Mẹ chồng đòi thông gia "dạy dâu"

Hôm trước, bé Tắc Kè nhà Chi khóc đòi snack (bimbim) trước bữa cháo sáng, Chi nhất định không cho, mang snack vào phòng giấu. Mẹ chồng Chi xót cháu gào khóc, đi tìm đưa lại cho bé, còn quát con dâu: “Kệ nó, nó thích thì cho nó ăn”. Chi giận nên bảo: “Bà làm như thế nó hư mất. Con của con, bà cứ để con dạy”. Mẹ chồng Chi cũng nóng nảy, quy cho con dâu là “hỗn”, là bảo bà “không biết phân biệt phải – trái khi dạy cháu”…



Mẹ chồng Chi còn chỉ điện thoại bàn, yêu cầu Chi gọi điện cho mẹ đẻ ở Nghệ An ra đây để “dạy dỗ” lại lời ăn tiếng nói cho con gái. Trước tình thế đó, Chi đành từ tốn xin lỗi mẹ chồng nhưng vẫn cương quyết: “Nếu con sai, mẹ cứ mắng, cứ trách. Chứ con không muốn bố mẹ con phải vất vả”.



Chi phải tiếp tục nhẹ nhàng phân tích để mẹ chồng thông cảm. Cũng may, cả chồng Chi và bố chồng có mặt lúc đó cũng phản đối chuyện cho bé Tắc Kè ăn nhiều snack nên Chi có thêm “đồng minh”. Vì thế, mẹ chồng Chi cũng dịu lại và thôi ý tưởng gọi thông gia đến để dạy lại con dâu.



“Cũng may mà mẹ chồng mình không cố chấp nên lần sau, có gì không vừa ý là bà nói thẳng luôn với mình, chứ không đề cập đến chuyện gọi ‘ông bà trong ấy ra đây’ như hồi đầu nữa” – Chi nói.



Tương tự, Xuân (Hoài Đức, Hà Nội) kể, vợ chồng Xuân mới kết hôn. Hai vợ chồng cùng tuổi và còn trẻ (24 tuổi) nên chồng Xuân rất ham chơi. “Có khi lương chồng mình vừa lĩnh buổi sáng thì buổi chiều mang về đã ‘ngót’ mất 1/3. Mình hỏi lý do thì anh ấy loanh quanh mãi nên mình không kiềm chế được mới to tiếng với chồng” – Xuân phân trần.



Mẹ chồng Xuân lúc ấy ở dưới bếp, nghe thấy con dâu to tiếng thì vội vã lên nhà ngay. Xuân khóc lóc sụt sịt nên không kể rõ đầu đuôi cho mẹ chồng hiểu. Lúc này, chồng Xuân “bịa” chuyện góp vốn với mấy cậu bạn để làm ăn gì đó… Mẹ chồng Xuân tin và bênh con trai nên Xuân càng to tiếng thì càng bị mẹ chồng mắng là “bố láo bố toét” rồi “làm vợ mà muốn đè đầu, đè cổ chồng”… Sau cùng, Xuân cũng bị mẹ chồng yêu cầu gọi điện thoại về cho bố mẹ đẻ (cách đấy khoảng 15km) để sang “bảo ban” con gái, không được can dự vào chuyện làm ăn của chồng.



Xuân một mặt không đồng ý gọi điện cho bố mẹ đẻ, một mặt, yêu cầu chồng phải chứng minh xem đã đưa tiền cho ai, kinh doanh những gì... Chồng Xuân “bí” nên “ú ớ”. Mẹ chồng Xuân lúc này mới chịu “xuống nước”, không trách cứ thêm gì con dâu nữa, còn mắng con trai phải biết chăm lo cho gia đình.



“Cũng may mẹ chồng mình nóng tính nhưng thẳng thắn lắm. Từ ngày biết con trai mang tiền đi nhậu nhẹt là đứng về phía con dâu luôn. Thỉnh thoảng, mẹ chồng – con dâu cũng có những bất đồng nho nhỏ nhưng bà không bao giờ yêu cầu mình phải gọi điện cho bố mẹ đẻ sang ‘dạy lại’ con gái nữa” – Xuân chia sẻ.



Không ít bà mẹ chồng, khi có xung đột (kể cả xung đột nhỏ) cũng yêu cầu con dâu gọi điện cho ông bà thông gia sang nhà để "dạy" con gái. Trong khi đó, nhiều nàng dâu cho rằng, mình đủ trưởng thành nên mâu thuẫn với nhà chồng có thể tự chịu trách nhiệm (không muốn làm phiền hoặc gây lo lắng, khổ tâm cho bố mẹ đẻ). Đây được coi là nhu cầu và mong muốn chính đáng của con dâu.



Bởi thế nên khi mẹ chồng có yêu cầu "gọi ông bà thông gia" thì con dâu nên bình tĩnh, dùng lý lẽ đúng để thuyết phục, nêu những mong muốn chính đáng của bản thân để mẹ chồng hiểu và thông cảm. Khi lý do đưa ra là hợp tình - hợp lý thì có thể thuyết phục được mẹ chồng.



Tốt nhất là nên "lôi kéo" thêm chồng và thành viên trong nhà chồng về phía mình, nếu đó là chuyện đúng đắn.





