồi xát vào huyệt dũng tuyền, mỗi bên 15 phút. Sau đó, dùng tay phải đặt ở vị trí hạ đan điền xoa xát theo chiều kim đồng hồ, rồi xoa xát theo chiều ngược lại, mỗi chiều 50 lần.

- Day bấm mạnh các huyệt tam âm giao, thái xung và dũng tuyền, mỗi huyệt chừng 1 phút. Vị trí huyệt tam âm giao: ở trên đỉnh mắt cá trong 3 tấc, ngay sau bờ trong xương chày. Vị trí huyệt thái xung: nằm ở khe giữa xương bàn chân 1 (ngón cái) và 2, trong góc tạo nên bởi hai đầu xương này.

- Dùng tay xát mạnh lên xuống đường trắng giữa dưới rốn chừng 50 lần.

Có thể chọn dùng một trong những biện pháp nêu trên hoặc phối hợp 2 hoặc 3 phương pháp cùng một lúc. Tốt nhất là sử dụng một phương thuốc uống trong kết hợp với một phương pháp dùng thuốc đắp ngoài hoặc day bấm huyệt.

Dự phòng

Để phòng ngừa chứng bệnh này cần chú ý mấy điểm sau đây:

- Cần tiết chế phòng sự, tránh thủ dâm, không động phòng sau khi uống rượu.

- Hết sức tránh các yếu tố gây kích thích tình dục quá mạnh.

- Không tự tiện sử dụng các thuốc bổ dương có tính táo nhiệt quá mạnh.

- Giữ bộ phận sinh dục sạch sẽ, tránh để viêm nhiễm.

- Khi sinh hoạt tình dục mà không xuất tinh được thì phải đi kiểm tra ngay.

- Chú ý điều tiết tinh thần tình cảm, khi quá căng thẳng thần kinh hoặc khi bực tức thì không nên phòng sự.

- Có thể sử dụng một trong những món ăn - bài thuốc để dự phòng : (1) Hạ khô thảo 15g, hồng hoa 5g, hãm uống thay trà hàng ngày. (2) Trạch tả 15g hãm uống thay trà hàng ngày. (3) Đậu đen 120g, tỏi vỏ tím 2 củ, gạo tẻ 200g, ninh nhừ thành cháo, chia ăn vài lần trong ngày.

Theo ThS. Hoàng Khánh Toàn (báo SK&ĐS)