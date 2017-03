Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình?

Những ngày đầu tiên, ngay sau khi bạn phát hiện chồng có quan hệ bất chính với một người phụ nữ nào khác, hẳn nhiên rất kinh khủng. Bạn chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn của nỗi đau bị phản bội, cảm giác mất tự tin, tuyệt vọng, hối hận, bối rối không lối thoát... Đừng cố gắng gây sức ép bắt mình phải lựa chọn, một là tha thứ, hai là tống cổ anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Không có gì phải vội, cứ hứng đầy một bồn tắm nước ấm, rồi ngâm mình trong đó mà khóc nếu bạn muốn.









Theo Huyền Anh (DT/ GTK)

Sau khi lấy lại bình tĩnh, bạn cần sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng. Việc cả hai cùng dốc lòng và lắng nghe người kia nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bất kể có giận dữ đến mức nào, bạn hãy nhớ nhắc bản thân giữ bình tĩnh trong suốt cuộc trò chuyện, vì bạn cần đạt được các mục tiêu sau:Bạn cần biết mối quan hệ bất chính của chồng bắt đầu khi nào, ở đâu và đã diễn ra trong bao lâu rồi. Có nhiều kiểu quan hệ ngoài luồng, một chuyện tình một đêm bị đưa đẩy do quá chén sẽ khác rất nhiều so với việc anh ta ngủ với em gái bạn trong suốt một thời gian dài có thể là... 4-5 năm.Bạn có thể sẽ cảm thấy rất đau đớn khi nghe những chuyện này, nhưng bạn cần biết tất cả sự thật trước khi có thể đưa ra những quyết định xa hơn.Lưu ý: Cần hết sức tránh những câu hỏi không cần thiết có câu trả lời như “cô ấy có gầy hơn tôi không?”, “cô ấy giỏi chuyện giường chiếu hơn tôi à?”. Bạn không sẵn sàng đón nhận câu trả lời đâu, và việc biết cô ấy gầy hơn, “nghệ thuật” hơn không giúp ích gì cho sự phục hồi tổn thương của bạn cả.Đây là một câu hỏi lớn rất cần được trả lời chân thật. Và nhớ rằng, những điều bạn làm tiếp theo sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến câu trả lời của anh ấy. Nếu chồng bạn tỏ ra thành thực, lý do anh ấy đưa ra hợp lý, bạn sẽ có thể đi đến được quyết định nhanh hơn là đối mặt với ông chồng trả lời chối quanh hoặc không chấp nhận đối thoại với vợ.Lưu ý: Nên giới hạn thời gian cho cuộc nói chuyện này và luôn bám sát vấn đề, nếu không bạn sẽ chỉ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn, giận dữ hơn nhiều mà vấn đề chẳng giải quyết được bao nhiêu.Bạn đã có thời gian nói chuyện với chồng và về cơ bản nhận diện được mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy. Nó sẽ rơi vào một trong các kiểu sau:Anh ấy đã muốn bỏ bạn rồi nhưng chưa biết phải nói sao, bởi thế mà anh ấy tìm kiếm mối quan hệ với người khác. Khi chuyện bại lộ, chồng bạn không tỏ ra hối hận, thậm chí còn từ chối không muốn nói với bạn về vấn đề này.Chồng bạn cảm thấy nhàm chán với hôn nhân hiện tại và tìm kiếm mối quan hệ có tính phiêu lưu, hào hứng, thậm chí mạo hiểm. Kiểu quan hệ này được ví von như một chất gây nghiện có thể khiến người ta không tài nào dứt được ra.Chồng bạn không hạnh phúc bên vợ trong một thời gian dài nhưng không có cách nào nói ra được, vì thế mà anh ta ngoại tình.Chồng bạn “đi đêm” đã nhiều năm, thậm chí đã thay đổi nhiều bạn tình, đơn giản vì anh ta không thể gắn kết với duy nhất một người phụ nữ nào cả.Nếu bạn cho rằng hôn nhân của mình còn có thể cứu vãn được, xứng đáng được cứu vãn, bạn cần tự hỏi mình như sau:- Anh ấy có đảm bảo rằng mối quan hệ kia đã kết thúc?- Cả hai người có thực sự hiểu hôn nhân của mình sai lầm từ điểm nào và vì sao điều đó xảy ra?- Hai người đã tìm ra cách tốt hơn để giải quyết những vấn đề có thể xuất hiện trong quan hệ vợ chồng thời gian tới?- Cả hai có sẵn lòng tìm kiếm sự giúp đỡ, lời khuyên từ các chuyên gia khi cần thiết hay không?Nếu bạn có thể trả lời “Có” cho các câu hỏi trên, quan hệ giữa hai vợ chồng bạn có cơ hội hàn gắn được.Một quyết định rất lớn, hoàn toàn không nên đưa ra khi bản thân còn đang vô cùng “tâm trạng”. Nếu bạn vẫn giận dữ, đau đớn hay bối rối, thì đây chưa phải thời điểm để nói lên quyết định sau cùng.Hãy bình tĩnh trả lời các câu hỏi sau:- Bạn cho mình đủ thời gian để cân nhắc chín chắn chưa?- Bạn có chắc tình cảm vợ chồng đã chấm hết và không gì có thể cứu vãn được nữa?Cảnh báo bạn: Chia tay không phải cách trốn chạy dễ nhất. Bạn sẽ vẫn phải tìm cách hồi phục sau những gì anh ấy gây ra cho bạn. Bởi thế nếu vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm và có con cái, sẽ tốt hơn nếu bạn tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là ly hôn.