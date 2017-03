Ly hôn vội vàng vì... thiếu hiểu biết?

Bạn bè gặp nhau sửng sốt: “Sao thế ? Cậu ly hôn rồi à?”. Câu trả lời thật đơn giản: “Vợ chồng chia tay, chuyện bình thường thôi mà!”. Thái độ ấy đối với chuyện ly hôn không khỏi làm chúng ta băn khoăn.



Bạn bè gặp nhau sửng sốt: “Sao thế ? Cậu ly hôn rồi à?”. Câu trả lời thật đơn giản: “Vợ chồng chia tay, chuyện bình thường thôi mà!”. Thái độ ấy đối với chuyện ly hôn không khỏi làm chúng ta băn khoăn.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân TP.HCM trong sáu tháng đầu năm 2011, án ly hôn vẫn chiếm tỷ lệ tăng cao trong các loại án: 11.000 vụ so với gần 30.000 vụ đã thụ lý. Như vậy, án ly hôn đã tăng 916 vụ, tương đương 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ly hôn là do vợ chồng thiếu trách nhiệm với nhau, tính tình không phù hợp, ngoại tình, mâu thuẫn về kinh tế...

Yêu mà không biết

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao các đôi vợ chồng trẻ ly hôn ngày càng nhiều? Tại sao khi chúng ta được tự do lựa chọn đối tượng kết hôn và hầu hết lấy nhau vì tình yêu mà các vụ ly hôn lại gia tăng? Ta hãy thử đặt câu hỏi với những đôi vợ chồng trẻ vừa ly hôn: “Tại sao anh chị lấy nhau?”. Đa số họ sẽ trả lời: “Vì hồi ấy chúng tôi yêu nhau!”. Vậy tình yêu hồi ấy đâu rồi?





Đi sâu vào câu chuyện của họ, các chuyên gia tâm lý phát hiện, họ hiểu khái niệm “yêu” rất mơ hồ. Không ít người đúng ra chỉ là “thích” nhau. Chàng trai thích cô gái vì thấy cái dáng hay hay, bộ váy rất có “gu” thẩm mỹ, tính có vẻ hiền lành, hay xấu hổ, điệu cười rất hồn nhiên… Cô gái thích chàng trai trông cao to, sáng sủa, hay nói những câu hài hước, lại chơi được cả đàn guitar. Chỉ cần những "phẩm chất" như thế là quá đủ để người ta kết bạn và rủ nhau đi chơi đây đó. Nhưng, để làm chồng, làm vợ của nhau còn nhiều câu hỏi khác nữa.

Chẳng hạn, sau khi lấy nhau, bổn phận của chúng ta là gì? Anh có muốn có con không và mấy đứa, toàn con gái có được không? Anh có tham gia việc gia đình không hay “ưu tiên” cho em làm hết? Bạn bè của anh là những ai, họ đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của anh? Em dự định chi tiêu thế nào hay cứ tiêu vung vít đến đâu thì đến. Cưới nhau rồi, em có được đi làm nữa không hay anh bắt em ở nhà nội trợ? Rồi còn nết ăn, nếp ở của gia đình chàng có khác với gia đình nàng…v.v và v.v Sở dĩ phải đặt ra quá nhiều câu hỏi chẳng mấy “nên thơ” như vậy, vì nếu bạn có dịp đến tòa dự vài cuộc ly hôn, bạn sẽ thấy những câu hỏi đó chính là nguồn gốc của những xung đột dẫn đến ly hôn.

Lại còn quan niệm về những giá trị tinh thần, đạo đức. Chẳng hạn, ngày sinh nhật em, anh có tặng hoa không? Em được phép có bạn khác giới không? Em có thích xem bộ phim này không?... Tất cả những câu hỏi cho phép chúng ta hình dung ra người bạn đời tương lai của mình là người thế nào?

Trong thực tế, không ít người không hề hình dung ra được điều đó nhưng họ vẫn tin rằng họ lấy nhau vì tình yêu. Nếu có thể gọi đó là tình yêu thì cũng là thứ “tình yêu” trong ngoặc kép hoặc chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là theo bản năng tự nhiên muốn gần gũi một người khác giới.

Thúy Loan 29 tuổi, cán bộ ngành ngân hàng. Chỉ còn một năm nữa là bước sang 30 tuổi, Loan tự nhủ năm nay mình phải lấy chồng nhưng trong suy nghĩ lại không hình dung được sẽ lấy người như thế nào. Thực ra, từ khi mới 18 tuổi, Loan đã mơ một “tấm chồng” ngoại hình cao ráo, gương mặt dễ nhìn, tính tình vui vẻ, chung thủy, giỏi giang, người thành phố, con nhà giàu. Loan cũng đã có vài ba cuộc tình nhưng chẳng đi đến đâu. Anh thì làm Loan thất vọng vì không đủ tiêu chuẩn Loan đặt ra.

Anh đủ tiêu chuẩn thì lại bỏ Loan chạy theo cô gái khác. Vì thế, cô thấy đàn ông thời nay nhạt phèo. Nhưng, mẹ cô ngày nào cũng giục. Mấy đứa bạn gái thân cũng đã lấy chồng cả rồi. Thế là khi gặp Tuấn, 32 tuổi, cũng làm ngân hàng, trông dáng vẻ bề ngoài thấy tạm được, nói chuyện dễ nghe, gia đình nền nếp, Loan gật đầu ngay.

Yêu được hai tháng, họ cưới nhau. Xung đột đầu tiên nổ ra vì lấy vợ rồi, Tuấn vẫn sống như người độc thân. Mọi trò giải trí khi chưa có vợ được Tuấn hồn nhiên duy trì. Tan sở đi đánh ten-nít, sau đó là nhậu có khi đến 10g đêm. Chủ nhật đi đá bóng hoặc đi câu. Loan cố chịu đựng cho đến khi đứa con đầu ra đời nhưng ông bố trẻ vẫn thích ở ngoài đường hơn ở nhà.

Vợ nói mỏi mồm chỉ trông con được 10 phút là sốt ruột, cứ nhìn mãi cái điện thoại, chực có bạn gọi đến là nhảy phóc lên xe phóng đi. Con được hơn một tuổi thì Loan làm đơn ly hôn, Tuấn không cần đọc tiện tay ký luôn. Tòa giải quyết khá nhanh vì đủ cả hai chữ ký và không có tranh chấp về tài sản hay con cái.

Biết mà không hiểu

Thật đáng sợ cái ý nghĩ “Tôi muốn lấy vợ” hay “Tôi muốn lấy chồng” mà không cần biết cụ thể là muốn lấy người như thế nào? Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau phải là người có khả năng đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của nhau; đó là người không ai có thể thay thế được thì mới đúng đối tượng kết hôn.

Trong số những đôi ly hôn gần đây, không ít trường hợp kết hôn quá sớm khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Nhiều người lớn lên chỉ chơi với một người, yêu một lần và kết hôn luôn. Như thế cũng chưa phải là lựa chọn. Trong những trường hợp đó, nếu hợp nhau và sống hạnh phúc thì chỉ là gặp may và rất hiếm. Các nhà tâm lý hiện đại cho rằng, nam nữ thời nay nên có bạn bè khác giới.

Qua giao tiếp với nhiều người mới hiểu thế nào là đàn ông, đàn bà, tính cách họ khác nhau ra sao. Cũng qua tiếp xúc với nhiều người mới biết ai tốt, ai xấu, ai hợp hay không hợp với mình. Người được bạn lựa chọn kết hôn phải là người đáp ứng được nhiều nhất các nhu cầu cảm xúc của bạn và bạn có thể đáp ứng đến mức nào những nhu cầu cảm xúc của anh ta. Ngay cả khi bạn đã đến tuổi “báo động” cũng không nên lựa nhanh chọn đại. Nếu bạn làm ẩu, nhiều khả năng sẽ dẫn đến ly hôn và lại phải làm lại từ đầu. Lúc đó, muốn nhanh lại hóa chậm, vì phải trở về vạch xuất phát ban đầu, có khi còn khó khăn hơn do nhiều yếu tố phát sinh như con cái, mối quan hệ chồng cũ, vợ cũ v.v...

Có một truyền thuyết kể, xưa kia Chúa Trời chia con người ra làm đôi, đàn ông và đàn bà. Sau này, hai nửa đó cứ lang thang trên mặt đất đi tìm nửa kia của mình. Có người tìm cả đời không thấy. Có người may mắn thấy ngay. Nhưng nếu vơ bừa một người bên cạnh cho tiện thì chắc chắn khả năng vơ nhầm là rất lớn. Đó là chưa kể những người tìm “nửa kia” theo tuổi. Có anh đăng ký tìm bạn đời tại một trung tâm tư vấn hôn nhân. Khi ban liên lạc giới thiệu cho anh ta một đối tượng, không cần biết người thế nào, tính tình, hoàn cảnh ra sao, anh chỉ hỏi “tuổi gì?”. Nếu tuổi không hợp là anh ta gạt luôn. Điều quan trọng nhất với anh ta là “hợp tuổi”. Tìm đối tượng kết hôn như thế mà sống hạnh phúc được suốt đời mới là lạ, chứ vài ba năm đưa nhau ra tòa thì không có gì lạ.

Nhân đây, cũng xin nói thêm chuyện ở Trung Quốc, hơn 600 đôi đã kết hôn đúng vào ngày “trùng cửư” 9/9/2009. Họ cho là bao nhiêu năm mới có một ngày đẹp thế nên đua nhau kết hôn. Có đôi mới gặp nhau được mấy ngày cũng hăm hở xếp hàng đăng ký. Ngờ đâu đến năm ngoái, người ta tổng kết lại đã có hơn 200 đôi ly hôn. Hôn nhân có thành công hay không, quan trọng nhất là ở khâu lựa chọn bạn đời. Nếu lựa chọn nhầm, cải tạo được nhau cho hòa hợp là chuyện vô cùng hãn hữu.

Vậy mới nói, để được hạnh phúc, người ta không cần giàu, không cần quyền chức cao, tiền bạc nhiều, xinh đẹp tài danh, mà chỉ cần sự hiểu biết: hiểu mình và biết người. Mà muốn biết người thì không thể là chuyện ngày một ngày hai.

Theo Trịnh Trung Hòa ( PNO)