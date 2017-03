Lục đục vì vợ tiết kiệm

Sáng thứ Bảy, Hòa dậy từ 6h nhóm than tổ ong để ninh nấu, đun nước uống... cho tiết kiệm. Mùi khói than xộc lên phòng khiến chồng Hòa đang ngủ phải bật dậy quát vợ.

Chồng Hòa muốn đợi 7-8h ngủ dậy mới quạt than nhưng Hòa khăng khăng phải nhóm than sớm vì còn ninh cháo cho con nhỏ. Có hôm, Hòa than vừa ửng hồng thì chồng Hòa vùng dậy, bực bội dội cả gáo nước vào bếp. Thế là hai vợ chồng hục hặc nhau.

“Mình chỉ muốn tiết kiệm trong thời kỳ giá cả leo thang thôi. Tích được đồng nào hay đồng đó” – Hòa (Nam Thăng Long, Hà Nội) giải thích lý do dùng than tổ ong để nấu nướng mỗi cuối tuần của mình. Vợ chồng Hòa tổng thu nhập mỗi tháng 9 triệu (không phải thuê nhà), đang nuôi con nhỏ 1 tuổi và bà nội lên trông cháu. Kinh tế gia đình không đến nỗi eo hẹp nhưng cũng chẳng đến mức dư dả khiến Hòa phải nghĩ cách căn cơ tiết kiệm. “Nhưng buồn một nỗi là chồng mình chẳng ủng hộ” – Hòa thở dài.

Còn Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xung đột với chồng chỉ vì muốn kiếm thêm chút ít. Hai vợ chồng Giang quê đều ở Nam Định. Tranh thủ mỗi lần về thăm nhà, Giang bàn với chồng xách ít gạo quê lên trên này, để lại cho hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp... được ít lãi nào hay ít đó. Ở quê, chú ruột của Giang còn nuôi ong lấy mật, buôn bán sắn dây... vì thế, Giang càng hám kinh doanh.

“Lần nào về quê cũng tay xách nách mang đủ loại nên chồng mình cáu lắm. Bảo không buôn không bán gì hết. Mình thì đang có mối quen, lại tiện đường nên tiếc. Có hôm ở quê hai vợ chồng đứng quanh bao gạo mà cãi nhau ‘ỏm củ tỏi’” – Giang cho biết. Chưa kể, những lần có họ hàng ở quê ra, Giang lại tranh thủ nhờ họ xách theo ít gạo, ít mật ong hay sắn dây... làm chồng Giang càng bực.

“Chồng mình bảo kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Em cứ lo sinh con, nuôi con đi. Nhưng khổ, lương hai vợ chồng tổng cộng được 8 triệu. Tiền thuê nhà đã mất đứt gần 2 triệu rồi. Chồng mình loay hoay mãi chưa tính được nghề gì làm thêm. Con còn chưa dám đẻ nữa” - Giang phân trần.

Cũng đau đầu nghĩ tiết kiệm trong tình hình “siêu bão giá”, Trâm (Thanh Trì, Hà Nội) dạo này hay phàn nàn thói quen sinh hoạt hoang phí của chồng. Trâm dặn chồng máy tính hay sạc điện thoại, khi không dùng nữa thì phải rút hết các phích cắm ra cho đỡ tốn điện nhưng lần nào, chồng Trâm cũng để y nguyên, còn biện hộ: “Lần sau đỡ phải cắm. Đáng bao nhiêu mà em cứ tự làm khổ mình”.

“Có 1 đồng thì mới có 10 đồng, có 10 đồng thì mới gom thành 100 đồng chứ. Chồng mình cứ tặc lưỡi đáng bao nhiêu nhưng 10 cái đáng bao nhiêu mà không đáng à? Đơn giản thế thôi nhưng ‘năng nhặt thì chặt bị” – Trâm chia sẻ. Trâm kể, hai vợ chồng không giàu có gì, lại đang phải nợ tiền làm nhà, vừa muốn sinh con. Thế mà chồng Trâm thì lúc nào cũng khó chịu vì vợ tiết kiệm.

“Nước rửa rau xong, mình trút vào xô nhựa, thêm cái gáo nhựa, đặt trong nhà vệ sinh, nhắc chồng là ‘đi nhẹ’ thì cứ lấy gáo dội, tiết kiệm nước, ‘đi nặng’ thì mới phải giật xả bồn cầu. Thế mà chồng mình nhăn nhó kêu bẩn rồi cứ thẳng tay giật nước ầm ầm. Vợ nhắc, lại cãi cọ ngay” – Trâm nói.

Chuyện tiết kiệm đã được không ít chị em nội trợ tính đến và hưởng ứng. Có nhiều cách tiết kiệm miễn là chúng phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Tuy nhiên, người vợ cũng cần biết tìm sự ủng hộ của chồng để tránh cảnh vợ chồng xung đột chỉ vì tính tiết kiệm của vợ.

Hãy gợi ý những cách tiết kiệm hợp lý và xem xét ý kiến của chồng. Nếu đó là cách tiết kiệm khiến người chồng gò bó, không thoải mái thì vợ chồng cần trao đổi lại với nhau, vợ có thể thuyết phục chồng hoặc linh hoạt với cách tiết kiệm của mình. Trong khi đó người chồng cũng nên chung sức và trân trọng những nỗ lực của vợ dành cho gia đình.

Theo Mẹ & Bé, Dân Việt