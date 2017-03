Làm sao để vợ ngưng ngoại tình?

Vợ tôi và người kia hay nhắn tin qua lại trên cả mức quan hệ bình thường (có thể nói là đang yêu nhau). Khi tôi biết tôi đã hỏi "Tại sao như vậy" và vợ tôi xin lỗi, hứa là sẽ không làm thế nữa và nói sau một tuần sẽ giải quyết mọi việc.

Tuy nhiên, sau một tuần, tôi biết 2 người vẫn qua lại với nhau. Tôi nói tiếp thì vợ tôi lại xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa và tôi đã bỏ qua cho vợ tất cả mọi việc để cô ấy quay lại với gia đình. Thế nhưng cô ấy lại thất hứa. Tôi hỏi lý do thì cô ấy nói là không biết làm thế nào. Tôi đưa ra đề nghị sẽ giúp vợ gặp và nói chuyện với người thứ 3 thì cô ấy không cho. Tôi bảo ly hôn cô ấy cũng không chịu. Tôi phải làm sao để giúp vợ hiểu và ngưng ngay mối quan hệ tay 3 đây? (Trần Thành)

Trả lời

Hiện nay, các mối tình công sở diễn ra khá nhiều và vợ bạn cũng đang rơi vào trường hợp đó. Bạn đã yêu cầu vợ phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, vợ đã hứa nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với người kia. Bạn đề nghị ly hôn, đề nghị được gặp người thứ ba nhưng vợ bạn không đồng ý. Chúng tôi xin trao đổi với bạn một số ý sau:

Các mối tình ngoài luồng thường khi chấm dứt tưởng dễ mà không đơn giản dù rằng họ biết là sai. Bởi người thì muốn dứt người kia lại không, nên cứ dùng dằng níu kéo. Hơn nữa, do điều kiện họ ở gần nhau, gặp nhau hằng ngày nên càng khó dứt. Không những thế, cái mới thường làm con người say say tỉnh tỉnh và khó quên.

Trường hợp của vợ bạn, cô ấy không muốn ly hôn vì cũng ý thức được việc ngoại tình sẽ không thể thay thế được gia đình. Việc bạn muốn gặp người kia có cần thiết không, bởi người quyết định vẫn là vợ bạn. Bạn cần cho vợ bạn thời gian nhất định. Đồng thời cũng nói luôn với vợ bạn về thời gian thử thách, về cảm xúc suy nghĩ của bạn để cô ấy hiểu được sự quan trọng của việc này.

Việc ly hôn chỉ tính đến khi đó là giải pháp cuối cùng và khi ly hôn chỉ cần một bên đơn phương tòa vẫn xem xét.

Chúc bạn sẽ giải quyết tốt việc này.

Theo Minh Hoa-Chuyên gia tư vấn - trị liệu tâm lý 1088 TPHCM (VNE)