Mất trắng vì chồng “phòng thủ”

Anh T. lấy lý do từng có một đời vợ nên từ chối việc chị A. muốn tổ chức đám cưới ra mắt họ hàng, bè bạn.



Cuộc sống của anh T. trước đây không được hạnh phúc, vợ trước của anh thuộc típ người mê của hơn mê chồng, đã cuỗm đi của anh một phần tài sản không nhỏ nên từ khi ly hôn, anh T. rất dè chừng với phụ nữ. Công việc làm ăn của anh càng phất bao nhiêu thì tần số “phòng thủ” với phụ nữ của anh càng cao bấy nhiêu. Chính vì vậy, dù đã quyết định cưới chị A. nhưng anh T. vẫn không chịu đăng ký kết hôn. Khi chị A. đề cập đến chuyện này, anh lờ đi, hẹn khi nào có con sẽ đăng ký sau. Từng là khách hàng thân thiết của công ty anh, chị A. hiểu rất rõ hoàn cảnh của anh, biết anh còn bị “ám ảnh” bởi chuyện của người vợ cũ nên chị cũng thông cảm cho chồng mà không đòi hỏi.



Sau khi anh chị kết hôn, ba mẹ anh T. giao hẳn công ty lại cho vợ chồng anh quản lý. Chị A. tính tình hiền lành, giỏi giang lại chăm chỉ làm ăn nên từ khi có chị về góp gạo thổi cơm chung, công ty của gia đình anh T. ngày càng ăn nên làm ra. Khi công ty cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh, chị A. không ngần ngại nhập luôn phần vốn riêng của mình vào công ty chồng.



Đến khi chị A. sinh nở, do bận chăm con nên chị không tham gia vào việc kinh doanh nữa. Cũng trong thời gian này, hai người em của anh T. chen vào công ty giành quyền quản lý. Hai người em này đã có “tiền sử” làm lung lay công ty nhiều lần nên chị A. không tán thành, đòi rút lại phần vốn của mình. Bị phản đối, hai người em của anh T. trở mặt, lấy lý do chị A. không có mối quan hệ nào với gia đình nên đuổi chị ra khỏi nhà.



Chị A. cô thế bởi chị và anh T. không chỉ không có giấy kết hôn và bấy lâu hộ khẩu của chị vẫn bị treo lơ lửng. Chị cho biết, sau khi kết hôn, chị đã cắt hộ khẩu tại nhà mẹ ruột để nhập vào nhà chồng, nhưng em chồng cho là chị muốn “chiếm” tài sản nên đã đem giấu sổ hộ khẩu không cho chị nhập vào. Lúc đó, chỉ vì muốn đôi bên hòa thuận nên chị im lặng chấp nhận, hy vọng lâu dài mọi người sẽ hiểu chị mà không dè chừng nữa.



Về phần anh T., dù vợ bị em trai đuổi ra khỏi nhà nhưng anh không hề lên tiếng bênh vực. Ngay cả khi con gái cần có giấy khai sinh để đến trường anh cũng chẳng quan tâm. Không chịu nổi cảnh “phòng thủ” quá mức của chồng, chị A. lủi thủi ôm con về nhà mẹ ruột, nộp đơn đòi lại phần tài sản đã nhập vào công ty của mình. Mất hơn năm trời thưa kiện chị mới lấy lại được phần tài sản đó, nhưng bao công sức của chị hơn bốn năm cùng chồng gầy dựng trở thành công cốc, bởi chị không có gì để chứng minh sự đóng góp của mình.





Theo Trần Ninh Giang (PNO)