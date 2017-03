Mẹ chồng xởi lởi, thiệt con dâu

Đang giờ cơm trưa, Nhiên nghệt mặt khi nhận được điện thoại từ mẹ chồng: ‘Con thu xếp lấy 5 triệu, chuẩn bị cho anh Nam nhà bác Hòa đi chữa bệnh. Mẹ bảo đến vợ chồng con mà vay rồi. Cuối tuần này, hai vợ chồng anh chị ấy lên Hà Nội đấy’.





Không hài lòng vì mẹ chồng “tự quyết” nhưng lại ngại mất lòng mẹ và họ hàng ở quê, Nhiên miễn cưỡng “vâng dạ” rồi cúp máy. Tối về, Nhiên trách chồng: “Ai ở dưới quê lên đi chơi, chữa bệnh... mẹ đều bảo ghé qua nhà mình. Rồi còn vụ tiền nong nữa. Còn gần triệu bạc thằng Cường nhà anh Hưởng chưa trả. Em là em điên lắm. Anh tính sao với họ nhà anh thì tính, đừng bảo em ky bo với họ nhà chồng là được”.



Cũng bức xúc nên chồng Nhiên ngay lập tức “alo” về quê: “Lần sau có ai ở quê lên thì mẹ nhớ hỏi chúng con trước. Mẹ cứ nhận lời người ta rồi, chúng con không giúp thì không phải phép...”. Mẹ chồng Nhiên đáp: “Toàn họ hàng anh em với nhau cả. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Hơn nữa, vợ chồng con thành đạt, giàu có nhất họ mình, không nhờ hai đứa thì biết nhờ ai”...





Dù rất chán và rất mệt nhưng Nhiên cũng không biết làm thế nào để từ chối mẹ chồng. Anh chồng Nhiên, ban đầu còn đứng về phía vợ, tích cực gọi điện phàn nàn với bố mẹ đẻ nhưng sau thấy không có kết quả, anh phó mặc chuyện này cho vợ khiến Nhiên càng oải.





Cũng có mẹ chồng xởi lởi và thích khoe vợ chồng con trai giàu có trên thành phố, nhà An (Cầu Giấy, Hà Nội) không ít lần có khách đột xuất ghé chơi. “Hai vợ chồng bận bịu tối ngày, chán nhất là mẹ chồng cứ điện, bảo hôm nay, giờ này, có bác A, chú B tới nhà, lo mà tiếp khách. Có bận, mình lỡ quên đón bà dì ở nhà ga. Thế là bị mẹ và dì ‘chửi’ cho một trận lên bờ - xuống ruộng. Những lần sau về quê vẫn còn bị trách vì không đón tiếp dì ruột cho tử tế” – An than thở.

Có lần, An phờ phạc vì hàng ngày cứ phải đưa cơm vào viện cho bà bác ruột mổ khối u trong đó. Chưa kể, đi muộn – về sớm khiến An bị cấp trên quở trách. Chia sẻ khó khăn với mẹ chồng thì An còn bị mắng: “Người nhà mình là quan trọng hay việc làm của con quan trọng?”.

Đừng ‘bao đồng’ nếu quá sức

Chuyện bố mẹ chồng ở quê khiến con cái trên phố bị họ hàng nhờ vả quá sức có thể tạo gánh nặng tâm lý và vật chất cho con trai, con dâu (nhất là những cặp vợ chồng có quyền lực và có tiền). Những lúc như thế, tùy việc và tùy sức mà nhận lời hay thoái thác.



Vợ chồng cùng phân tích lý do cho bố mẹ chồng ở quê hiểu để các cụ từ chối trước nếu có ai trong họ hàng ở quê muốn nhờ việc gì mà vợ chồng không thể giúp. Nên viện lý do hợp tình – hợp lý để không làm ai mất lòng. Còn những trường hợp giúp được thì cũng nên phân tích lý do xác đáng để tránh sau này muốn từ chối cũng khó -dễ gây hiểu nhầm và chia rẽ giữa những người họ hàng, ruột thịt.

Theo Ngọc Bình ( Giadinhnet/Mẹ&Bé)