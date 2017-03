Mẹ chồng hay can thiệp

Hỏi: Những khi ông xã tôi đi làm về muộn, bà (mẹ chồng tôi) giúp tôi cho các cháu ăn và cho chúng đi ngủ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bà, quả thực nếu không có bà chắc tôi cũng rối lắm.



Nhưng có một vấn đề là, bà luôn can thiệp vào những món ăn tôi nấu. Có thể bà sẽ nêm thêm gia vị rồi đến bữa lại chê mặn hoặc múc món ăn ra trước khi đủ thời gian nấu. Tôi đã nói với bà rằng “mẹ cứ để con”, và rằng bà làm vậy khiến tôi thấy khá phiền. Nhưng bà chẳng thay đổi, luôn tự điều chỉnh các món của tôi. Chuyện này thường xuyên xảy ra khiến tôi khó chịu. Ai đó giúp tôi được không? (Alice, Bắc Carolina, Mỹ).











Trả lời của Tạp chí Redbook:

Theo H.A (DT/ RB)

Đối với sự phức tạp trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà nói, thì rắc rối của bạn thuộc hàng... quá nhỏ.Có thể bạn đến từ một gia đình có nếp sống khác, nơi mọi người không can thiệp vào việc nấu nướng của nhau, nên chưa hòa hợp được với cung cách ứng xử của mẹ chồng. Song giờ bạn đã là một phần của gia đình mới - gia đình nhà chồng - rồi, nếu bạn muốn có quan hệ tốt với mẹ chồng cũng như muốn được bà giúp cho việc chăm con, bạn cần tự điều chỉnh cho hợp lý, chấp nhận “sự can thiệp” vào việc bếp núc của bà ở một mức độ nào đó.Trước mắt hãy tìm cho bà những việc khác (tránh xa khỏi nhà bếp) để nhờ bà giúp bạn (cho đến khi bạn có thể vui vẻ chấp nhận việc bà can thiệp vào chuyện nấu nướng của mình) như tắm cho bọn trẻ, dạy bọn trẻ học trong lúc bạn nấu ăn v.v. Bà có thể sẽ vẫn vào bếp và nhón món này, thử món kia, song hãy nghĩ điều đó làm tăng thêm tình cảm mẹ chồng - nàng dâu. Dù sao thì bạn vẫn có bà ở bên hỗ trợ, còn hơn là tự làm tất thảy mọi việc một mình.Chúc bạn sớm hòa hợp được với thói quen này của bà nội các bé.