Ly hôn vì… không biết ghen

Những cặp vợ chồng bên ngoài tưởng chừng như hạnh phúc, không bao giờ cãi vã, không khí gia đình luôn êm đềm, yên ắng… nhưng lại có thể chia tay nhau vì một lý do tưởng chừng như rất vớ vẩn: Vợ hoặc chồng không biết ghen. Đây là nguyên nhân có thật. Có thể lý giải tình trạng không biết ghen này bằng hai nguyên nhân: Có thể đó là do tính cách của mỗi người. Theo kinh nghiệm cá nhân thì những người trầm tính, nhút nhát, cẩn thận trong mọi chuyện thường là những người sẽ ít ghen hơn. Nguyên nhân thứ hai khiến người vợ hoặc chồng không biết ghen đó là do họ không còn tình yêu nữa, cho dù họ không có ai khác nhưng với vợ/chồng họ chỉ còn trách nhiệm. Hôn nhân thiếu sự ghen tuông cũng giống như bát canh thiếu muối, gây cho đối phương cảm giác nhạt nhẽo. Sự bình lặng tuyệt đối, không có giận hờn, cãi vã và không có nước mắt sẽ giết chết hôn nhân. Ở một khía cạnh nào đó, ghen tuông sẽ là liều thuốc tốt để cả hai bên thấy trách nhiệm với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, ghen thế nào cho đủ để giữ được tình yêu, hạnh phúc thì nó lại là cả một nghệ thuật. Chuyên gia tâm lý TRỊNH TRUNG HÒA, chuyên viên tư vấn

tâm lý hôn nhân - gia đình, Tổng đài 1088