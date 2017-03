Matxa “nóng” cho quý bà

Nam nhân viên matxa phục vụ khách tại điểm matxa M trên đường Điện Biên Phủ - Ảnh: Đ.T.







Khó kiểm soát Luật sư Phạm Văn Thạnh (Văn phòng luật sư quận 10): Pháp luật quy định rõ các điều kiện kinh doanh dịch vụ matxa tại điều 4, nghị định 72/2009/NĐ và thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 6-6-2001 của Bộ Y tế. Cụ thể: Khi muốn kinh doanh dịch vụ matxa, người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề matxa, phải đăng ký với các cơ quan chức năng số lượng nhân viên cụ thể. Khi kiểm tra có dấu hiệu hoạt động không lành mạnh sẽ bị phạt tiền hoặc tước giấy phép kinh doanh tùy mức độ nặng nhẹ. Pháp luật không có quy định cấm nam nhân viên matxa cho khách nữ. Bởi khi học nghề họ đã được đào tạo bài bản những động tác tiếp xúc tay chân trên thân thể người, bất kể là nam hay nữ. Hiện nay nhiều tiệm matxa có nhân viên nam làm cho nữ dễ xảy ra tình trạng biến tướng nhưng rất khó có thể kiểm soát.

“Chị có nhu cầu gì khác?”

Matxa... tại gia Hiện nay trên mạng xuất hiện rất nhiều lời rao nhận matxa cho phụ nữ như: “Đẹp trai, có ngoại hình, phục vụ 24/24 giờ, kín đáo, không ràng buộc, chỉ tiếp khách nữ”... Chúng tôi thử gọi tới số điện thoại 098354..., đầu dây bên kia xưng tên Quân (28 tuổi). Quân cho biết mặc dù chỉ học matxa qua bạn bè nhưng anh ta có tay nghề cao. Sau một lúc vòng vo, Quân dò hỏi thẳng: “Chị muốn được phục vụ tại nhà hay khách sạn. Giá mỗi lần đi khách sạn là 500.000 đồng, tiền phòng chị chịu. Em đang ở Vũng Tàu có công việc, ngày mai sẽ có mặt để sẵn sàng phục vụ”. Nhưng lúc sau Quân chủ động điện lại cho tôi nằn nì: “Nếu được chị bắt xe đi Vũng Tàu nhé! Dưới này em đã thuê được khách sạn, phòng ốc rất tiện nghi, nếu chị xuống đây thì tiền khách sạn và tiền xe em chịu, chị chỉ trả tiền công cho em thôi, ngược lại chị được... đổi gió”.

Gần đây, tại một số cơ sở matxa ở Sài Gòn đều có dịch vụ matxa “đặc biệt”, matxa “nóng” dành cho quý bà, quý cô với những nam nhân viên cao to, có ngoại hình và sẵn sàng phục vụ “tới bến” nếu khách có nhu cầu.Đêm cuối tuần, dịch vụ matxa-spa N trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) tấp nập người ra kẻ vào. Ngay tại quầy tính tiền, một phụ nữ với vẻ mặt tức giận đang ầm ĩ quát nạt nhân viên vì sau khi rời phòng matxa, cái kính cận của chị đã... không cánh mà bay. Mặc sự lộn xộn phía dưới, ở tầng trên các quý bà, quý cô tuổi 30-50 đang nhộn nhịp cười nói, đợi nhận phòng. Dọc những hành lang tối mập mờ, nhiều nam nhân viên đang đứng trước cửa phòng đợi khách thay đồ để sẵn sàng vào phục vụ.Matxa “đặc biệt” Dịch vụ matxa-spa N nổi tiếng với phương pháp matxa trị liệu. Đặc biệt, dịch vụ matxa tại đây có một đội ngũ vài chục nhân viên nam, khá đẹp trai, to khỏe, tay nghề cao “sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu quý khách”. Mặc dù theo quy định, tất cả nhân viên matxa đều phải có chứng chỉ hành nghề nhưng theo N., nam nhân viên tại đây, đa số học viên vừa được đào tạo vừa làm cho khách mới... nhanh cứng tay nghề. N. cho biết: “Tui học việc ở đây gần hai tháng, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ nghề matxa nhưng đã được làm cho khách hơn một tháng nay mà vẫn chưa bị kiểm tra chứng chỉ nghề lần nào. Vừa học vừa hành mà, chủ yếu là làm vừa lòng quý bà, quý cô”.Cũng theo N., tuy không có quy định cụ thể về nhân viên nam matxa cho nữ, nhưng hầu như khách nữ đến đều sẽ được nam phục vụ và cũng có khá nhiều khách nữ chủ động yêu cầu nhân viên nam.Dịch vụ matxa-spa L nằm trong một con hẻm nhỏ với lối vào rộng chưa tới 1m trên đường Lê Lợi, Q.1 cũng thu hút rất đông quý bà, quý cô tìm đến. Khi hỏi về viên gửi xe nháy mắt tinh nghịch: “Nhân viên nam ở đây đều có ngoại hình chuẩn, trẻ lắm, tuổi dưới 25 cả, hàng tuyển mà chị. Yên tâm, đến một lần sẽ nghiện luôn cho xem”.Bà Thu, buôn bán ở chợ Bến Thành, một khách hàng quen của điểm matxa L, cho biết: “Ông xã không có, con cái đã lớn nên tôi đi matxa riết rồi nghiện, có tuần đi 2-3 lần. Vào đây thư giãn cho đỡ mệt mỏi sau cả ngày ngồi buôn bán. Tôi thích nam nhân viên ở đây vì họ có sức các nam nhân viên phục vụ ở đây, chúng tôi được nhân khỏe, xoa bóp tốt, lại rất lịch sự và chiều khách nữa”.Theo các nam nhân viên matxa, dịch vụ matxa nam dành cho quý bà hay còn gọi là matxa “đặc biệt”, matxa “nóng” tại Sài Gòn hiện nay đang nở rộ, quý bà, quý cô có thể có nhiều lựa chọn khi muốn tìm chỗ thư giãn.Chỉ cần 250.000-300.000 đồng, bao gồm cả tiền “típ” (tiền bồi dưỡng), khách hàng có thể vừa được matxa vừa được tâm sự với các nam nhân viên lịch sự và tâm lý. Rất nhiều điểm matxa-spa có nam nhân viên phục vụ cho nữ như Q, TP... (đường Phạm Ngũ Lão, Q.1), L (đường Lê Lợi, Q.1) đều ghi trên bảng giá là foot massage (matxa chân) nhưng khách hàng sẽ được “khuyến mãi” thêm phần matxa tay, đầu, lưng, cổ và chườm đá nóng.Cao cấp hơn, tại các khách sạn cũng có dịch vụ matxa, xông hơi dành cho khách nữ với “đội ngũ nam nhân viên trẻ đẹp, ân cần, lịch sự và biết chiều khách”. Dịch vụ matxa TĐ (đường Nguyễn Văn Hưởng, Q.2) với một suất matxa body (matxa toàn thân) 36 USD/giờ gồm cả tắm và xông hơi.Theo lý giải của một nam nhân viên matxa, lý do chính xuất hiện dịch vụ nam matxa cho nữ khá thu hút hiện nay là “chỉ có đàn ông mới đủ mạnh để phục vụ các quý bà”. Còn theo một số khách nữ đến các điểm matxa do nam phục vụ này thì “chẳng có gì mờ ám cả. Dù sao thư giãn gặp người khác giới trò chuyện vẫn thú vị hơn và nhân viên nam có sức khỏe, làm nhiệt tình nên rất khỏe người”. Giống như các nữ nhân viên matxa, nam nhân viên khi làm ở hầu hết các dịch vụ matxa-spa đều không được trả lương, ngược lại hằng tháng họ phải nộp cho chủ một số tiền không nhỏ. Mức thu nhập của các nhân viên này phụ thuộc vào tiền “típ” của nữ khách hàng, vì thế nếu muốn kiếm được số tiền kha khá, họ phải tìm mọi cách để chiều lòng “thượng đế”.Bước vào dịch vụ matxa-spa Q trên đường Hàm Nghi, Q.1, tôi được nhân viên dẫn đi thay đồ và lên phòng riêng. Không gian phòng matxa tối mờ mờ, yên tĩnh với những bản nhạc không lời dìu dặt. Gọi là phòng chung nhưng cứ hai ghế lại có một vách ngăn kín đáo. Nhân viên ở đây cho biết vào những ngày đông khách, nếu khách hàng có nhu cầu có thể trả tiền hai ghế để có không gian thoải mái mà không bị ai quấy rầy.Trả tiền cho suất matxa chân nhưng tôi được “khuyến mãi” luôn suất matxa toàn thân. Nam nhân viên làm cho tôi tự xưng tên T. (28 tuổi, quê Vĩnh Long), có kinh nghiệm trong nghề matxa năm năm. T. tự hào khoe “bồ” của anh ta là hầu hết khách hàng nữ mà anh từng làm. “Ban đầu là khách, sau thấy thích nhau, vậy là... yêu. Khách vào đây đa số là quý bà, quý cô cô đơn trên 30 tuổi, có nhu cầu kiếm người tâm tình, chia sẻ. Nhiều người vào còn bắt... sờ mó, xoa bóp khắp thân thể, nếu vừa ý họ mới có được tiền típ kha khá. Nghề này là nghề chiều khách mà. Khách muốn gì thì phải làm theo yêu cầu mới mong có thêm thu nhập” - anh ta nói.Khi tôi vừa ngỏ ý hẹn anh ta ra ngoài “gặp gỡ riêng tư”, T. ra chiều suy nghĩ rồi đáp: “Tối nay nếu được nghỉ làm sớm, em sẽ gọi cho chị”.Đa số nam nhân viên tiếp xúc với khách lạ đều tỏ vẻ “trong sáng, chưa bao giờ nhận lời đi vui vẻ với khách”, nhưng sau một lúc nói chuyện họ sẵn lòng phục vụ “tới bến” khi khách có nhu cầu. Và nếu có lý do “bận hoặc mệt”, những nhân viên này cũng không nỡ để khách hàng phải hụt hẫng. Thay vào đó sẽ chủ động giới thiệu “đồng nghiệp” của mình để khách hài lòng.S. (19 tuổi - nhân viên dịch vụ matxa-spa N trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) nói nhân viên nam cũng gặp rất nhiều khó khăn khi nữ khách hàng quậy và đòi hỏi. “Nhiều quý bà vào matxa nhưng không mặc gì, chỉ quấn khăn rồi vất ra ngoài, lại nằm ngửa và thích được matxa ngực, xoa bóp đùi... Họ đi nâng ngực và đặt túi nên thích được xoa bóp cho mềm. Khi đó mình phải rất cẩn thận, vừa xoa bóp đủ độ cho các bà thích, vừa phải nhẹ tay nếu không bể túi thì... không có tiền đền. Mà những việc đó bọn tôi luôn phải làm kín đáo, không để chủ hay quản lý biết sẽ bị đuổi việc”Vừa ngả lưng xuống ghế matxa ở dịch vụ matxa TP, đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, tôi được nam nhân viên tên T. bê thau nước ấm ra “mời chị ngâm chân” với giọng nói õng ẹo kèm thêm cái liếc mắt và nụ cười tình tứ. Sau khi khách ngâm chân, T. đi bật nhạc dìu dặt và “tắt bớt đèn cho chị dễ ngủ”.Mới bắt đầu làm, T. đã ngỏ ý lấp lửng: “Em làm thế này chị có cảm giác gì không? Chị có nhu cầu gì khác ngoài matxa không?”. “Nhu cầu khác là gì?”, tôi hỏi. T. không chần chừ đáp: “Nếu có nhu cầu thì đi khách sạn, tụi em làm nhân viên matxa kiêm luôn trai bao thì mới đủ tiền gửi về quê nuôi vợ con”.27 tuổi, mới làm nhân viên matxa được hai năm nhưng T. đã tỏ ra dày dạn kinh nghiệm. Mỗi lần nhận lời ra ngoài đi khách sạn với khách, T. đều nghĩ ra lý do chính đáng để qua mặt người quản lý.Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Long, học tới lớp 6 thì nghỉ, được cha mẹ mai mối, T. lập gia đình cách đây hai năm. Cưới vợ được mấy tháng thì T. theo bạn bè lên Sài Gòn làm matxa tại một cơ sở ở bến Bạch Đằng rồi xin vào làm nhân viên matxa tại cơ sở TP. “Vợ ở quê nghe mình nói đi làm matxa có nhiều tiền thì vui lắm. Chỉ biết nghề của mình là xoa bóp chân tay cho người ta thôi, chứ vợ biết những việc mình làm dễ gì cho mình đi làm nữa” - T. nói.Trước khi tôi về T. còn nhắn nhủ: “Nếu chị có nhu cầu thì nhớ gọi điện cho em nhé! Giá mỗi giờ 400.000-500.000 đồng thôi. Nhưng cũng tùy chị, muốn cho bao nhiêu thì cho. Mà phải hoàn toàn bí mật, vì nếu chủ biết sẽ đuổi việc em”. Những ngày sau đó tôi liên tiếp nhận được vô số tin nhắn, cuộc gọi của T. và các nhân viên matxa tại TP gọi rủ đi “vui vẻ”.