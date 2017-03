Lấy vợ “chỉ huy”

Song, chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra, sống cùng một người vợ quá đảm đang và quyết đoán, anh như người thừa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ đều quyết hết, không trao đổi, bàn bạc với chồng. Thậm chí, đôi khi, anh cảm thấy dường như đang sống trong trại lính với những kỷ luật hà khắc của bà chỉ huy.



Anh quen ăn mặc giản dị, miễn sao thoải mái mà không nhếch nhác. Song với vợ, điều ấy là không thể chấp nhận. Sau khi cưới, vợ bắt anh thải tất cả quần áo cũ rồi “tha” về cho anh mấy bộ quần âu, áo sơ mi, vét-tông… bắt anh mặc mỗi khi đến cơ quan hay ra đường, với cái nhìn nghiêm khắc, không cho phép cãi: “Anh là chồng em. Không phải muốn mặc thế nào cũng được! Người ta sẽ cười em không biết chăm sóc chồng”.



Ôi! Nếu như anh làm ở một nơi thường xuyên gặp gỡ đối tác hay tiếp xúc khách hàng, anh sẵn sàng tuân thủ “quyết định” của em. Đằng này, nơi anh làm việc là một xưởng sản xuất. Vì thế, khi xuất hiện với sơ mi kẻ sọc, quần tây ủi chết ly, giày đen bóng láng… anh bị nhìn như một vật thể lạ.



Chuyện ăn cũng được vợ “lập trình” cụ thể, chi tiết đến từng bữa. Vốn quen “chém to kho mặn”, thời gian đầu, anh rất khổ sở với các món ăn lờ lợ, nhàn nhạt vợ nấu. Khi anh nhỏ nhẹ góp ý, vợ ngạc nhiên một cách thành thực: “Ăn để mà sống chứ có phải sống để mà ăn đâu mà thích hay không thích. Các món ăn, em nấu luôn đầy đủ thành phần dinh dưỡng và rất đảm bảo vệ sinh thực phẩm, có lợi cho sức khỏe!”.



Thuyết phục không được, anh đành tự điều chỉnh bằng cách chan thêm tí nước mắm hay nêm chút muối. Ngay lập tức, vợ ngăn lại: “Ăn mặn rất có hại cho sức khỏe, đó là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cao huyết áp”. Lại nữa, anh thích ăn cay. Vợ lắc đầu: “Ớt có hại cho dạ dày. Anh không được ăn!”.



Hay như việc trang trí nhà cửa, vợ cũng chẳng thèm hỏi ý kiến chồng với lý do: “Khiếu thẩm mỹ của em chắc chắn phải hơn anh!”. Một mình em mua sắm, trang trí cái tổ ấm của chúng mình. Em chọn rèm cửa màu tím hồng (“cho ấm áp” - em giải thích). Bộ xa lông xanh lá cây (“hiện đại, trẻ trung!” - em nói). Bàn ăn màu vàng chanh (“tạo cảm giác ngon miệng” - lời em). Chưa hết, em thuê thợ quét lại tường nhà (vốn màu be nhạt) thành màu xanh biển (“Anh thấy không? Rất cá tính” - em hỏi)… Anh nhìn công trình của vợ, thấy rối cả mắt! Nhưng em lại rất tự hào. Khách đến nhà, vợ tíu tít khoe thành quả. Sợ gia chủ buồn, khách đành gượng gạo gật gù.



Tuy nhiên, những chuyện vừa kể đó chỉ là “chuyện nhỏ”. Điều anh phiền muộn nhất là chồng lấy vợ khi tuổi đã kha khá nên mong sớm có con. Nhưng vợ cương quyết đợi đến năm sau nữa, vì: “Thầy bói phán, sinh con năm Rồng sẽ giỏi giang”. Đến nước này thì anh chịu hết nổi.



Hãy cho anh một chút quyền, để anh thực hiện vai trò làm chồng, vợ nhé!





Theo PNO