Li dị dễ bị chết sớm?

Hôn nhân tan vỡ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

David Sbarra, Rita Law, và Robert Portley thuộc trường Đại học Arizona mới đây đã công bố một nghiên cứu nhằm tổng kết bằng chứng về mối quan hệ giữa li hôn và chết sớm. Họ thu thập dữ liệu từ 32 nghiên cứu liên quan tới hơn 6,5 triệu người ở 11 quốc gia, bao gồm 755.000 vụ li dị và 160.000 cái chết.



Nhìn chung, các nhà nghiên cứu thấy rằng, những người li dị có khả năng chết sớm cao hơn 23% so với những người vẫn chung sống trong hôn nhân. Đàn ông có nguy cơ chết sớm cao gấp 2 lần so với phụ nữ. Sau khi li dị, những người dưới 65 tuổi có nguy cơ cao hơn so với những ai già hơn. Thực tế này là nhất quán ở tất cả các nước.



Câu hỏi tiếp theo mà các nhà nghiên cứu đưa ra là: liệu li dị có "gây" tử vong.



Một lý do quan trọng là một tác động chọn lọc giải thích nguyên nhân của cả li dị và tử vong. Các tác giả cho biết: "Chọn lọc xã hội nêu ra rằng một số người có các đặc điểm làm tăng nguy cơ của cả li dị và sức khỏe kém. Thù địch, phiền muộn và lạm dụng vật chất chỉ là một vài ví dụ trong nhiều loại quá trình làm tăng khả năng li dị trong tương lai... và là các chỉ dấu báo hiệu về một cái chết sớm".



Nói cách khác, có một số đặc điểm chung dẫn tới cả li dị và chết sớm.



Các tác giả kết luận nghiên cứu của họ bằng một sự phân tích sâu sắc về các cơ chế mà qua đó, li dị có thể dẫn tới chết sớm. Ý kiến đầu tiên của họ là, do li dị thường làm giảm vị thế tài chính của cả chồng và vợ, nó có thể tác động đến sức khỏe. Nói chung, chúng ta biết rằng, các cá nhân với tiềm lực tài chính thấp hơn có nghĩa là đối mặt với nguy cơ cao về các vấn đề sức khỏe.



Một hệ quả nữa của li dị là các mối quan hệ xã hội của cả nam và nữ đều bị phá vỡ. Họ ít có khả năng duy trì quan hệ với hàng xóm, nhà thờ, câu lạc bộ... Trên thực tế, các mối quan hệ xã hội chặt chẽ có lợi cho sức khỏe và hạnh phúc.



Một cách có thể khác mà li dị ảnh hưởng đến hạnh phúc là thông qua các thói quen sức khỏe. Có một số bằng chứng mạnh mẽ rằng sau khi li hôn, phụ nữ đặc biệt rất hay quay trở lại thói quen hút thuốc. Cũng có một số bằng chứng cho thấy, thói quen ăn uống và ngủ nghỉ cũng bị phá vỡ.



Kết luận lại, có khả năng tình trạng căng thẳng của li hôn đã phá vỡ các chức năng sinh học và điều này đặt con người vào nhiều nguy cơ hơn. Trong một nghiên cứu trước đó, Sbarra chứng minh rằng, những người li dị gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các cảm xúc của mình thường có chỉ số huyết áp cao hơn. Kết quả này cho thấy, những khó khăn liên quan đến căng thẳng do li dị mang lại có thể góp phần khiến cho sức khỏe tồi tệ hơn.



Mặc dù kết quả chung là li dị làm gia tăng nguy cơ chết sớm, các tác giả khuyến cáo mọi người hãy cẩn trọng khi tìm hiểu các kết quả này. Họ lưu ý rằng, nhiều người đã tái hôn và điều này không được tính trong nghiên cứu.



Mặc dù các kết quả của nghiên cứu vẫn để ngỏ cho sự khám phá sâu hơn, phân tích của các tác giả là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự phức tạp của việc hiểu rõ các tác động của li dị.

Theo Thanh Hảo (VNN / Huffington Post)