Lục đục vợ chồng vì... thuốc kích dục

Nhưng chẳng biết ai vui, ai khoẻ, chứ nhiều cặp vợ chồng thậm chí đưa nhau ra toà cũng chỉ vì mấy cái thứ thần thánh hoá ấy.



Bị chồng khinh vì bắt uống “thần dược sung sướng”



Hằng vốn là con gái nhà dòng dõi, bố mẹ đều là giáo sư. Sinh ra ở Hà Nội, lại là con gái độc nhất, chị được bố mẹ yêu chiều hết mực. Những năm tháng mộng mơ của cô thiếu nữ Hà thành, Hằng cứ ước là mình sẽ lấy một người chồng hào hoa phong nhã lịch thiệp bảnh bao. Thế rồi, cầu được ước thấy. Người yêu Hằng là một chàng công tử mảnh khảnh, trắng trẻo và lịch lãm.



Cuộc sống của Hằng có thể nói là viên mãn, vì chồng chị là người hiểu biết, tâm lý và rất yêu chiều vợ. Chuyện sinh lý, chị thấy cũng ổn. Thế rồi, thỉnh thoảng ở cơ quan, trong lúc ăn trưa, chị nghe các đồng nghiệp nữ nói chuyện. Có mấy chị kể chồng đêm nào cũng làm chuyện ấy. Người còn nói có khi còn làm “cú đúp”. Chị giật mình nghĩ: hóa ra vợ chồng mình lâu nay “bất thường”.



Rồi càng ngày, chị càng cảm thấy có gì đó không ổn. Chị thấy anh có tất cả sự lịch thiệp và tinh tế, nhưng lại thiếu sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Tần xuất hình như cũng hơi thưa, một tuần chỉ có mỗi 2 lần.



Hằng không phải là người có nhu cầu cao trong chuyện sinh lý, nhưng chị nghe nói, ham muốn của người phụ nữ là do người đàn ông “thổi” lên. Vì vậy, thấy vợ chồng mình có vẻ không hăng hái như các cặp khác, Hằng nghĩ, chắc tại chồng mình yếu sinh lý.



Thế rồi, ngoài xem quảng cáo trên tivi, chị lân la tìm hiểu qua mọi phương tiện… cuối cùng chị đi đến kết luận: chồng mình thuộc diện phải dùng thêm “thần dược sung sướng”.



Mới đầu, chị Hằng cũng ngượng lắm, không biết nói với chồng thế nào. Sau, cứ mỗi lần tivi quảng cáo cái đến cái đoạn “một người khoẻ hai người vui” là chị lại bóng gió: “cái này có khi hợp với anh”. Thấy chồng chỉ cười trừ, lần sau, chị dấn thêm: Em mua cho anh nhé?



Rồi chị mua thật. Có lẽ, chị Hằng không bao giờ quên được ánh mắt của chồng nhìn mình lúc đó. Chị thấy như mình muốn chui xuống đất cho xong vì xấu hổ. Tuy nhiên anh chỉ nhẹ nhàng nói: Anh thấy vợ chồng mình vẫn bình thường, có gì đâu mà phải uống?



Nỗi ngượng ngùng qua đi, chị Hằng lại thấy bức xúc vì sự thờ ơ của chồng. Ít ngày sau, chị liều mình bê về một bình rượu ngẩu pín bò, bảo là có người bạn gửi biếu. Anh chồng vốn thư sinh, rất ít khi rượu chè, nhìn thấy cái bình rượu nguyên cả lông lá, mặt mũi đỏ bừng, gay gắt nói với vợ: “Em nghĩ anh là loại người có thể dùng cái thứ kinh khủng này à?...



Chị cũng tức mình, nói to: “Dùng cái này thì có gì là xấu. Em thấy đàn ông ai cũng chăm chăm tẩm bổ cho chuyện ấy. Còn anh thì cứ dửng dưng như không. Anh không thấy là mình bất bình thường à?”.



Nghe xong câu ấy, anh chồng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô vợ vốn yểu điệu thục nữ nay bỗng trở nên nanh nọc, thô thiển vì cái chuyện mà anh cho là rất ư tầm thường, còn chị Hằng thì vừa xấu hổ, vừa thất vọng vì không được chồng hưởng ứng.



Từ hôm đó, giữa hai vợ chồng chị như có thêm khoảng cách. Chuyện “quan hệ” vì thế lại càng thưa hơn. Cao điểm của sự việc là mấy hôm sau, chị đọc thấy trên facebook của anh một câu vu vơ như thế này: Có thể yêu một con người tầm thường được không?



Đọc xong, chị choáng váng nghĩ: “Thế là hết. Anh ấy không còn yêu mình, anh ấy khinh bỉ mình. Minh không thể sống với anh được nữa”. Và tối đó, lá đơn li hôn được chị ký sẵn đặt trước mặt anh. Thấy vậy, anh lại nghĩ rằng vợ muốn bỏ chồng vì muốn tìm người khác khỏe hơn, nên tức tối cầm bút ký xoẹt một cái.



Một đi không trở lại...



Trái ngược với chồng chị Hằng, chồng chị Mai lại là người cực kỳ hăng hái trong khoản ấy. Vốn khoẻ mạnh, cũng chưa từng bị vợ chê bai đòi hỏi gì, nhưng anh Minh (chồng chị) vẫn không bằng lòng với khả năng của mình. Anh cho rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, phải thể hiện bản năng giống đực, phải làm cho vợ không bao giờ “ngõm ngọ” ông hàng xóm hay anh đồng nghiệp. Người ta mỗi tối một lần thì anh cũng phải tuần 7 ‘cú” chứ không thể kém cạnh.



Đi công tác ở đâu, anh Minh cũng lùng mua đủ mọi loại rượu đặc sản, rồi lá lẩu thuốc thang để tăng cường khoản ấy. Bữa ăn nào, anh cũng đòi phải có giá chần, hành sống, rau diếp cá. Cuối tuần thì hàu sống, sò huyết… Vợ anh thấy thế cũng chiều chồng. Một hôm, gặp bà mặc váy dân tộc đứng ở cổng chợ, quảng cáo là bán thuốc lá giúp tăng cường khả năng sinh lý, chị Mai vội vàng mua về ngâm rượu cho chồng uống. Không ngờ, dùng được vài hôm, anh thấy người ngày càng mệt mỏi, ban ngày thì lờ đờ, tối chưa kịp ăn xong đã muốn lên giường nhưng là để… ngủ.

Cứ như thế, trong cả tháng trời anh chẳng “làm ăn” được gì. Điên tiết, anh mắng vợ là cố tình hại chồng, chán chuyện ấy nên bỏ thuốc cho anh ‘xỉu”. Tưởng chỉ qua loa, không ngờ đến vài tháng sau, anh vẫn không thể trở lại phong độ như trước đây.



Nhưng dù thế vẫn còn là may. Chứ như Hùng, chồng Thủy (ở Bắc Giang) thì còn kinh khủng hơn. Do vất vả lo cưới hỏi, đón dâu ở tận Thái Bình nên đêm tân hôn Hùng chỉ qua loa được mấy phút là lăn đùng, thở hắt ra. Thấy vậy, Thủy chẳng những không thông cảm mà còn tỏ ý dỗi dằn. Thấy vậy, Hùng nghe bạn ra phố hàng Chiếu mua luôn một vỉ "thần dược".



Không ngờ, sau khi uống vào thì cái ấy cương lên rất nhanh, chưa kịp làm ăn gì nó đã sưng phồng rồi cứ thế không chịu "xuống". Xấu hổ, hai vợ chồng cứ ngồi nhà chờ nó xẹp nhưng không thành, vài hôm sau hai vợ chồng mới đưa nhau vào viện thì ôi thôi, cái ấy của Hùng đã bị hoại tử, cần phải phẫu thuật cắt bỏ.



Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia cho biết, quả thật chuyện chăn gối là điều rất quan trọng trong hạnh phúc vợ chồng. Việc tham khảo những bài thuốc dân gian cổ truyền để tăng thêm sinh lực hay thậm chí gặp thầy thuốc nếu thật sự có vấn đề là điều nên làm. Tuy nhiên, chuyện đều đặn mỗi tối, mỗi tuần, hay kể cả trường hợp một tháng mới có một lần đều không phải là “chuẩn” cho tất cả các cặp vợ chồng.



“Các bà vợ đừng bao giờ thấy người khác mỗi tối một lần thì cho rằng vợ chồng mình cũng phải làm như thế. Vả lại, chuyện này còn tùy thuộc vào từng thời điểm, sức khỏe hoặc tinh thần của cả hai người. Còn với các ông chồng thì cần hiểu rằng, mọi câu chuyện về sự mạnh mẽ của đấng mày râu đều hư hư thực thực, ít ai biết sự thật là như thế nào. Cho nên, đừng vì sự khoe mẽ của một vài ông thích “nổ” mà cảm thấy tự ti về bản thân mình. Lắng nghe, thấu hiểu là điều quan trọng nhất đối với cả hai vợ chồng” – một chuyên gia tâm lý nói.





Theo Mỹ Hạnh (VnMedia)