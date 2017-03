Li hôn vì không chịu… đẻ

Chiều tối, An tới gõ cửa nhà người bạn thân xin ở nhờ vài hôm. Cô bạn cũng ngỡ ngàng hỏi:“Sao mày lại tới đây, lại còn đem theo cả va li đồ để làm gì vậy?”. Khuôn mặt lạnh tanh, An nhủng nhẳng đáp: "Cho tao vào nhà đã rồi nói gì hãy nói”. An nhanh chóng đi vào nhưng mắt vẫn dáo dác ngước nhìn ra đầu ngõ như ngóng đợi ai đó.





An đặt vali rồi ngồi bệt xuống sàn nhà kể lể: “Mẹ chồng và chồng tao ngày nào cũng léo nhéo bên tai bắt tao sinh con. Đi làm cả ngày thì không sao, vừa về đến nhà, thấy mặt tao là bà lại gọi vào nói chuyện sinh con. Tao không chịu nổi nên đành bỏ đi, tao đã nói hai năm nữa tao mới sinh con, giờ sinh con ra vướng chân, vướng tay thì còn đi đâu, làm được gì”. An nói giọng sang sảng khiến cô bạn thân cũng thấy ái ngại với hàng xóm nhưng không giám nói sợ An tự ái...





Không như những người phụ nữ khác, sau khi cưới chồng họ muốn được sinh con để sớm ổn định cuộc sống và làm hài lòng cha mẹ chồng. Riêng An, tính vốn ham chơi thích tụ tập bạn bè bạn bè nên cô có suy nghĩ trái ngược, cô nghĩ mình còn trẻ phải ăn chơi đã chứ dại gì mà sinh con lúc này. Có con vào chỉ tổ vướng tay vướng chân.

Cưới chồng đã ba năm nhưng An vẫn không chịu sinh con, mẹ chồng thì sốt ruột mong chờ đứa cháu nội. Chồng An là con một, nhà vốn vắng vẻ khi cả hai vợ chồng đều đi làm đến tối mịt mới về, bà chỉ mong An sinh cho bà một đứa cháu để căn nhà đỡ quạnh hiu. Vì An cứ nhất nhất không chịu sinh con nên bà cũng ngày một khó chịu, hết nhỏ nhẹ cưng nựng không được, bà chuyển sang gắt gỏng nhưng rồi cũng không có kết quả.





Chồng An thương mẹ, nhiều lần khuyên vợ nên sinh con hơn thế nhìn đám bạn, đứa cưới sau cũng đã có con gần 2 tuổi, anh cũng khát khao, mong mỏi An sinh con để làm cha. Nhưng với tính cách bướng bỉnh An xem như không nghe thấy mẹ chồng và chồng nói gì nên làm ngơ. Khuyên bảo thế nào cũng không được, hơn thế để không phải nghe những lời nhiếc mắng của mẹ chồng, An thường xuyên tụ tập bạn bè có hôm đến khuya mới về.





Chồng nhắc nhở, An bỏ ngoài tai. Dần dà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến nước cuối cùng anh dọa nếu An không chịu sinh con thì anh sẽ li dị. Tùy An muốn quyết định thế nào thì quyết. Không chịu khuất phục chồng và mẹ chồng, thu dọn tư trang tỏ thái độ bất cần nhằm để chồng phải xuống nước đi đón mình về, buộc chồng phải xin lỗi mới quay trở lại.

Một tuần, rồi một tháng trôi qua, không dám về nhà mẹ đẻ, An ở tạm nhà cô bạn thân, đợi mãi cũng không thấy bóng chồng tới đón. Cuối cùng, sau gần hai tháng rời nhà chồng, An nhận được giấy triệu tập của tòa án vì chồng An đã đơn phương gửi đơn li hôn lên tòa.

Không ham chơi như An nhưng lại có ý định làm kinh tế với quyết tâm sau này giàu rồi mới sinh con nên Hoàng Anh (Quận Cầu Giấy) cũng bị chồng đòi li hôn.

Hoàng Anh làm chủ một cơ sở kinh doanh nên cũng khá bận rộn, sau hai năm cưới chồng vẫn chưa muốn sinh con, vì sợ sinh con thì sẽ phải ngừng hoạt động của cơ sở, nhiều lần chồng nói ý định sinh con Hoàng Anh đều gạt đi và nói: “Chỉ sinh con khi nào có nhiều tiền và không phải lo lắng về kinh tế”. Chồng nói nhiều Hoàng Anh lại bảo: “Muốn có con anh đi mà đẻ”.

Có lẽ vì câu nói thách thức này của vợ và không thuyết phục được vợ nên Minh - chồng Hoàng Anh đã đi tìm người khác đáp ứng ước nguyện làm cha của anh. Hoàng Anh ngỡ ngàng khi Minh dẫn về một cô gái trẻ mang bụng bầu và nói đó là con của anh. Dù đau khổ tột đỉnh nhưng Hoàng Anh cũng biết mình đã mất chồng, ngay sáng hôm sau Minh đưa cho cô một tờ đơn li hôn và yêu cầu Hoàng Anh kí vào.

Dù đắng cay và nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn để sửa sai, Hoàng Anh lặng lẽ kí vào đơn và bước đi trong tâm trạng ân hận.

