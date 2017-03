Mất người yêu chỉ vì nốt ruồi “hãm”

Gạo sắp thành cơm phải... hắt đi



Đối với nhiều người, nốt ruồi rất quan trọng, nó không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng tới "mĩ quan" của chủ nhân khi xuất hiện trên mặt, mà nó còn "đụng chạm" đến cả những vấn đề phức tạp hơn, nhạy cảm hơn khi “trót” "ngự" ở những chỗ có khả năng làm mất điểm.



Vì thế, đối với những người thường xem tướng số, khi tính đến chuyện trăm năm, người ta không thể nhẹ nhàng bỏ qua yếu tố này được. Cho nên, trong cuộc sống không thiếu những cuộc tình dang dở chỉ vì những cái nốt ruồi con con.



H.Yến (SN 1983) đã phải chia tay người yêu sau 3 năm trời gắn bó với nhau chỉ vì H.Yến là con một, gia đình có điều kiện nên lúc nào bố mẹ cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho cô. Kén chọn nhiều đám để mong tìm được người xứng đôi vừa lứa với con gái mình đến nỗi giờ H.Yến đã “đầu hai đít chơi vơi” mà bố mẹ cô vẫn chưa duyệt được một chàng rể ưng ý.



Sau nhiều lần chiều lòng bố mẹ đi gặp gỡ các vị khách do mai mối thì cuối cùng H.Yến đã quyết định đến lúc cần phải công khai mối quan hệ tình cảm của cô với T.Thành (SN 1981) làm cùng công ty.



Thật không ngờ trở ngại lớn nhất cho chuyện tình yêu của H.Yến lại là một vấn đề mà cô luôn xem là "vớ vẩn", nhưng với bố mẹ cô thì lại rất coi trọng.



Sau lần đầu gặp gỡ, cô đã được bố mẹ góp ý khéo: “Mới tiếp xúc thì bố mẹ thấy anh ấy cũng được, nhưng ở mặt có nốt ruồi “hãm” quá, người như thế sau sẽ khắc con cái, càng về già tính tình sẽ khó chiều, không vương giả được đâu, con nên xem xét lại”.



H.Yến tâm sự với cô bạn đồng nghiệp: thương bố mẹ suốt ngày lo lắng cho mình nên chỉ cần nghe nhận xét sơ lược ấy của các cụ là mình đã biết phải làm gì. Cho nên, dù có đau buồn, sốt ruột chuyện chồng con đến mấy cô cũng đành nín nhịn cho bố mẹ được vui lòng.



Còn T.Đức, nhân viên kinh doanh ở Hà Nội lại rầu rĩ kể về mối tình gần đây nhất của mình với một tâm trạng rất tiếc nuối cũng gần như H.Yến. Cậu bạn này cũng đã bước vào cái tuổi cần có người nâng khăn, sửa áo từ lâu rồi nhưng mải mê chơi bời quá mà giờ “lắm mối tối vẫn nằm không”.



Có người yêu xinh đẹp, giỏi giang lại hợp về mọi mặt từ tuổi tác đến hai gia đình, T.Đức đã xác định rõ ràng cuối năm nay sẽ "bỏ cuộc chơi" với lũ bạn chiến hữu để "rước nàng về dinh", nhưng mọi dự định đã bị phá sản nặng nề.



Số là trong lần đi dã ngoại gần đây nhất, khi đang tận hưởng niềm vui quên trời đất cùng cô vợ sắp cưới, cậu đã phát hiện ra ở "chỗ hiểm" của bạn gái mình có một nốt ruồi “hãm”chỉ to hơn đầu tăm một ít thôi. Nếu nó là màu đen hay màu đỏ thì chắc mọi việc đã "xuôi chèo mát mái", nhưng "đau đớn" thay nó lại là màu xanh lơ.



Theo T.Đức – một người vốn coi trọng nhân tướng học thì việc này là bất ổn, người phụ nữ nào sở hữu nốt ruồi có màu lạ lùng này thường "đa phu, háo sắc", sẽ gây ra những điều không tốt khiến cho người đàn ông ở bên cạnh phải vất vả, lận đận, nhiều khi là mất vợ một cách trắng trợn nhất.



Vì thế, nên sau lần dã ngoại ấy, T.Đức đã phải ngậm ngùi chia tay cô người yêu xinh đẹp mà không nói rõ được lý do để phải mang tiếng là "thằng lăng nhăng".



"Nhìn mặt anh đểu đểu thế nào ấy…"



Thật ngạc nhiên khi biết M.Hoàng (SN 1985) người sở hữu một body tương đối chuẩn, to cao đẹp trai, đặc biệt là nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi nhưng vẫn phải cam chịu nằm trong số những anh chàng đứng cuối "bảng xếp hạng" tại cơ quan do phái đẹp bình chọn.



Căn duyên của sự ế ẩm này chính là vì trên khuôn mặt cân đối hài hòa giữa các nét của M.Hoàng lại xuất hiện một nốt tròn đen, to bằng hạt đậu ngự trị ở khoảng giữa từ miệng đến cằm.



Đó chính là nguyên nhân khiến cho anh chàng này dễ bị mất điểm trước các cô gái, cho dù lúc nào M.Hoàng cũng cố gắng gây ấn tượng bằng các hành động nghĩa hiệp khác.



Nhiều đôi bạn trẻ đã phải chia tay nhau chỉ vì những nốt ruồi vôi tội



Và mỗi lần có ai nhắc đến cái nốt ruồi, thì M.Hoàng lại được dịp đau lòng: “Người ta thì nốt ruồi giầu sang, phú quý không làm quan to thì cũng ông chủ này kia, thậm chí có người còn nhờ nốt ruồi mà nổi đình nổi đám trở thành diễn viên màn bạc, còn mình...”.Nhiều lần chàng trai này đã phải ngượng chín mặt trước các câu nhận xét tại trận của một số cô gái quá vô tư như: “Nhìn nốt ruồi của anh "đểu đểu" thế nào ấy”, cô tế nhị hơn thì “anh nên đi tẩy nốt ruồi kia đi”. Chính những câu nói này đã "giết chết" tình yêu mới nhen nhóm của M.Hoàng, khiến anh mất tự tin khi đứng trước mặt các người đẹp.Đã nghĩ đến chuyện đi tẩy nốt ruồi cho bớt "hãm", nhưng lại thôi vì cứ nhớ lại lời ông thầy bói nói mà M.Hoàng đã không đủ can đảm để bước chân vào mấy cửa hàng thẩm mỹ kia: Đây chính là nốt ruồi tài lộc, mặc dù nó hơi thiếu mĩ quan nhưng có nó sau này con đường thăng tiến của cậu mới lên được, còn nếu tẩy nó đi thì tiền bạc cậu đang có bây giờ cũng theo gió mà bay đi hết!Ng.Huyền (học sinh trung học ở Hà Nội) cũng đã phải nhiều lần rơi nước mắt mất tự tin vì mặt quá lắm nốt chấm “vô duyên”. Có hôm đến lớp, không chịu được những cái nhìn soi mói của bạn bè giành cho mình, cô bé đã phải bật khóc bỏ về nhà giữa buổi học. Cuối cùng, mẹ bé đã lựa chọn giải pháp dựa vào y học để tẩy hết những nốt ruồi xấu xí kia đi cho con.Như vậy, chỉ vì những lý do rất "vô tình khách quan", mà nhiều người đã phải chấp nhận mất đi cái duyên của đời mình. Thật ra, có những nốt ruồi xuất hiện đôi khi cũng không được hợp lí đi chăng nữa thì cũng không nên quá quan trọng điều này, vì người ta thường bảo “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.