Lòng vả, lòng sung

Bởi họ luôn suy nghĩ rằng cái kẻ mặt gian giảo, lại lé và lùn chả được nước gì ấy chẳng mấy sẽ làm khổ con gái họ.









Theo TSL (DT)



Chả rõ vì sự nhìn xa trông rộng của các cụ hay do sự trù ẻo ngay từ thủa ban đầu mà chỉ sau đám cưới có hai năm đã tràn ngập tin gã cặp với con bé công nhân tên Dung.Mấy người thân tín gặp riêng Thu để rỉ tai, cô nàng rắn rỏi nói không tin, bởi vốn biết mọi người hay ghen tị với hạnh phúc vợ chồng mình. Gã cười thầm khi nghe Thu thủ thỉ lại chuyện ấy, gã biết mà, Thu lúc nào cũng muốn đẹp mặt với xung quanh, có xấu bằng ma cấu thì vợ gã cũng tô vẽ cho bằng đẹp, để lúc nào cũng được tự hào mình có một gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều vợ con.Gã kể chuyện trấn an bồ để cả hai có thể yên tâm hưởng thụ, sau thì phởn chí khen mình tốt số có vợ biết điều. Mọi người cũng phục gã, bởi Thu xinh gái, biết cách ăn mặc, so với những cô đã có chồng ở công ty thì xinh nhất hội. Còn cô chưa chồng xinh nhất công ty thì đương nhiên là Dung. Gã cùng lúc sở hữu hai bông hoa rực rỡ nhất còn niềm vui sướng nào hơn. Cứ thế gã ung dung tự tại thản nhiên đối đãi với vợ như bình thường.Tối nào cơm nước xong xuôi gã cũng đi chơi như thanh niên chưa vợ. Gã chỉ thấy chờn chợn và hơi gai người khi một lần Dung bị ngã trẹo chân, gã nhớ ra là ở nhà có lọ mật gấu ông anh vợ cho, phóng xe về thì thấy cửa đóng im ỉm. Mọi khi tầm mười rưỡi về gã còn thấy sáng đèn kia mà, vợ con gã đi đâu? Gthì Thu không nghe, gã điện về ngoại,thấy mẹ vợ nói con Cn đang chơi ở đây còn mẹ nó đi thăm đám đẻ. Gã hơi hơi an tâm liền nhót lọ mật gấu đến bóp chân cho bồ.Hôm sau gã quyết định về sớm hơn một tiếng, thấy cửa đóng như hôm qua liền chột dạ, phen này không gọi đến nhà ngoại nữa gã phóng đến tận nơi thì nhà ngoại đã đi ngủ. Vậy vợ con gã đi đâu? Gã bắt đầu hoang mang suy bụng ta ra bụng người, hỏi thì Thu chỉ nói bâng quơ đi gặp bạn bè cho đỡ buồn.Và gã không khỏi lạnh sống lưng khi một ngày về bất chợt thấy ông sếp người Hàn Quốc đang chuyện trò thân mật với vợ gã ngoài phòng khách, tất cả là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?Một bên là người đàn bà thiếu sự quan tâm và hơi ấm của chồng, một người thì đã xa vợ thường xuyên hàng năm nay, hai ngọn lửa đang âm ỉ ấy hẳn chỉ chờ để được bùng cháy. Gã còn đang hoang mang thì đến một ngày hay tin vợ được ban lãnh đạo khen ngợi, phần thưởng là sáu tháng lương, đồng thời thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh. Gã vò đầu bứt tai không hiểu vợ mình có tài gì, đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào quanh tai gã...Còn chưa hoàn hồn thì gã tiếp tục bị giáng một đòn nữa khiến cho hoảng loạn thực sự, đó là ông sếp người Hàn nọ tươi cười nói đã có kế hoạch thăng chức cho gã, làm Phó giám đốc chất lượng của một công ty chi nhánh trong miền Nam. Gã chẳng thể nào dám trái lệnh trừ phi nghỉ việc! Gã hoàn toàn bế tắc và biết trong trận này mình đã thua một vố đau.