Lạnh người nghe nam sinh kể chuyện bị sàm sỡ

Anh gia sư



T.Đ.K., sinh viên năm thứ 3 ĐH Giao thông Vận tải từng tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn thoát khỏi triệu chứng gay. K. kể, năm học lớp 11, bố mẹ thuê nam sinh viên về dạy kèm. K. nhận được sự kèm cặp nhiệt tình của anh gia sư không chỉ trong việc học. Thấy con học tiến bộ, bố mẹ K. yên tâm giao phó con cho gia sư.



“Lúc bố mẹ có nhà, anh chỉ tập trung vào việc giảng bài. Khi bố mẹ vắng nhà, anh mang theo đĩa VCD có cảnh nam – nam quấn quýt lấy nhau rủ tôi cùng xem. Lúc đầu tôi hoảng sợ từ chối nhưng anh nói không ảnh hưởng gì đến việc học mà giúp giải trí, học tốt hơn thôi” - K. kể - “Tôi không phản ứng nổi mà chỉ ngồi khóc. Đêm nào tôi cũng mất ngủ và thường xuyên nghĩ về những cảnh trong đĩa VCD và hành động của anh với tôi. Tôi không dám hé nửa lời với bố mẹ bởi sợ bị trách mắng là tìm cớ trốn học thêm”.



Sau đó, K. đặt điều kiện với bố mẹ chỉ học thêm khi có họ ở nhà. Bố mẹ cậu không hiểu lý do nhưng nghe theo, vì muốn K. tiếp tục việc học cho đến khi thi đỗ đại học.



“Lúc đầu tôi kinh tởm anh nhưng sau chính tôi cũng bị cuốn theo những cử chỉ ấy. Nhiều lần anh đến nhà khi bố mẹ đi vắng, tôi không từ chối và vẫn tiếp đón thân tình. Anh ân cần và chăm chút tôi như người yêu bé nhỏ. Chẳng hiểu sao tôi lại chấp nhận điều đó gần 2 năm. Tôi chỉ thực sự chấm dứt việc đụng chạm khi không còn học thêm nữa”, K. kể tiếp.



Trở thành sinh viên, K. hốt hoảng khi phát hiện mình không còn mong gặp bạn nữ dễ thương học cùng lớp phổ thông. Mỗi lần đi chơi với bạn gái, K. chỉ nhớ đến anh. Khi tự nhủ, “có lẽ mình hỏng rồi, mình gay thực sự rồi”, K. vội tìm đến chuyên gia tâm lý để thoát khỏi ám ảnh về anh chàng gia sư. K. phải mất gần một năm hành trình tìm lại mình.



...Thầy giáo dạy bơi



Hè đến, L.T.T. (17 tuổi) và em trai L.T.V. (15 tuổi) được bố mẹ cho đăng ký khóa học bơi 20 buổi. Tuy là em nhưng V. cao lớn hơn anh với nước da ngăm đen khỏe mạnh. Trong lớp học bơi, thầy giáo đặc biệt quan tâm đến V. cả trên bờ lẫn dưới nước.



Nghe các bạn cùng học xì xào về cử chỉ lạ, tận tình quá mức của thầy với em trai, T. để ý và về kể với bố mẹ. Nghe chuyện, bố mẹ không những không bận tâm còn chê cậu hay so bì với em. Mẹ T. cho rằng em được thầy quý, dạy tận tình nhanh biết bơi thì tốt không có gì phải lo.



Một lần sau buổi học, thầy lẻn vào phòng tắm cùng V. Thấy em trai hốt hoảng lao ra với quần áo ướt, đầu tóc chưa kịp lau, T. vội đưa em về nhà. Vừa không muốn làm to chuyện lại giữ thể diện cho gia đình, bố mẹ T. lẳng lặng cho con nghỉ học bơi. T. thương em muốn gần gũi V. hơn để chăm sóc, bảo vệ nhưng cậu em trở nên e dè và cảnh giác với chính anh ruột.





Tham gia cuộc khảo sát do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hương - Trưởng khoa Khoa học xã hội, hành vi và giáo dục sức khỏe (ĐH Y tế Công cộng Hà Nội) thực hiện về tình trạng ngược đãi trẻ em, 2 nam sinh 16 tuổi cho biết họ bị chính mẹ đẻ lạm dụng tình dục với những cử chỉ đụng chạm, kích thích bộ phận sinh dục.