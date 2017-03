Lo giữ mình cũng... đủ mệt

Vì một nàng 30 thành đạt có tới 18 lý do dài dằng dặc cho một lần say nắng…











1. Khi nàng có cơ hội

2. Khi nàng đi làm

3. Cha mẹ nàng từng phóng khoáng

4. Nàng thường chủ động về sex

5. Nàng cảm thông với chuyện bồ bịch

6. Bạn bè nàng có nhân tình

7. Nàng sống ở thành phố lớn.

8. Nàng là sếp ở nhà

9. Vì nàng không yêu chồng

10. Nàng còn trẻ và nhiều khao khát

11. Nàng sắp sang tuổi 40

12. Nàng có một cuộc sống tình dục hồng rực trước khi lên xe hoa

13. Nàng hơn chồng một cái đầu

14. Nàng đang ở giai đoạn khủng hoảng

15. Vì xa mặt mà cách lòng

16. Gần gụi ít ỏi

17. Không hạnh phúc

18. Tình bạn khác giới thắm thiết

Kết



Theo Giadinhnet/Lửa ấm

Những nghiên cứu cho thấy cứ 100 cơ hội say nắng xuất hiện thì chị em sẽ không chống đỡ nổi 40 cơ hội. Tỷ lệ 4/10 - đửng để bạn rơi vào thiểu số.Công sở - nơi tập trung không ít đấng mày râu lịch duyệt, giỏi giang khiến phụ nữ dễ bị cuốn vào cuộc phiêu du hơn chị em ở nhà nội trợ.Thừa hưởng phong cách sống phóng khoáng từ gia đình, nàng cũng dễ cho phép mình say nắng hơn.Theo các nhà xã hội học, sự nồng nàn của những phụ nữ thường khởi xướng chuyện chăn gối với chồng cũng khiến nàng dễ say nắng.Những phụ nữ hay biện minh cho sự không chung tình ở bạn bè cũng sẽ dễ dàng ngoại tình khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dễ tha thứ cho người khác, nàng cũng dễ hoà hoãn với mình.Một yếu tố rất đáng kể khiến phụ nữ ngoại tình chính là những cô bạn gái thích lãng mạn ngoài hôn nhân.Ở một làng quê hay thị trấn bé nhỏ, nàng bị trói chặt hơn trong các mối quan hê, Còn sự vô danh trong thành phố rộng lớn khiến nàng dám thả mình vào phiêu du hơn.Dám tự quyết mọi chuyện không lệ thuộc vào chồng, sự tự tin ấy sẽ cũng sẽ giúp nàng dám liều mình cho những mối quan hệ nguy hiểm.Những cô vợ yêu chồng hết lòng thường coi trọng cuộc hôn nhân của mình, luôn có ý thức bảo vệ nó. Những nàng lấy chồng vì toan tính chứ không phải vì tình yêu cũng rất dễ trở thành kẻ hai lòngCác cô vợ trẻ thường có các mối quan hệ đa hệ hơn những bà vợ lớn tuổi. Bởi nàng rất khao khát làm mới mình sau một “mốc son” nào đó (sau khi sinh nở, lúc đã cai sữa hay khi nhóc tì bắt đầu đi mẫu giáo...) mà anh chồng thì cứ bình chân như vại.Nguyên nhân có thể là do cuộc hôn nhân mà nàng vội vàng bước vào khi còn “trẻ người non dạ” giờ đã khiến nàng chán ngấy.Thời con gái nàng càng nhiều trải nghiệm, khả năng sau này nàng say nắng càng lớn.Phụ nữ có học vấn cao hơn chồng thường dễ say nắng với những người đàn ông học thức cao hơn mình.Có giai đoạn các nàng vợ bỗng dưng thấy chán tất cả. Họ thèm một cái gì đó mới mẻ, thèm một chút đổi thay để cuộc sống bớt đơn điệu. Nàng này quyết định đổi kiểu tóc, nàng kia thay style ăn mặc, còn một số nàng khác thì bắt đầu hò hẹn. Nếu các anh chồng không nhận biết được thời điểm nhạy cảm này để kéo người vợ về với mình thì khả năng các nàng rơi vào một cuộc phiêu du tình ái là rất lớn.Chồng đi công tác liên miên, mải mê làm ăn, hay trực đêm trực hôm suốt thì vợ cũng dễ cảm thấy cô đơn và say nắng. Khả năng ngoại tình ở những cô vợ phải đi nghỉ mát một mình cao hơn 20% so với những cô có chồng tháp tùng.Tần số yêu của hai vợ chồng càng thấp thì khả năng ngoại tình xảy ra càng cao.Có cái nhìn tiêu cực về cuộc hôn nhân của mình cũng là một yếu tố quan trọng khiến phụ nữ ngoại tình. Để bù đắp, nàng say nắng.Theo khảo sát của tạp chí Women, 82% phụ nữ say nắng với nam đồng nghiệp lúc đầu chỉ coi là bạn tốt. Vâng, chính vì có điểm khởi đầu tốt đẹp mà người ta càng dễ cuốn vào một mối quan hệ sâu nặng hơn.Những cơn say nắng dễ rơi vào mà khó dứt ra, để lại nhiều hệ luỵ trong đời. Nên những cô nàng 30 tự nhủ, nếu còn yêu thương thì phải gắng sức giữ mình, vì giữ mình có khi còn khó hơn giữ chồng.