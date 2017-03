Ly hôn cho rảnh "nợ"

Độc lập tự lo



Đây là châm ngôn của nhiều người phụ nữ khi chọn con đường ly hôn để nhẹ gánh gia đình.



Loan và Quỳnh là hai cô bạn rất thân lâu ngày không gặp. Sau những câu mở đầu xã giao về sức khỏe, Loan hỏi:



- “Ôi, cậu dạo này xinh quá, được chồng chăm có khác!”.



- “Chồng với chăm cái gì? Chúng tớ vừa ly hôn rồi!”.



- “Cái gì? Tại sao lại thế?”.



Trước những câu hỏi của bà bạn thân, Quỳnh như được dịp để trút bỏ nỗi lòng, cô “tuôn ào ào”: “Cậu xem, từ xưa đến nay tớ có phải làm gì đâu. Đi chợ nấu cơm đều có mẹ lo, mà mẹ tớ nấu ngon thế nào, cậu cũng biết rồi đấy. Dọn dẹp nhà cửa đã có chị giúp việc. Thế mà từ ngày lấy chồng, tớ bỗng trở thành osin, sống không bằng chết...”



Không chỉ Loan, mà ai đã từng tiếp xúc với Thắng, chồng Quỳnh đều tấm tắc khen Quỳnh gặp may khi lấy được người chồng như vậy. Thắng là một người đàn ông hiền lành, lại chăm chỉ, anh cứ sáng đi làm, chiều lại về đón vợ đi chợ.

Quỳnh nói cô trở thành osin nhưng thực ra chồng cô đã làm gần hết các công việc trong nhà. Chỉ có mỗi nội trợ là anh chịu. Thế mà cô kêu ầm lên. “Tớ phải đi làm rồi đi chợ, mà bực mình nhất là chồng tớ thích ăn thịt bò mà tớ lại chúa ghét món đó. Tớ chỉ muốn nhảy vào siêu thị “càn quét” một lượt cho cả tuần. Nhưng anh xã nhất quyết lắc đầu và muốn phải mua đồ tươi, đồ ngon ở chợ. Chịu thôi. Tớ quyết định giải thoát cho anh ấy. Sống độc thân cho khỏe.”



Quỳnh kể, cô yêu Thắng, và cô biết Thắng cũng yêu mình nhưng cô chẳng thích chút nào sự ràng buộc vô hình mà hai từ gia đình "đè" lên tâm trí mỗi ngày. Quỳnh lúc nào cũng nhìn thấy sự "xấu xí" của "đối tác" mặc dù anh đã hoàn thành khá tốt vị trí của một người chồng. Ngày Quỳnh đưa đơn ly hôn ra, Thắng không nói câu gì, hút điếu thuốc rồi đứng ngồi không yên. Anh biết, khi cưới Quỳnh là cả một bài toán với anh. Quỳnh khác anh, cô như con ngựa bất kham, ham vui không phải mẫu người phụ nữ của gia đình. Nhưng Thắng vẫn hy vọng, với tình yêu chân thành của mình, Quỳnh sẽ khác. Nhưng lần này anh đã sai.



Chuyện của Quỳnh không phải là cá biệt. Có hàng nghìn lí do khiến vợ chồng trẻ đưa nhau ra tòa.



Như gia đình nhà anh Long - chị Linh là một ví dụ. Long rất đẹp trai, lại tài giỏi, là ông chủ của một công ty về đầu tư xuất nhập khẩu. Tuy thế, anh vẫn dành thời gian về nhà sớm với vợ. Trước, với anh những chuyến đi công tác dài ngày là thường xuyên nhưng từ ngày có vợ, anh giảm hẳn.



Nhưng với Linh, cô tỏ ra khó chịu mỗi khi đang làm việc, chồng lại giục gọi về nhà. Cô là người của công việc. Dù 7h tối, cô vẫn miệt mài làm. Kệ chồng chờ cơm bởi với cô, công việc là số 1. Cô hiện là Giám đốc truyền thông của một hãng mỹ phẩm nọ.



Tóm lại, thời gian dành cho “chúng ta” ít hơn thời gian dành cho “tôi” rất nhiều. Cô luôn quay cuồng với hàng mớ công việc ngồn ngộn của mình. Thời gian ở bên nhau cũng chẳng có nhiều, mà kể cả ngồi bên cạnh nhau thật đấy nhưng cô vẫn mải miết với chiếc máy tính ngay cạnh. Khỏi phải nói, cô cũng chẳng có hứng thú với “chuyện ấy”.



Ban đầu, Long khá thông cảm với vợ. Nhiều khi anh còn tự hào bởi vợ mình thật đảm công việc, giỏi giang nhưng dần dần, anh chẳng còn thấy vợ coi trọng gia đình nữa. Dù có góp ý đủ kiểu, Linh vẫn yêu công việc. Anh chán nản, rồi họ cứ sống với nhau vật vờ như thế. Rồi đến một hôm, khi chợt giật mình, Long tự hỏi: “Đây là vợ mình ư? Một người đàn bà hoàn toàn xa lạ!”.



Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, sau một thời gian, trước sự lo lắng và ca cẩm của bố mẹ hai bên, “Tại sao các con vẫn kế hoạch? Bây giờ các con bao nhiêu tuổi rồi, có còn trẻ nữa đâu mà chưa có con?”…



Nghe nhiều lời ra tiếng vào, Linh đòi ly hôn, Long cũng hơi bất ngờ, anh cũng có phân tích và muốn Linh suy nghĩ kỹ nhưng thấy cô khăng khăng, Long ký luôn. Họ nhanh chóng gặp nhau ở tòa.



Khác với hai trường hợp trên, Hằng và Luận mới cưới được 1 năm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Hằng đã thấy mình không hợp cuộc sống gia đình. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, Luận cũng không kém, anh được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ.



Yêu nhau được 2 năm, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Dù gia đình vương giả nhưng cả hai đều là người có chí, đam mê công việc. Và một điều không thể phủ nhận được, họ kiếm được rất nhiều tiền.



Cô chiêu, cậu ấm lấy nhau rồi nảy sinh hàng tá vấn đề. Hằng phân chia rõ công việc gia đình, anh quét nhà, rửa bát thì tôi nấu cơm và ngược lại. Nhưng Luận chẳng bao giờ động chân động tay lấy một lần. Thế là, họ quyết ly hôn để khỏi "lằng nhằng".



Hôn nhân là dấu chấm hết?



Người phụ nữ ngày càng tự chủ hơn về kinh tế và vị thế xã hội. Vì vậy họ mang tâm lý chung là không muốn quỵ lụy ai. “Lương, trách nhiệm như nhau, mà tại sao tôi phải lao tâm khổ tứ?” là suy nghĩ chung của nhiều chị em. Trong khi đó, người đàn ông trong gia đình Việt Nam vẫn mang tư tưởng phụ xướng phụ tùy, làm việc nhà là mất tư cách đàn ông, việc nhà là của đàn bà.



Mặt khác khi phụ nữ tự tin về ngoại hình cũng như cách kiếm tiền, họ trở nên quá mạnh mẽ, tự tôn. Khi mâu thuẫn xảy ra, người phụ nữ không nghĩ đến việc tự điều chỉnh bản thân mà sẽ thường đổ lỗi cho anh chồng.



Hai người trẻ lấy nhau nhưng vẫn muốn có một cuộc sống vui vẻ, vô tư như thời độc thân, thì thực sự khó. Họ sẽ không thấy được sự thăng trầm của đời sống vợ chồng, của cuộc sống hạnh phúc chia đôi - nỗi buồn sẻ nửa, để phấn đấu, giữ gìn hạnh phúc của mình.



Khi gặp khó khăn, một lẽ đơn giản, họ sẽ buông xuôi, đường ai nấy đi. Nhiều bạn trẻ lập gia đình vội vã rồi ly hôn nhanh chóng và kết luận hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Khái niệm về cuộc sống gia đình với họ sẽ là một chuỗi mâu thuẫn, cãi vã, khổ đau và trách nhiệm.



Vấn đề ở đây là gì? Bạn đang quá tự tin vào bản thân và luôn nghĩ rằng: Tôi có thể lo mọi thứ cho mình, chẳng cần đến ai?!



Thực tế hạnh phúc hay không là do mỗi người quyết định. Tự điều chỉnh bản thân sẽ giúp gia đình luôn đầm ấm. Đôi khi bạn cần phải học cách quên đi chữ Tôi viết hoa của mình. Một chút khiêm nhường, tốt bụng sẽ là nghệ thuật của hạnh phúc.



Quá mơ mộng, lý tưởng hóa cuộc sống hôn nhân sẽ khiến bạn rơi vào thất vọng, bất mãn. Hãy nghĩ tới những điều tích cực và bằng lòng với hiện tại, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn và người bạn đời sẽ đáng yêu hơn rất nhiều.

Trước khi nổi điên với chồng, hãy dừng lại để nghĩ, bạn hãy nghĩ tới thời gian yêu nhau, lý do bạn chọn anh ấy. Hãy nghĩ tới khuyết điểm của bạn: Không biết nấu ăn, may vá, chăm con còn vụng... Bạn thấy đấy, anh ấy vẫn bỏ qua tất cả những điểm chưa tốt của bạn để yêu. Vì sao bạn không bỏ qua những khuyết điểm nhỏ để yêu phần ưu điểm của chồng?





Theo TTVN