Lấy tiêu chuẩn “người cũ” để đo… bạn gái mới

Em lấy mọi tiêu chuẩn của bạn ấy để so sánh, cân nhắc. Và thường xuyên thấy các lựa chọn sau cứ sai lầm kiểu gì ý anh ạ. Em phải làm sao bây giờ? (kiemanh92…@gmail.com)









Theo Hoa học trò

Chào anh chàng thích so sánh!Đầu tiên khi đọc thư của em, anh cũng có hơi chút chột dạ. Anh thừa nhận là các chàng trai, hoặc kể cả các cô gái cũng thế, đều có một gu riêng trong việc chọn lựa nửa kia của mình. Tiêu chuẩn này thì không giống nhau ở mỗi người. Nhiều anh chàng thích các bạn mắt to tóc dài nhưng cũng không thiếu bạn lại ưa những cô nàng tomboy cá tính…Đa phần các chàng trai, có xu hướng lựa chọn những cô gái…giống mẹ mình (một điều khá thú vị nhé). Nên nhiều lúc, không phải hình ảnh ex ám ảnh chúng ta mà chính là tiêu chuẩn trong tiềm thức của ta đang ám ảnh việc có cảm tình với một cô gái.Tuy nhiên, càng đọc kĩ thư của em, anh càng nhận ra, rõ ràng em vẫn còn bị ám ảnh quá nhiều bởi quá khứ. Nên anh đã định chỉ trả lời em rất ngắn gọn, là chi bằng em yêu lại từ đầu cô nàng kia cho xong.Nhưng chắc em cũng nhận ra một điều giống như anh, rằng “ám ảnh” không đồng nghĩa với tình yêu. Em có biết câu chuyện về những người câu cá. Có người nhẫn nại, có người nôn nóng. Có người luôn tìm thấy những cơ hội mới bên dưới mặt nước. Nhưng cũng có người chỉ chăm chăm tiếc nuối con cá mà mình để sổng. Và luôn nghĩ rằng con cá đấy mới to và ngon làm sao.Trong tình yêu cũng thế em trai ạ. Chưa chắc “con cá đã mất” đã là con cá to và ngon. Nó cũng như việc đừng nuối tiếc các cơ hội đã đi qua trong đời, mà nên mở lòng cho những cơ hội mới. Hãy để cô nàng của quá khứ bước ra khỏi đầu em đi nào.Việc chăm chăm đi tìm kiếm một cô nàng “na ná” ex của mình, chẳng khác gì sự thiếu dũng cảm của những người ngại thay đổi. Hãy thử tưởng tượng em đi xem một bộ phim hay ho. Rồi em lại được mời đi xem một bộ phim khác, cũng cốt truyện đấy, lời thoại đấy, chỉ thay tên nhân vật nữ chính. Em có thấy chán không?Hôm trước, anh tình cờ xem được một video clip khá thú vị trên kênh Youtube, với hơn 10 triệu lượt view, tên là “Stranger, again”. Nội dung clip là câu chuyện tình yêu của một đôi bạn trẻ, rất giản dị, đời thường và dễ mến.Như bao chuyện tình khác, họ cũng trải qua những giai đoạn bên nhau nồng ấm, cũng có khi hạnh phúc, cũng có lúc xung đột bất hòa. Kết lại, tới khi chia tay, sự chia tay của họ cũng nhẹ nhàng và tránh làm tổn thương nhau. Quan trọng là thành thật và thẳng thắn. Rồi họ sẽ tìm được những tình yêu mới, tự nhiên như là lẽ vốn có của mọi tình yêu cần phải thế.Anh cũng mong em sẽ suy nghĩ nhẹ nhàng và đơn giản như vậy.