Lây bệnh do sử dụng bao cao su… “khủng”!

Sử dụng bao cao su để ngừa thai sẽ thiếu an toàn so với dùng thuốc ngừa thai? + Sai. Uống thuốc ngừa thai sẽ có nhiều rủi ro, nhất là trong gia đình có người từng bị nhồi máu cơ tim hoặc cao huyết áp. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên càng không nên dùng thuốc ngừa thai. . Bao cao su bị rách hoặc tuột sau khi quan hệ thì phụ nữ cần đến gặp bác sĩ ngay? + Đúng, gặp bác sĩ để được khám và điều trị nếu chẳng may tinh dịch của người đàn ông có mang mầm bệnh. . Quen sử dụng bao cao su “khủng”, nếu không dùng nữa sẽ ảnh hưởng trong sinh hoạt tình dục? + Sai. Hoạt động tình dục vẫn diễn ra bình thường khi không có sự “hỗ trợ” của bao cao su “khủng”.