Loạn “hot girl”

Có nhiều định nghĩa “miệng” khác nhau về hot girl như: là những cô gái nóng bỏng, xinh đẹp, siêu quậy, tai tiếng… Nhưng có một điểm chung là hot girl luôn được sự chú ý và nổi tiếng (hay tai tiếng). Chính vì vậy mà ngày càng có nhiều cô gái trẻ đua nhau “khoe hàng”, tự phong mình là hot girl. Người tiên phong trong phong trào này không thể không nhắc đến T.T. Từ một cô nàng vô danh, T.T. bỗng dưng thành... "sao" khi chụp những tấm ảnh mát mẻ chỉ cốt khoe vòng một vĩ đại kèm một “tuyên ngôn” gây sốc: “người sở hữu vòng 1 to nhất VN”. Cô được mời đóng quảng cáo, đóng phim, dự nhiều event của giới trẻ… Sự nổi tiếng nhanh chóng của T.T. khiến nhiều cô gái ảo tưởng và sẵn sàng “khoe hàng” để tìm chút hào quang. Ít ai biết bé X. dù cô tham gia nhiều diễn đàn trên mạng. Nhưng khi cô post những bức ảnh thiếu trên, hụt dưới và đặc biệt là những hình ảnh “thân mật” với bạn trai thì X. được cộng đồng mạng “phong” là hot girl. Còn cô gái có nickname E., khoe trên blog cá nhân của mình hơn chục ảnh toàn mặc bikini hai mảnh bé xíu, với gương mặt ưa nhìn, những đường cong và đặc biệt là bộ ngực đồ sộ thì cô nghiễm nhiên bước vào hàng ngũ hot girl và “giành lấy” danh hiệu “người có vòng 1 to nhất VN” của TT. Từ sự “nổi tiếng” khá dễ dàng của các cô gái trên, có vẻ đã hình thành công thức: chỉ cần “cởi, khoe” và tự “up” hình lên mạng là trở thành hot girl nên một số diễn viên, ca sĩ cũng hào hứng tham gia. T. - từ một cô ca sĩ trong sáng, hồn nhiên và tiếng tăm chỉ “bình bình”, bỗng dưng thay đổi phong cách hoàn toàn: chuyển sang mặc váy ngắn cũn cỡn, áo rộng cổ, xẻ cổ sâu để khoe “núi đôi” to bất thường thì được gắn vào “mỹ từ” hot girl ngay. Tương tự, diễn viên H. được vào danh sách hot girl ngay khi loạt ảnh cô mặc bikini khoe hàng trong ngày sinh nhật tràn ngập trên mạng. Thật ra, tự thân hai từ hot girl không có gì xấu, tiêu cực. Nhưng cách nhiều bạn gái làm đã khiến người ta nghĩ xấu. Không ít phụ huynh bày tỏ nỗi lo lắng trước sự “nổi tiếng” từ công thức “cởi khoe”. Họ sợ con mình xem những giá trị ảo đó là thước đo giá trị sống và sẽ sống lệch lạc. Do đó, không chỉ người lớn dị ứng với hai từ “hot girl”, mà cả những bạn tuổi teen đã giãy nảy, đính chính “em không phải là hot girl” khi được gọi - dù các bạn ấy xinh đẹp, học giỏi và đoạt danh hiệu một số cuộc thi của tuổi teen. Dù muốn hay không và thích hay không, chúng ta vẫn phải hàng ngày sống chung với “ma trận” hot girl. Và chẳng thể có cơ quan chức năng, luật lệ nào nghiêm cấm công thức tự lăng xê mình để trở thành hot girl như hiện nay. Cũng không có định nghĩa chính thống, chuẩn đánh giá hot girl, mà tất cả đều phụ thuộc vào văn hóa hành xử, lối sống, suy nghĩ và nhận thức của chính các bạn trẻ. Tóm lại, xây dựng hình ảnh, “chuẩn” hot girl tiêu cực hay tích cực là hoàn toàn ở các bạn. Và tôi tin, tất cả những người trẻ chúng ta, nếu được người khác gọi là hot girl, hotboy thì đều muốn đó phải là hình ảnh đẹp, dễ thương: học tốt, biết quan tâm đến người khác và sống có ích. Theo Nguyễn Lan Phương Phụ nữ TPHCM