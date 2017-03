Lời thú nhận của cô gái nghiện tình dục

Shannon Flynn, tự nhận mắc bệnh nghiện sex, đã thừa nhận tại tòa án về việc tấn công một người gác cổng tại một hộp đêm ở ngoại ô Edinburgh, Anh hồi 28/10 năm ngoái.



Cô gái 27 tuổi này đã công khai thú nhận mình là người nghiện tình dục và có xu hướng bạo lực nếu bạn trai không làm cô thỏa mãn trong phòng ngủ. Trong một đêm dạo chơi ngoài phố, cựu chuyên viên làm đẹp này đã tấn công Bulen Aksoy, gác cổng ở hộp đêm Garibaldis, đá vào người nhân viên này. Aksoy bị thương song từ chối được chăm sóc y tế. Shannon Flynn cho biết đã ngủ với 70 người đàn ông và cô đang phải chiến đấu với căn bệnh nghiện rượu và tình dục.



Luật sư biện hộ cho Flynn là James Stewart nói, cô gái này đang sống cùng mẹ. Và rằng, vụ tấn công tối hôm đó là do Flynn bị say rượu. Phát biểu ngoài tòa án, Flynn nói, vụ tấn công người gác cổng không liên quan tới bệnh nghiện tình dục của cô mà đó là do rượu. "Tôi nghiện sex, nó có liên quan tới rượu. Sự thèm muốn tình dục chỉ xuất hiện khi tôi say xỉn nhưng hiện giờ tôi đã bình tĩnh trở lại". Flynn cho hay, hiện cô uống thuốc 3 lần một tuần, đây là loại thuốc làm cô mệt mỏi khi uống rượu. Theo Flynn, việc công khai bệnh nghiện tình dục giúp cô chiến đấu với con quỷ trong cô. "Mỗi tuần một lần, tôi gặp gỡ chuyên gia tư vấn. Tôi hiện không có bạn trai".



Flynn bộc bạch về bệnh nghiện sex sau khi câu chuyện về đời sống tình dục của tay gôn nổi tiếng thế giới Tiger Wood công khai vào năm ngoái. Flynn thú nhận, dù đã quan hệ tình dục với bạn tình cũ Jamie Thexton vào buổi sáng song tới buổi tối khi anh chàng về nhà thì cô vẫn thèm muốn. Nếu không được thỏa mãn, Flynn trở nên ủ rũ, thậm chí trở nên bạo lực. Flynn thừa nhận đòi quan hệ tình dục ít nhất là 4 lần một ngày. Cô gái 27 tuổi này cho biết, đã ngủ với 70 đàn ông suốt 10 năm qua, gồm cả vài chuyện tình một đêm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm ngoái, Flynn nói, đã ném điện thoại di động vào người yêu sau khi anh này từ chối quan hệ. "Thường thì tôi không bạo lực song ham muốn tình dục chiếm lĩnh mọi giác quan của tôi...Mỗi giờ, mỗi ngày, tất cả những gì tôi nghĩ tới là làm tình".





Theo Vietnamnet