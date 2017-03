Ly dị vì sự can thiệp quá sâu của mẹ vợ

Gửi anh Tuấn!



Đọc tâm sự của anh mà tôi ngỡ như là chuyện của gia đình mình. Mình cũng có quãng thời gian 2 năm ở nhà vợ, mặc dù có nhà ở trung tâm thành phố vì chưa có tiền để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 vì đã cho thuê một thời gian dài nên bị xuống cấp. Hai vợ chồng sau khi cưới cũng có tiền gửi ngân hàng do vợ mình đứng tên, nhưng cô ấy dám lấy ra vì sợ mẹ biết.



Có lần mình cần một số tiền để làm ăn và hỏi vợ, nhưng cô ấy bảo không thể rút tiền ra vì sợ mẹ biết. Mọi việc rút tiền ra để làm việc gì thì phải báo cho mẹ vợ. Biết là không thể lấy tiền để sửa nhà nên mình đã âm thầm kiếm tiền dành dụm gần 2 năm để sửa lại căn nhà và sau đó đưa vợ con về ở riêng. Nói là ở riêng chứ thật sự là vợ mình chỉ có ngủ thôi, còn ăn uống sinh hoạt thì hầu như ở bên nhà mẹ vợ.



Mình cảm thấy bị ức chế vì không thể làm chủ được gia đình, mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ vợ quyết định, ngay cả vợ mình làm giấy ly dị với mình cũng là do mẹ vợ gây áp lực. Khi ly dị mình nói với vợ là số tiền của 2 vợ chồng thì vợ giữ lấy, mình không cần phân chia gi cả, ra đi với 2 bàn tay trắng. Nhưng mẹ vợ phán một câu: "con làm gì có tiền chung mà đòi chia". Mong hôm nào anh em mình gặp uống cafe cùng chia sẻ nhiều hơn. Email của mình: anhtuan0172@gmail.com

Theo Tuấn (VNE)