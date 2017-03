Làm gì khi “người ấy” không muốn khoe tình cảm?

Bạn ý lúc thì bảo chưa sẵn sàng, lúc thì bảo muốn ở trong một mối quan hệ không tên, để nếu có chia tay cũng không quá nặng nề. Điều ấy khiến em không thoải mái, có cái gọi là mối quan hệ không tên sao anh? (nhietdoi_mua…@yahoo.com)









Theo Hoa học trò

Chào em!Câu hỏi của em làm anh ngẩn ra một tẹo. Quả thực trong cuộc sống có rất nhiều cảm xúc không tên. Đã bao giờ em vui vì một điều gì đó mà em không gọi được đích xác nguồn cơn? Hoặc buồn bã ngơ ngẩn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn?Thỉnh thoảng trong cuộc sống, chúng ta lại bắt gặp những cảm xúc không tên như thế. Nhưng nó vẫn tác động, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những trạng thái mình có thể gọi tên rõ ràng. Vì thế, anh cho là có thể hiểu được một mối quan hệ chưa-thể-gọi-tên.Anh hiểu em, chàng trai ạ! Chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được “thông báo” với cả thế giới này mình đang yêu. Nhưng có có thể cô ấy cần em thể hiện mình nhiều hơn, đủ cho niềm tin của cô ấy. Rằng em là một người con trai tốt, một người con trai mà cô ấy sẵn sàng nói yêu mà không ngượng nghịu vấp váp gì.Hoặc đó cũng là phép thử của tụi con gái, xem em có thực sự kiên nhẫn và nghiêm túc với chuyện này hay không. Các cô gái thường cực kì cẩn trọng với lựa chọn của trái tim. Nhưng một khi em được “thừa nhận” thì tin anh đi, em sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới!Hoặc giả, bạn em lo sợ mình bị nhầm lẫn. Bởi có rất nhiều thứ tương tự tình yêu. Em xem bộ phim “A lot like love” chưa? Hai nhân vật chính, Oliver và Emily gặp nhau trên một chuyến bay, họ phác thảo ra một tương lai mà mình mong đợi. Rồi họ không còn liên lạc nữa.Sau 5 năm, đã có rất nhiều lúc họ gần chạm tới nhau, rồi lạc mất nhau, rồi phải lòng những người khác. Qua rất nhiều mơ mộng của tuổi trẻ, họ mới nhận ra sự cần thiết của người kia trong cuộc sống đích thực của mình. Có rất nhiều thứ tương tự tình yêu, nhưng tình yêu thực sự là duy nhất!Tuy nhiên, ba tháng cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Nếu em đã thể hiện hết tình cảm và sự chân thành của mình, mà cô ấy vẫn không thể sẵn sang thì đó có thể “không phải một chuyện tình, đó là một câu chuyện về tình yêu” (“It’s not a love story, it’s a story about love” như lời tựa của bộ phim “500 days of Summer”).Anh chàng Tom Hansen trong bộ phim đã yêu Summer, cô gái xinh đẹp cá tính, bằng tất cả tình yêu và sự hi vọng của mình. Anh đã mong đợi rất nhiều từ cô gái ấy. Nhưng kết thúc, Summer lại tìm thấy hạnh phúc với một người đàn ông khác. Nhưng Tom cũng không phải “tự kỷ” lâu. Anh ấy đã gặp Autumn (cách đặt tên của biên kịch thật thú vị phải không?), cô gái dường như mới thật sự chung nhịp đập với trái tim của Tom.Đừng quên bản thân em nắm quyền chủ động quyết định câu chuyện tình của mình. Em có quyền viết nó bằng sự phấn khích, đợi mong… và có quyền đặt cái kết phù hợp. Vì có rất nhiều thứ tương tự tình yêu, mà tình yêu lại chỉ có một… nên người ta sẽ phải tìm kiếm khá nhọc công. Đó cũng là lý do, tình yêu được ngưỡng vọng đến thế.