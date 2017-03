“Lời đồn thất thiệt” về đàn ông

Theo điều tra từ viện nghiên cứu Kinsey, 54% đàn ông nghĩ về sex hàng ngày, 43% chỉ nghĩ vài lần mỗi tháng hay tuần vài lần, và vẫn có 4% đàn ông chỉ động đến chủ đề này khi cả tháng trời đã trôi qua.









Theo Dân trí/MSN

Các nhà nghiên cứu khi so sánh số từ mà đàn ông và đàn bà sử dụng trong cùng 1 tình huống đã phát hiện ra, khác biệt là không đáng kể. Có khi đàn ông còn nói nhiều hơn một chút so với các chị em.Sai. Ai cũng thích được ngưỡng mộ, được người khác để mắt đến mình, và mời đi chơi là biểu hiện đỉnh cao của sự ngưỡng mộ đó. Điều người ta không muốn có chăng chỉ là bị người thiếu hấp dẫn mời đi chơi hoặc đối tượng mời là người mình hoàn toàn không thích.Có sự khác biệt về hòa nhập xã hội giữa các chàng trai và các cô gái tuổi vị thành niên, song cái gọi là “cảm xúc” đến từ một vùng não mà cả đàn ông và đàn bà đều có.Trong hẹn hò có lẽ không lên dùng từ “sợ”. Tất nhiên có những người đàn ông (và cả phụ nữ) cảm thấy e ngại trước một số đối tượng nhất định, nhưng phần lớn đàn ông không thấy “sợ”, thậm chí còn cảm thấy bị cuốn hút bởi những phụ nữ mạnh mẽ là đằng khác.Các nhà nghiên cứu từ ĐH London cho hay chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ cỡ giày hay cỡ tay đàn ông liên quan đến chiều dài “vũ khí” của anh ta cả. Khẳng định này được đưa ra trên cơ sở đã tiến hành đo “một phần tất yếu” của hàng trăm đối tượng mày râu. Đồn thổi trên là hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.Một loạt các nghiên cứu của The Social Issues Research Centre (Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội) tại Mỹ lại cho thấy rằng có đến 33% đàn ông hay ngồi lê đôi mách, trong khi con số này ở phụ nữ chỉ có 26%. Đàn ông hóa ra “buôn dưa” nhiều hơn phụ nữ đấy!